Randolph organise une méga vente à Montréal avec des rabais allant jusqu’à 90 %

La plus grosse vente de son histoire! 💸🎲

Quatre jeux de société. Droite : Des tablettes pleines de jeux de société.

Randolph organise une grosse vente d'entrepôt à Montréal.

Randolph - Jeux et Pubs Ludiques | Facebook
Éditrice Junior

Si tu es adepte de jeux de société, tu vas vouloir garder de la place dans ton horaire de la fin août : Randolph organise une grosse vente à son entrepôt de Montréal, avec des rabais allant jusqu’à 90 % sur des centaines de jeux.

À lire également : Une vente de dizaines de milliers de livres à partir de 1 $ débarque bientôt à Montréal

L’occasion est particulière : l’entrepôt de la compagnie a été touché par un incendie au printemps dernier, ce qui avait forcé une interruption temporaire des activités. Il faut maintenant faire de la place, et l'entreprise propose avec humour une « vente de feu », décrite comme la plus grosse de son histoire.

Au programme : plusieurs sortes de jeux, neufs comme usagés, qui n’ont pas été directement affectés par les flammes, mais qui ont simplement été exposés à la fumée lors de l’incendie. Une bonne quantité de surplus de stock sera aussi mise en vente pour l’occasion.

Côté logistique, c'est « premier arrivé, premier servi », et des cartons seront fournis pour transporter tes trouvailles. L'argent comptant est encouragé, mais les cartes de débit et de crédit seront aussi acceptées (les cartes-cadeaux Randolph, elles, ne le seront pas). Pour rendre l'attente plus agréable, un kiosque d'animation Randolph ainsi que des collations et boissons seront aussi sur place.

La vente aura lieu les samedi 29 et dimanche 30 août et avec des rabais aussi importants, il y a fort à parier que les meilleures trouvailles partiront vite, alors mieux vaut prévoir d’arriver tôt.

Bref, c’est le moment parfait pour agrandir ta collection de jeux de société sans vider ton compte en banque.

Vente d’entrepôt Randolph 2026

Prix : Jusqu’à 90 % de rabais

Quand : Les samedi 29 et dimanche 30 août 2026

Adresse : Randolph - 9130, av. du Parc, Montréal, QC

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Randolph

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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