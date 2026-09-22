Ce spa au Québec est nommé parmi les meilleurs au monde et c'est le #1 au Canada

À toi l'ultime expérience de détente, sans même avoir à quitter la belle province. 🧖😍

Une femme au Strom spa nordique du Vieux-Québec. Droite : La piscine infinie du Strom Spa à Québec.

Le Strom spa nordique dans le Vieux-Québec a été nommé #1 au Canada pour une troisième année consécutive.

@skyhighsavy | Instagram, Bianca Des Jardins pour @stromspa
Rédactrice en chef

Besoin de décrocher du quotidien et de t'offrir un vrai moment de ressourcement? Pas besoin de chercher bien loin pour trouver l'endroit parfait. Un spa au Québec vient de recevoir une importante distinction aux World Spa Awards 2026, et ça pourrait bien inspirer ta prochaine escapade sous le signe de la détente.

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Chaque année, les World Spa Awards mettent en lumière des établissements qui se démarquent dans l'univers du spa et du bien-être à travers le monde. L'expérience proposée, la variété des soins ainsi que les différentes façons de favoriser la relaxation font notamment partie des éléments qui distinguent les endroits récompensés. Les résultats sont déterminés grâce aux votes du public et de spécialistes de l'industrie.

Au Canada, plusieurs catégories étaient à l'honneur cette année, notamment Canada's Best Resort Spa 2026, Canada's Best Wellness Retreat 2026 et Canada's Best Hotel Spa 2026. Du côté de la catégorie Canada's Best Day Spa 2026, c'est le Strøm spa nordique du Vieux-Québec qui a décroché les grands honneurs pour une troisième année consécutive.


Le Strøm spa nordique du Vieux-Québec

Avec son emplacement directement sur les rives du fleuve, le Strøm spa nordique du Vieux-Québec offre un décor enchanteur qui donne l'impression de s'éloigner de la ville sans avoir à partir bien loin, et ce, peu importe la saison. Entre la vue sur les couleurs d'automne qui fait rêver et le winter wonderland pendant la saison froide, tout est pensé pour ralentir le rythme le temps de quelques heures.

L'endroit ne mise d'ailleurs pas uniquement sur son panorama. Expérience thermale, massages, soins et gastronomie se côtoient afin de transformer une simple visite au spa en véritable journée de déconnexion.

Sur le site des World Spa Awards, l'établissement est présenté comme un lieu aménagé dans un environnement chargé d'histoire. et « sans aucun doute le spa le plus magnifique de la province du Québec ».

Une fois sur place, tout y est pour une expérience de détente sans faute. Parmi les installations offertes, on retrouve notamment :

  • Une infinity pool installée en bordure du Saint-Laurent, parfaite pour admirer le paysage, particulièrement lorsque le soleil commence à descendre
  • La rivière Strøm, une installation intérieure et extérieure où tu peux simplement te laisser flotter
  • Le bain flottant Laga, rempli d'une eau au sel d'Epsom dont le niveau de salinité rappelle celui de la mer Morte
  • Quatre bains nordiques pour alterner les différentes étapes de l'expérience thermale
  • Deux saunas ainsi que deux bains vapeur
  • Huit espaces conçus pour relaxer entre deux passages dans les installations
  • Quatre zones consacrées aux massages et aux soins


La détente peut aussi se poursuivre à table grâce au restaurant Nord, où la cuisine s'inspire du territoire boréal.

Le menu fait une belle place aux ingrédients locaux et aux produits qui évoluent au fil des saisons. Champignons sauvages, poissons provenant des lacs d'ici, gibier et herbes boréales se retrouvent ainsi dans différentes créations aux saveurs nordiques.

Après avoir enchaîné les bains chauds, les passages au sauna et les moments de repos avec vue sur le fleuve, s'attabler au restaurant permet donc de prolonger l'expérience encore un peu. Une façon plutôt tentante de terminer une journée consacrée à ne penser à rien d'autre qu'à relaxer.

Les autres lauréats canadiens aux World Spa Awards 2026

Le Strøm spa nordique du Vieux-Québec n'est pas la seule entreprise d'ici à faire rayonner la belle province. Parmi les quatre catégories canadiennes, deux établissements québécois ont mérité les honneurs.

Voici les autres gagnants de 2026 :

Canada's Best Wellness Retreat 2026 : Spa Eastman (Québec)

Adresse : 895, ch. des Diligences, Eastman, Québec


Canada's Best Resort Spa 2026 : Whistler Spa at Four Seasons Resort and Residences Whistler (Colombie-Britannique)

Adresse : 4591, Blackcomb Wy, Whistler, Colombie-Britannique


Canada's Best Hotel Spa 2026 : Guerlain Spa at Hotel X Toronto (Ontario)

Adresse : 111, Princes' Blvd, Toronto, Ontario

Bref, tu as de nouvelles adresses à découvrir si ce n'est pas déjà fait.

Le Strøm spa nordique est également installé à Saint-Sauveur, L'Île-des-Sœurs, Mont-Saint-Hilaire et Sherbrooke.

Strom spa nordique du Vieux-Québec

Coût : De 75 à 115 $ pour l'entrée à l'expérience thermale, selon le jour et l'heure | De 125 à 165 $ avec le bain flottant Laga

Quand : Tous les jours, de 9 h à 22 h

Adresse : Strøm spa nordique Vieux-Québec - 515, boul. Champlain, Québec, QC

Site Web du Strøm spa nordique


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.


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    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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