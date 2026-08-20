Randolph organise une méga vente à Montréal avec des rabais allant jusqu’à 90 %
La plus grosse vente de son histoire! 💸🎲
Si tu es adepte de jeux de société, tu vas vouloir garder de la place dans ton horaire de la fin août : Randolph organise une grosse vente à son entrepôt de Montréal, avec des rabais allant jusqu’à 90 % sur des centaines de jeux.
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L’occasion est particulière : l’entrepôt de la compagnie a été touché par un incendie au printemps dernier, ce qui avait forcé une interruption temporaire des activités. Il faut maintenant faire de la place, et l'entreprise propose avec humour une « vente de feu », décrite comme la plus grosse de son histoire.
Au programme : plusieurs sortes de jeux, neufs comme usagés, qui n’ont pas été directement affectés par les flammes, mais qui ont simplement été exposés à la fumée lors de l’incendie. Une bonne quantité de surplus de stock sera aussi mise en vente pour l’occasion.
Côté logistique, c'est « premier arrivé, premier servi », et des cartons seront fournis pour transporter tes trouvailles. L'argent comptant est encouragé, mais les cartes de débit et de crédit seront aussi acceptées (les cartes-cadeaux Randolph, elles, ne le seront pas). Pour rendre l'attente plus agréable, un kiosque d'animation Randolph ainsi que des collations et boissons seront aussi sur place.
La vente aura lieu les samedi 29 et dimanche 30 août et avec des rabais aussi importants, il y a fort à parier que les meilleures trouvailles partiront vite, alors mieux vaut prévoir d’arriver tôt.
Bref, c’est le moment parfait pour agrandir ta collection de jeux de société sans vider ton compte en banque.
Vente d’entrepôt Randolph 2026
Prix : Jusqu’à 90 % de rabais
Quand : Les samedi 29 et dimanche 30 août 2026
Adresse : Randolph - 9130, av. du Parc, Montréal, QC
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
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