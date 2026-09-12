Cet hôtel à 1h de Montréal offre nuitée, spa, mousseux et déjeuner pour 125 $ par personne
Ça vaut une escapade en amoureux!
Envie d'une escapade bien méritée au Québec, mais sans trop dépenser? Un hôtel quatre étoiles niché au bord du fleuve Saint-Laurent propose présentement un forfait nuitée avec accès à son spa nordique à un prix qui vaut vraiment le détour.
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C'est à l'Hôtel de la Rive, à Sorel-Tracy, à environ une heure de route de Montréal, que ça se passe. L'établissement abrite aussi le O Spa Nordique, où tu auras accès à six bains chauds, un bassin d'eau froide surmonté d'une chute nordique, un sauna finlandais, un hammam à l'eucalyptus et deux espaces détente avec foyer.
Sur Escapades à rabais, tu peux réserver une nuitée pour deux personnes avec petit-déjeuner pour 250 $, puis choisir entre l'accès au circuit thermal (avec deux verres de mousseux) OU un souper trois services au Steakhouse & Bar de l'hôtel (du mardi au samedi, mais les dimanches et lundis, il est remplacé par une boîte fromages et charcuterie servie en chambre). La valeur régulière grimpe jusqu'à 400 $, ce qui représente un rabais de près de 38 %.
Si tu préfères prolonger le séjour, une option de deux nuitées est aussi offerte à 459 $ (valeur de 775 $), avec petit-déjeuners et mimosa, un souper et l'accès au spa inclus pour toute la durée du séjour.
Autre bon point : l'accès au spa est possible dès 14 h le jour de ton arrivée, sans frais supplémentaires (sauf le samedi), ce qui te laisse le temps de bien en profiter avant même d'avoir déposé tes bagages.
À noter avant de réserver : le prix grimpe de 30 $ par nuitée les vendredis et samedis, et l'accès au circuit thermal est réservé aux 16 ans et plus.
L'offre est valide jusqu'au 31 octobre 2026, selon les disponibilités. Si tu achètes le coupon pour réserver plus tard, tu devras appeler l'hôtel directement et les taxes (incluant la taxe d'hébergement de 3,5 %) seront facturées sur place. Si tu réserves plutôt en ligne via le calendrier d'Escapades à rabais, les taxes sont déjà incluses dans le prix affiché.
Entre le fleuve, les bains chauds et un souper aux chandelles, tu viens de trouver une raison très valable de t'évader cet automne.
Hôtel de la Rive - O Spa nordique
Prix : À partir de 179 $ (nuitée et déjeuner) ou 250 $ pour deux personnes (nuitée, déjeuner et choix entre circuit thermal ou souper)
Adresse : 165, chemin Sainte-Anne, Sorel-Tracy, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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