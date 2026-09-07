16 trouvailles à partir de 8,99 $ qui valent la visite au Costco en septembre 2026
À toi les aubaines et les coups de cœur!
Au Costco, chaque visite réserve des surprises. Alors que l'inventaire contient bien sûr des items sur lesquels tu peux compter, comme le papier hygiénique et les classiques de l'épicerie, d'autres articles vont et viennent au fil des saisons et des aubaines. En septembre, tu peux y trouver des aliments intriguants, des costumes d'Halloween à bons prix, des items pour la maison et bien plus.
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Voici donc 16 trouvailles à partir de moins de 9 $ qui te donneront peut-être envie d'aller faire un tour prématuré à ton entrepôt du coin.
Maïs soufflé protéiné Khloud
Prix : 13,99 $ pour 340 g
Tu es du genre à vouloir allier collation et nutrition? Ce sac de popcorn au cheddar blanc contient 11 g de protéines par portion de 50 g, ce qui en fait une option parfaite à ajouter à ton panier lors de ta prochaine visite à l'entrepôt.
Croustilles Rap Snacks Snoop Dogg
Prix : 22,99 $ pour 30 sacs
Histoire de goûter quelque chose qu'on ne retrouve pas partout, les chips de Snoop Dogg sont toutes indiquées. Trois saveurs se partagent la boîte : crème sure, BBQ à l’érable et Toutes garnies (sel et vinaigre, cheddar, bbq, oignon, ail et plus). Si tu les sors lors de ton prochain party à la maison, ça risque de faire jaser!
Ensemble de yoga et Pilates Mondetta
Prix : 39,99 $
Au cours des dernières années, le pilates est devenu une manière très populaire de bouger. Tu peux justement mettre la main sur cet ensemble Mondetta qui réunit six pièces, dont un tapis de yoga pliable, un bloc, une petite balle, une bande de résistance et des accessoires d’entraînement. Il ne te manque plus qu'à trouver des entraînements à suivre sur le Web, et tu peux suivre des cours de chez toi, sans payer les frais de cours dans un studio.
Vaporisateur d’ambiance Sand + Fog
Prix : En rabais à 14,99 $ plutôt que 19,99 $ pour 1 L
Depuis quelques années, que ce soit les hôtels ou même les magasins, les odeurs signature sont très populaires. Alors que Sand + Fog font des chandelles et d'autres articles avec des fragrances, tu peux aussi offrir une senteur particulière à ton chez toi avec des vaporisateurs de la même marque. Au Costco, tu peux trouver deux senteurs, soit citron doux ou Idyllwild, qui séduit avec des notes de tête d’eucalyptus.
Costumes d’Halloween pour enfants
Prix : 39,99 $ à 44,99 $
Ce n'est pas un secret, les beaux costumes d'Halloween peuvent être coûteux, même lorsqu'il s'agit de ceux pour enfants. Au Costco, plusieurs options à moins de 50 $ sont mises en valeur, alors ça peut valoir le coup d’y jeter un œil tôt si ton enfant sait déjà exactement en quoi il ou elle veut se transformer cette année.
T-shirts Frank And Oak
Prix : 24,99 $
Un bon t-shirt de base, ça finit toujours par servir, et Costco propose maintenant des ensembles de quatre de la marque montréalaise Frank And Oak. Le modèle Ultimate Comfort Tee est présenté comme étant doux au toucher et vient en paquet de quatre, ce qui revient à environ 6,25 $ chacun.
Siège d’appoint Upseat
Prix : 79,99 $
Les parents de jeunes enfants pourraient reconnaître le Upseat, un siège d’appoint conçu pour les bébés de 4 mois à 2 ans. Le modèle peut notamment servir comme siège au sol ou être installé sur une chaise avec son plateau pour les repas. À 79,99 $ au Costco, il revient à un prix avantageux alors que sur Amazon, le même item coûte 149,99 $.
Cocottes Tramontina en fonte émaillée
Prix : 79,99 $ pour 2
La saison des soupes, ragoûts et autres plats réconfortants approche, juste au moment où cet ensemble Tramontina réapparaît au Costco. Pour 79,99 $, tu obtiens deux cocottes en fonte émaillée de 3,7 L et 6,6 L, avec un fini pâle et des boutons dorés.
Chandails Aeropostale
Prix : 19,99 $
La sweater weather est officiellement à nos portes, et Costco a sorti des modèles de chandail en molleton Aeropostale à 19,99 $. Plusieurs couleurs neutres et pastel sont offertes, dont noir, rose et vert pâle, avec le logo de la marque brodé à l’avant. À moins de 20 $, ça peut être un ajout facile à ta rotation de vêtements confortables pour les journées plus fraîches qui s’en viennent.
Bacs de congélation Trudeau
Prix : 39,99 $ pour 5
La meal prep de la rentrée pourrait devenir pas mal plus simple avec cet ensemble Trudeau. Pour 39,99 $, tu obtiens cinq bacs de congélation en silicone de différents formats, avec couvercles. Soupes, sauces, portions de pâtes, purées et autres préparations peuvent ainsi être congelées en portions plutôt que dans un énorme contenant. Bref, une trouvaille qui pourrait t’éviter le fameux bloc de sauce congelée impossible à séparer un mardi soir pressé.
Galettes de pommes de terre au brocoli et cheddar
Prix : 17,99 $ pour 1,02 kg
Faire manger plus de légumes à toute la famille peut demander un peu de créativité, et ces galettes Veggies Made Great mélangent justement pommes de terre, brocoli et cheddar. La boîte de 1,02 kg contient 18 galettes congelées, ce qui revient à environ 1 $ chacune. Ça peut dépanner autant comme accompagnement rapide au souper que pour compléter un lunch les journées où le frigo commence à être vide.
Jeté chauffant Berkshire
Prix : 44,99 $
Les soirées fraîches de l'automne vont éventuellement reprendre leur place, et Costco est déjà prêt avec ce jeté chauffant Berkshire. Il mesure 127 x 152,4 cm et combine un tissu en similifourrure à une fonction chauffante. C’est le genre de trouvaille qui donne presque envie que la température baisse juste assez pour s’installer sur le divan avec une série ou un bon livre et une boisson chaude à la citrouille.
Brownies protéinés
Prix : 29,99 $ pour 10
La collation protéinée prend ici des airs de dessert avec cette boîte de dix brownies. Deux saveurs sont incluses, soit brioche à la cannelle glacée et beigne glacé au chocolat. Chaque portion affiche 19 g de protéines. Ça change certainement des barres protéinées classiques si tu commences à être un peu tannée de toujours manger les mêmes collations.
Sirop à barbotine McLean
Prix : 17,99 $ pour 4 L
Les gens qui ont succombé à l'achat d'une barbotteuse se doivent de savoir que Costco vend carrément du sirop à slush en format de 4 L. La saveur framboise bleue coûte 17,99 $, et le contenant peut clairement offrir de quoi se régaler jusqu'à la fin de l'été.
Chocolats caféinés Awake
Prix : En rabais à 8,99 $ plutôt que 12,99 $
Du chocolat pour le petit creux et de la caféine pour le coup de fatigue de l'après-midi : Awake combine les deux dans un même sac. L’ensemble contient 32 morceaux de chocolat au lait et au caramel, et chaque morceau équivaut à environ une demi-tasse de café, soit 50 mg de caféine.
Muffins citron et bleuets Veggies Made Great
Prix : 18,99 $
Cette boîte contient 20 muffins au citron et aux bleuets, emballés individuellement et faits avec, entre autres, de la courge jaune et des carottes. Ils sont aussi sans gluten et chaque muffin de 57 g contient 120 calories. Comme ils se gardent au congélateur, tu peux simplement en sortir un lorsque tu en as besoin, que ce soit pour déjeuner ou pour avoir une collation prête à glisser dans un sac.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.