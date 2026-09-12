Cet hôtel à 1h de Montréal offre nuitée, spa, mousseux et déjeuner pour 125 $ par personne

Ça vaut une escapade en amoureux!

Deux mains trinquant des verres de vin. Droite : Le O Spa Nordique à Sorel-Tracy.

Voyage : Un forfait pour deux incluant la nuitée, l'accès au spa et plus est offert au Québec.

hotel_de_la_rive | Instagram
Éditrice Junior

Envie d'une escapade bien méritée au Québec, mais sans trop dépenser? Un hôtel quatre étoiles niché au bord du fleuve Saint-Laurent propose présentement un forfait nuitée avec accès à son spa nordique à un prix qui vaut vraiment le détour.

À lire également : Voyage : Ce village du Québec est un bijou à mettre sur ta « bucket list » de l'automne

C'est à l'Hôtel de la Rive, à Sorel-Tracy, à environ une heure de route de Montréal, que ça se passe. L'établissement abrite aussi le O Spa Nordique, où tu auras accès à six bains chauds, un bassin d'eau froide surmonté d'une chute nordique, un sauna finlandais, un hammam à l'eucalyptus et deux espaces détente avec foyer.

Sur Escapades à rabais, tu peux réserver une nuitée pour deux personnes avec petit-déjeuner pour 250 $, puis choisir entre l'accès au circuit thermal (avec deux verres de mousseux) OU un souper trois services au Steakhouse & Bar de l'hôtel (du mardi au samedi, mais les dimanches et lundis, il est remplacé par une boîte fromages et charcuterie servie en chambre). La valeur régulière grimpe jusqu'à 400 $, ce qui représente un rabais de près de 38 %.

Si tu préfères prolonger le séjour, une option de deux nuitées est aussi offerte à 459 $ (valeur de 775 $), avec petit-déjeuners et mimosa, un souper et l'accès au spa inclus pour toute la durée du séjour.

Autre bon point : l'accès au spa est possible dès 14 h le jour de ton arrivée, sans frais supplémentaires (sauf le samedi), ce qui te laisse le temps de bien en profiter avant même d'avoir déposé tes bagages.

À noter avant de réserver : le prix grimpe de 30 $ par nuitée les vendredis et samedis, et l'accès au circuit thermal est réservé aux 16 ans et plus.

L'offre est valide jusqu'au 31 octobre 2026, selon les disponibilités. Si tu achètes le coupon pour réserver plus tard, tu devras appeler l'hôtel directement et les taxes (incluant la taxe d'hébergement de 3,5 %) seront facturées sur place. Si tu réserves plutôt en ligne via le calendrier d'Escapades à rabais, les taxes sont déjà incluses dans le prix affiché.

Entre le fleuve, les bains chauds et un souper aux chandelles, tu viens de trouver une raison très valable de t'évader cet automne.

Hôtel de la Rive - O Spa nordique 

Prix : À partir de 179 $ (nuitée et déjeuner) ou 250 $ pour deux personnes (nuitée, déjeuner et choix entre circuit thermal ou souper)

Adresse : 165, chemin Sainte-Anne, Sorel-Tracy, QC

C'est ici pour réserver

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
spa au québec escapade à faire cet automne
Québec Canada Choses à faire
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Cet avantage pour le passeport des Canadiens en République dominicaine finit bientôt

Planifie bien ton prochain voyage pour éviter les mauvaises surprises. 😳

Cette jolie friperie sur la Rive-Sud de Montréal est un rêve pour les fans de vintage

À toi les trouvailles par dizaines!

6 destinations soleil visées par un avertissement de voyage du gouvernement du Canada

Mieux vaut savoir dans quoi tu t’embarques. ☀️

Ce « dupe » populaire du séchoir Dyson est affiché avec 45 % de rabais sur Amazon

Plus de 21 000 avis et une note de 4,5 sur 5 : ça vaut le coup d'oeil!

Rappels importants de Costco: Cesse d'utiliser ces 7 produits et retourne-les immédiatement

Poulet, yogourt, chocolat et jouets : vérifie ce que t'as acheté chez Costco. 😳

Escaparium ouvre un bar mystérieux à Laval et voici ce qu'on en sait (PHOTOS)

L'équipe nous a dévoilé quelques secrets. 🤫

L'hiver 2026-2027 au Québec : voici quand le froid et la neige vont frapper le plus fort

Pour savoir quand planifier tes vacances dans le Sud... ou ton hibernation. ❄️ 🥶

NHL 27 : Cole Caufield du CH réagit à sa face méconnaissable et c'est hilarant

« On dirait que j’ai besoin de dormir ou de boire un peu d’eau. »

Voici combien coûterait un référendum pour la souveraineté du Québec, selon le PQ

Le Québec, un pays, mais à quel prix? 🤔

6 emplois en télétravail qui payent jusqu'à 155 000 $/année au Québec en ce moment

Du télétravail, de bons salaires : que demander de plus? 💼