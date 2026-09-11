NHL 27 : Cole Caufield du CH réagit à sa face méconnaissable et c'est hilarant

« On dirait que j’ai besoin de dormir ou de boire un peu d’eau. »

Cole Caufield.

Cole Caufield du Canadien de Montréal réagit à sa face méconnaissable dans le jeu vidéo NHL 27 d'EA Sports.

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« On dirait que j'ai vu un fantôme. » C'est la réaction qu'a eue l'attaquant des Canadiens de Montréal, Cole Caufield, en voyant à quoi ressemblait son visage dans le jeu vidéo NHL 27 d'EA Sports, maintenant disponible depuis ce 11 septembre.

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Lors de la tournée médiatique des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), qui s'est tenue dans les derniers jours à Las Vegas, au Nevada, l'équipe du média sportif ESPN a demandé à une dizaine de jouteurs ce qu'ils pensaient de leur reproduction numérique.

L'ailier du Tricolore n'a pas tari d'éloges à son propre endroit et n'a pas été impressionné par sa version NHL 27.

Cole Caufield dans NHL 27. Le visage de Cole Caufield de l'édition 2027 de la série NHL a fait sursauter le principal intéressé. NHL 27

«Je ne sais pas ce qui s’est passé là-dessus. J’ai l’air un peu perdu », a lancé l'Américain de 25 ans. « On dirait que j’ai besoin de dormir ou de boire un peu d’eau. Je ne sais pas. C’est dur. Chaque fois que j’ouvre mon téléphone, elle est là. Quelqu’un me l’envoie. »

Il a toutefois soulevé quelques bons points, dont sa coiffure, qui est « pas mal » et sa « belle mâchoire ».

« Mais à part ça, on dirait que j’ai vu un fantôme ou quelque chose comme ça », dit-il.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont également souligné plusieurs points négatifs de la mouture 2027 de la populaire série d'EA Sports, comme l'usage de l’intelligence artificielle pour la description de la joute et la photo des hockeyeurs.

Somme toute, s’il est difficile de reconnaître le hockeyeur sur la console, tu pourras le revoir sans cernes et bien hydraté sur la glace à compter du 29 septembre, alors que les Canadiens affronteront les Maple Leafs de Toronto. Le match d’ouverture du Bleu-Blanc-Rouge aura lieu le 6 octobre, au Centre Bell.

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Québec Sport Canada
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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