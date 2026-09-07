16 trouvailles à partir de 8,99 $ qui valent la visite au Costco en septembre 2026

À toi les aubaines et les coups de cœur!

La façade d'un Costco.

Les trouvailles de septembre 2026 au Costco.

Google Maps
Éditrice Junior

Au Costco, chaque visite réserve des surprises. Alors que l'inventaire contient bien sûr des items sur lesquels tu peux compter, comme le papier hygiénique et les classiques de l'épicerie, d'autres articles vont et viennent au fil des saisons et des aubaines. En septembre, tu peux y trouver des aliments intriguants, des costumes d'Halloween à bons prix, des items pour la maison et bien plus.

À lire également : Costco : 13 des meilleurs rabais d'épicerie pour faire des économies jusqu'au 27 septembre

Voici donc 16 trouvailles à partir de moins de 9 $ qui te donneront peut-être envie d'aller faire un tour prématuré à ton entrepôt du coin.

Maïs soufflé protéiné Khloud

Grand sac de ma\u00efs souffl\u00e9 prot\u00e9in\u00e9 Khloud au cheddar blanc vendu au Costco.

Prix : 13,99 $ pour 340 g

Tu es du genre à vouloir allier collation et nutrition? Ce sac de popcorn au cheddar blanc contient 11 g de protéines par portion de 50 g, ce qui en fait une option parfaite à ajouter à ton panier lors de ta prochaine visite à l'entrepôt.

Croustilles Rap Snacks Snoop Dogg

Bo\u00eete de 30 petits sacs de croustilles Rap Snacks Snoop Dogg en trois saveurs au Costco.

Prix : 22,99 $ pour 30 sacs

Histoire de goûter quelque chose qu'on ne retrouve pas partout, les chips de Snoop Dogg sont toutes indiquées. Trois saveurs se partagent la boîte : crème sure, BBQ à l’érable et Toutes garnies (sel et vinaigre, cheddar, bbq, oignon, ail et plus). Si tu les sors lors de ton prochain party à la maison, ça risque de faire jaser!

Ensemble de yoga et Pilates Mondetta

Bo\u00eetes de l\u2019ensemble de yoga et Pilates pour la maison Mondetta comprenant six pi\u00e8ces au Costco.

Prix : 39,99 $

Au cours des dernières années, le pilates est devenu une manière très populaire de bouger. Tu peux justement mettre la main sur cet ensemble Mondetta qui réunit six pièces, dont un tapis de yoga pliable, un bloc, une petite balle, une bande de résistance et des accessoires d’entraînement. Il ne te manque plus qu'à trouver des entraînements à suivre sur le Web, et tu peux suivre des cours de chez toi, sans payer les frais de cours dans un studio.

Vaporisateur d’ambiance Sand + Fog

Vaporisateur d\u2019ambiance Sand + Fog Sweet Lemon de 1 L vendu au Costco.

Prix : En rabais à 14,99 $ plutôt que 19,99 $ pour 1 L

Depuis quelques années, que ce soit les hôtels ou même les magasins, les odeurs signature sont très populaires. Alors que Sand + Fog font des chandelles et d'autres articles avec des fragrances, tu peux aussi offrir une senteur particulière à ton chez toi avec des vaporisateurs de la même marque. Au Costco, tu peux trouver deux senteurs, soit citron doux ou Idyllwild, qui séduit avec des notes de tête d’eucalyptus.

Costumes d’Halloween pour enfants

Costumes d\u2019Halloween pour enfants, dont princesse, super h\u00e9ros et pompier au Costco.

Prix : 39,99 $ à 44,99 $

Ce n'est pas un secret, les beaux costumes d'Halloween peuvent être coûteux, même lorsqu'il s'agit de ceux pour enfants. Au Costco, plusieurs options à moins de 50 $ sont mises en valeur, alors ça peut valoir le coup d’y jeter un œil tôt si ton enfant sait déjà exactement en quoi il ou elle veut se transformer cette année.

T-shirts Frank And Oak

Paquets de quatre t-shirts Ultimate Comfort Tee de Frank And Oak au Costco.

Prix : 24,99 $

Un bon t-shirt de base, ça finit toujours par servir, et Costco propose maintenant des ensembles de quatre de la marque montréalaise Frank And Oak. Le modèle Ultimate Comfort Tee est présenté comme étant doux au toucher et vient en paquet de quatre, ce qui revient à environ 6,25 $ chacun.

Siège d’appoint Upseat

Si\u00e8ges d\u2019appoint Upseat pour b\u00e9b\u00e9 avec plateau vendus au Costco \u00e0 79,99 $.

Prix : 79,99 $

Les parents de jeunes enfants pourraient reconnaître le Upseat, un siège d’appoint conçu pour les bébés de 4 mois à 2 ans. Le modèle peut notamment servir comme siège au sol ou être installé sur une chaise avec son plateau pour les repas. À 79,99 $ au Costco, il revient à un prix avantageux alors que sur Amazon, le même item coûte 149,99 $.

Cocottes Tramontina en fonte émaillée

Ensemble de deux cocottes Tramontina en fonte \u00e9maill\u00e9e avec boutons dor\u00e9s au Costco.

Prix : 79,99 $ pour 2

La saison des soupes, ragoûts et autres plats réconfortants approche, juste au moment où cet ensemble Tramontina réapparaît au Costco. Pour 79,99 $, tu obtiens deux cocottes en fonte émaillée de 3,7 L et 6,6 L, avec un fini pâle et des boutons dorés.

Chandails Aeropostale

Chandails en molleton Aeropostale roses, verts, noirs et blancs vendus au Costco.

Prix : 19,99 $

La sweater weather est officiellement à nos portes, et Costco a sorti des modèles de chandail en molleton Aeropostale à 19,99 $. Plusieurs couleurs neutres et pastel sont offertes, dont noir, rose et vert pâle, avec le logo de la marque brodé à l’avant. À moins de 20 $, ça peut être un ajout facile à ta rotation de vêtements confortables pour les journées plus fraîches qui s’en viennent.

Bacs de congélation Trudeau

Ensemble de cinq bacs de cong\u00e9lation en silicone Trudeau Clever Cubes avec couvercles au Costco.

Prix : 39,99 $ pour 5

La meal prep de la rentrée pourrait devenir pas mal plus simple avec cet ensemble Trudeau. Pour 39,99 $, tu obtiens cinq bacs de congélation en silicone de différents formats, avec couvercles. Soupes, sauces, portions de pâtes, purées et autres préparations peuvent ainsi être congelées en portions plutôt que dans un énorme contenant. Bref, une trouvaille qui pourrait t’éviter le fameux bloc de sauce congelée impossible à séparer un mardi soir pressé.

Galettes de pommes de terre au brocoli et cheddar

Bo\u00eetes de galettes de pommes de terre au brocoli et cheddar Veggies Made Great dans un cong\u00e9lateur du Costco.

Prix : 17,99 $ pour 1,02 kg

Faire manger plus de légumes à toute la famille peut demander un peu de créativité, et ces galettes Veggies Made Great mélangent justement pommes de terre, brocoli et cheddar. La boîte de 1,02 kg contient 18 galettes congelées, ce qui revient à environ 1 $ chacune. Ça peut dépanner autant comme accompagnement rapide au souper que pour compléter un lunch les journées où le frigo commence à être vide.

Jeté chauffant Berkshire

Jet\u00e9s chauffants en similifourrure Berkshire vendus en bo\u00eete au Costco.

Prix : 44,99 $

Les soirées fraîches de l'automne vont éventuellement reprendre leur place, et Costco est déjà prêt avec ce jeté chauffant Berkshire. Il mesure 127 x 152,4 cm et combine un tissu en similifourrure à une fonction chauffante. C’est le genre de trouvaille qui donne presque envie que la température baisse juste assez pour s’installer sur le divan avec une série ou un bon livre et une boisson chaude à la citrouille.

Brownies protéinés

Bo\u00eete de dix brownies prot\u00e9in\u00e9s en saveurs brioche \u00e0 la cannelle glac\u00e9e et beigne glac\u00e9 au chocolat au Costco.

Prix : 29,99 $ pour 10

La collation protéinée prend ici des airs de dessert avec cette boîte de dix brownies. Deux saveurs sont incluses, soit brioche à la cannelle glacée et beigne glacé au chocolat. Chaque portion affiche 19 g de protéines. Ça change certainement des barres protéinées classiques si tu commences à être un peu tannée de toujours manger les mêmes collations.

Sirop à barbotine McLean

Contenants de quatre litres de sirop \u00e0 barbotine McLean \u00e0 la framboise bleue au Costco.

Prix : 17,99 $ pour 4 L

Les gens qui ont succombé à l'achat d'une barbotteuse se doivent de savoir que Costco vend carrément du sirop à slush en format de 4 L. La saveur framboise bleue coûte 17,99 $, et le contenant peut clairement offrir de quoi se régaler jusqu'à la fin de l'été.

Chocolats caféinés Awake

Sac de 32 chocolats caf\u00e9in\u00e9s Awake au lait et au caramel vendu au Costco.

Prix : En rabais à 8,99 $ plutôt que 12,99 $

Du chocolat pour le petit creux et de la caféine pour le coup de fatigue de l'après-midi : Awake combine les deux dans un même sac. L’ensemble contient 32 morceaux de chocolat au lait et au caramel, et chaque morceau équivaut à environ une demi-tasse de café, soit 50 mg de caféine.

Muffins citron et bleuets Veggies Made Great

Bo\u00eetes de 20 muffins au citron et aux bleuets Veggies Made Great vendues au Costco.

Prix : 18,99 $

Cette boîte contient 20 muffins au citron et aux bleuets, emballés individuellement et faits avec, entre autres, de la courge jaune et des carottes. Ils sont aussi sans gluten et chaque muffin de 57 g contient 120 calories. Comme ils se gardent au congélateur, tu peux simplement en sortir un lorsque tu en as besoin, que ce soit pour déjeuner ou pour avoir une collation prête à glisser dans un sac.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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