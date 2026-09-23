Crédit d’impôt pour solidarité : Voici combien tu peux recevoir en octobre 2026 au Québec
Une somme qui est non négligeable! 🤑
Les personnes à faible ou moyen revenus font face à divers défis financiers d’envergure, que ce soit la hausse du prix du panier d’épicerie ou le plein d’essence. En octobre, le versement trimestriel du Crédit d’impôt pour la solidarité de Revenu Québec pourra offrir un léger coup de main à celles et ceux qui en ont besoin.
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Chaque mois, différentes prestations et divers crédits d’impôt sont offerts aux Québécois et Québécoises selon leur situation matrimoniale, familiale et financière, et le crédit d’impôt pour solidarité en fait partie.
À noter que le Crédit d’impôt pour solidarité peut être versé tous les mois lorsque le montant annuel dépasse 800 $. En octobre, les personnes qui reçoivent entre 241 $ et 799 $ par année toucheront plutôt le deuxième versement trimestriel prévu. Les prochains versements auront lieu en janvier et en avril 2027.
C'est quoi, le Crédit d'impôt pour solidarité?
En résumé, il s'agit d'une aide financière non imposable offerte par Revenu Québec aux ménages dont les revenus sont faibles ou moyens. C'est essentiellement une somme qu'on te redonne pour t'aider à mieux boucler ton budget.
Pour les versements de 2026 et de la première moitié de 2027, le calcul repose sur ta situation au 31 décembre 2025.
Une condition incontournable : tu dois avoir produit ta déclaration de revenus. Sans elle, impossible de toucher ce crédit, même si tu es admissible sur papier.
Quels sont les critères d'admissibilité?
Pour avoir droit au crédit, tu devais, au 31 décembre 2025 :
- Avoir 18 ans ou plus (ou être mineur.e émancipé.e, parent, ou en couple)
- Résider au Québec
- Détenir toi-même, ou ta ou ton partenaire, un statut légal au Canada (citoyenneté canadienne, résidence permanente, statut de personne protégée, ou résidence temporaire d'au moins 18 mois)
Certaines situations excluent automatiquement l'admissibilité :
- Avoir été incarcéré.e plus de 183 jours en 2025
- Avoir reçu une Allocation famille de Retraite Québec en décembre 2025 (sauf si tu as eu 18 ans ce mois-là)
- Être, toi ou ta ou ton partenaire, demandeur ou demandeuse d'asile
Même en cochant toutes les cases, un revenu familial trop élevé peut réduire ou éliminer complètement le montant auquel tu aurais autrement droit.
Combien peux-tu recevoir?
Le nombre de versements que tu reçois dépend directement du montant annuel total accordé :
- 800 $ ou plus : un dépôt chaque mois, de juillet 2026 à juin 2027
- Entre 241 $ et 799 $ : quatre versements trimestriels (juillet, octobre, janvier et avril)
- 240 $ ou moins : un seul dépôt, déjà versé en juillet 2026
La réduction du crédit commence dès que le revenu familial net dépasse 43 195 $. Le crédit arrive à 0 $ passé 64 545 $ pour une personne seule ou une famille monoparentale, et 70 395 $ pour un couple.
Au maximum, une personne seule sans enfant peut recevoir 1 281 $ pour l'ensemble de la période, alors qu'un couple avec deux enfants peut toucher jusqu'à 1 948 $.
Si tu as des versements trimestriels, tu pourrais donc recevoir jusqu'à 487 $ en octobre, selon ta situation.
Revenu Québec recommande fortement de s'inscrire au dépôt direct pour éviter tout retard.
Quand sont prévus les versements en octobre?
Les dépôts du crédit d'impôt pour solidarité arrivent normalement dans les cinq premiers jours du mois. Pour octobre, l'argent sera versé le 5 octobre 2026.
Voici les prochaines dates à mettre à ton agenda :
- 5 janvier 2027
- 5 avril 2027
Pour plus de détails officiels sur le crédit d'impôt pour solidarité, consulte le site de Revenu Québec.
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