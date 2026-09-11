Voici combien coûterait un référendum pour la souveraineté du Québec, selon le PQ

Le Québec, un pays, mais à quel prix? 🤔

Paul St-Pierre Plamondon et son équipe.

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a chiffré le coût d'un référendum au Québec.

Paul St-Pierre Plamondon | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Le Québec, un pays, mais à quel prix? En pleine campagne électorale, le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a chiffré les coûts d’un référendum sur la souveraineté de la Belle Province qu’il souhaite tenir au cours d’un premier mandat, en 2029 ou en 2030.

À lire également : PSPP fait le point sur la tenue d'un référendum au Québec sous un gouvernement péquiste

En entrevue avec La Presse canadienne, ce jeudi 10 septembre, le député sortant de Camille-Laurin, à Montréal, a détaillé les coûts associés à la préparation et à la tenue d’un scrutin référendaire au Québec. Ces chiffres seront inclus dans le cadre financier du PQ, qui doit être présenté plus tard pendant la campagne électorale.

Au total, il en coûterait quelque 130 millions de dollars aux contribuables pour demander aux Québécoises et Québécois s’ils souhaitent ou non se séparer du Canada.

De cette somme, 10 M$ seraient consacrés en 2027-2028 à la réalisation d’études et à la tenue d’une commission chargée de définir les grandes lignes d’une éventuelle constitution d’un Québec souverain. Un autre 10 M$ serait prévu l’année suivante afin de poursuivre les travaux.

« Le coût réel de préparation, c’est autour de 20 millions, peut-être 30 millions, dépendamment de s’il y a des imprévus », a-t-il dit.

Rappelons que Paul St-Pierre Plamondon a réaffirmé depuis le début de la campagne électorale qu’il tiendra un référendum sur l’avenir du Québec s’il est élu à la tête du gouvernement, qu’il soit minoritaire ou majoritaire.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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