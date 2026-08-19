Ces gratteux Loto-Québec expirent bientôt et tu ne pourras plus récupérer ton gros lot
Ce serait bête de perdre 1 million $, car tu as oublié ton gratteux de Noël sur le dessus du frigo. 🫠
Si tu as un gratteux Loto-Québec qui traîne dans un tiroir ou un sac à main depuis un moment, c'est le temps de le sortir, puisque plusieurs produits de la société d'État expirent très bientôt, rendant leurs gros lots inaccessibles à tout jamais.
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Que ce soit un gratteux de la Roue de fortune, un billet de Bingo, de Gagnant à vie ou de Diva à Paris, tout produit à gratter de Loto-Québec a une date d'expiration.
La société d'État tient d'ailleurs à jour une liste complète de tous ses billets actuellement en vente, avec le nom du jeu, son numéro d'émission du produit (NEP) et la date limite pour que les personnes gagnantes puissent être payées.
Ce NEP, un code à cinq chiffres inscrit à l'arrière du billet, agit un peu comme un numéro de série. Il permet de distinguer deux éditions d'un même jeu, comme Bingo, qui peut se retrouver plusieurs fois sur la liste avec des dates limites différentes. Les produits déjà expirés disparaissent carrément du tableau, puisque leurs lots ne peuvent tout simplement plus être réclamés.
Ça expire cette semaine
- Fiesta (NEP 7-5049)
- Date limite : 22 août 2026
Ce mois-ci
- 25 $, 50 $, 100 $ en folie (NEP 7-4045)
- Date limite : 28 août 2026
- Super Jeu de mots (NEP 7-5063)
- Date limite : 29 août 2026
D'ici la fin de l'année
- PLINKO (NEP 7-5023)
- Date limite : 5 septembre 2026
- Roue de fortune 10 $ (NEP 7-5057)
- Date limite : 5 septembre 2026
- Roue de fortune 3 $ (NEP 7-5052)
- Date limite : 5 septembre 2026
- Pause vacances (NEP 7-5065)
- Date limite : 26 septembre 2026
- Mots cachés Dessert (NEP 7-4501)
- Date limite : 3 octobre 2026
- Slingo tropiques (NEP 7-4604)
- Date limite : 3 octobre 2026
- Dollars express (NEP 7-4052)
- Date limite : 17 octobre 2026
- Latté (NEP 7-5078)
- Date limite : 31 octobre 2026
- Bingo (NEP 7-4202)
- Date limite : 7 novembre 2026
- Chance (NEP 7-5068)
- Date limite : 7 novembre 2026
- Platine (NEP 7-3043)
- Date limite : 27 novembre 2026
- Cherche et trouve espace (NEP 7-5072)
- Date limite : 5 décembre 2026
- Triple Jeu (NEP 7-5076)
- Date limite : 5 décembre 2026
- Gagnant à vie (NEP 7-4902)
- Date limite : 12 décembre 2026
- Double Cerise (NEP 7-5085)
- Date limite : 19 décembre 2026
Comment vérifier si mon gratteux est expiré ?
Trouve d'abord le NEP à cinq chiffres au dos de ton billet, puis compare-le à la liste officielle de Loto-Québec. Si ton NEP n'y apparaît plus, c'est que le délai de réclamation est déjà passé.
Malheureusement, une fois la date limite dépassée, un lot gagnant ne peut plus être réclamé auprès de Loto-Québec, peu importe le montant. C'est pourquoi il vaut mieux gratter tes billets rapidement plutôt que de les laisser trainer.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.