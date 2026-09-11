Voici combien coûterait un référendum pour la souveraineté du Québec, selon le PQ
Le Québec, un pays, mais à quel prix? 🤔
Le Québec, un pays, mais à quel prix? En pleine campagne électorale, le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a chiffré les coûts d’un référendum sur la souveraineté de la Belle Province qu’il souhaite tenir au cours d’un premier mandat, en 2029 ou en 2030.
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En entrevue avec La Presse canadienne, ce jeudi 10 septembre, le député sortant de Camille-Laurin, à Montréal, a détaillé les coûts associés à la préparation et à la tenue d’un scrutin référendaire au Québec. Ces chiffres seront inclus dans le cadre financier du PQ, qui doit être présenté plus tard pendant la campagne électorale.
Au total, il en coûterait quelque 130 millions de dollars aux contribuables pour demander aux Québécoises et Québécois s’ils souhaitent ou non se séparer du Canada.
De cette somme, 10 M$ seraient consacrés en 2027-2028 à la réalisation d’études et à la tenue d’une commission chargée de définir les grandes lignes d’une éventuelle constitution d’un Québec souverain. Un autre 10 M$ serait prévu l’année suivante afin de poursuivre les travaux.
« Le coût réel de préparation, c’est autour de 20 millions, peut-être 30 millions, dépendamment de s’il y a des imprévus », a-t-il dit.
Rappelons que Paul St-Pierre Plamondon a réaffirmé depuis le début de la campagne électorale qu’il tiendra un référendum sur l’avenir du Québec s’il est élu à la tête du gouvernement, qu’il soit minoritaire ou majoritaire.
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