Élections 2026 : Quoi faire si tu ne reçois pas ta carte électorale pour voter
Ça te prend ça pour éviter les mauvaises surprises le jour du vote. 🗳️
Les Québécoises et les Québécois se rendront aux urnes le 5 octobre prochain pour élire le prochain gouvernement qui siègera à l’Assemblée nationale. Or, pour ce faire, tu devras avoir en main ta carte de rappel électorale afin de savoir où et quand voter. L’as-tu déjà reçue? Peut-être n’es-tu pas inscrit.e sur la liste électorale d’Élections Québec. Pourras-tu quand même voter? On te dit tout.
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Commençons par le b.a.-ba. À quoi sert au juste ce document? En gros, il confirme que tu figures sur la liste électorale et il résume l’essentiel à savoir pour le jour du vote.
Voici ce qu’on y retrouve généralement.
- Ton nom et ton adresse tels qu’inscrits sur la liste
- Ta circonscription électorale
- L’adresse et l’horaire de ton bureau de vote, le jour du scrutin comme lors du vote par anticipation
- L'accessibilité de ton lieu de vote
- Les démarches à suivre si tu as besoin d'assistance pour voter
D'ailleurs, Élections Québec a annoncé le 1er septembre dernier que les électeurs et électrices de la province recevront leurs documents d'information et leur carte de rappel en français seulement, en raison des modifications apportées par la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français.
Une version anglaise sera toutefois accessible à l'aide d'un code QR figurant sur les documents reçus par la poste.
Élections Québec a confirmé à Narcity Québec que les Québécois et Québécoises devraient recevoir, au cours de la semaine du 14 septembre, le guide pour l’élection provinciale, qui présente les différentes manières de voter, ainsi que l’avis d’inscription, qui indique les personnes inscrites sur la liste électorale à une adresse précise et fournit l’adresse du lieu de vote par anticipation.
Au cours de la semaine du 28 septembre, la carte de rappel sera ensuite envoyée. Ce carton jaune présente la liste des candidates et candidats dans la circonscription et indique le lieu de vote le jour des élections.
À ce moment, si tu n'as toujours rien reçu ou que les renseignements inscrits sont erronés, tu as jusqu'au 1er octobre pour t'inscrire ou mettre à jour tes informations auprès d'Élections Québec, que ce soit en ligne, par téléphone ou en personne.
La période officielle d'inscription et de modification de la liste électorale s'étend du 14 septembre au 1er octobre.
Ce qu'il te faut pour voter
Pour voter, tu dois aussi présenter l'une des pièces d'identité suivantes au bureau de scrutin.
- Un permis de conduire du Québec
- Une carte d'assurance maladie du Québec
- Un passeport canadien
- Un certificat de statut d'Indien
- Une carte d'identité des Forces canadiennes
Le jour du scrutin, les bureaux de vote seront ouverts de 9 h 30 à 20 h. Si tu préfères voter avant le grand jour, le vote par anticipation aura lieu les dimanche 27 et lundi 28 septembre.
La communauté étudiante pourra également voter sur son campus collégial ou universitaire, si l'établissement accueille des bureaux de vote. Selon Élections Québec, le vote pourrait s'y dérouler les 25, 29 et 30 septembre, ainsi que le 1er octobre.
Sache aussi qu'il est possible de s'inscrire directement sur place lors du vote par anticipation ou le jour même du scrutin, si ta situation n'a pas pu être régularisée à l'avance. Il est toutefois recommandé de prévoir un peu plus de temps, puisque cette démarche se fait manuellement sur place.
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