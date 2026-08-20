En deuil, François Legault rend hommage à sa mère décédée
« Tout ce que j’ai aujourd’hui, c’est d’abord à elle que je le dois. » 🥺
L'ancien premier ministre du Québec et député de L'Assomption, François Legault, a annoncé sur les réseaux sociaux être en deuil de sa mère, Pauline Schetagne, décédée ce mercredi soir 19 août à l'âge de 97 ans.
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Pour l'occasion, François Legault a rendu un vibrant hommage à cette « femme forte, très forte », à qui il doit, dit-il, tout ce qu'il a aujourd'hui et qui lui a « inculqué des valeurs de travail, d’effort, d’amour, de respect ».
« Maman, j’ai beau me dire qu’à la fin, tu souffrais beaucoup et que c’est mieux comme ça, mais je ne peux pas croire que je ne te verrai plus », écrit l'ex-chef de la Coalition avenir Québec.
« Notre famille n’était pas riche, écrit-il. Mais ma mère s’est toujours arrangée pour que mes deux sœurs et moi ne manquions de rien [...] Grâce à elle, j’ai eu une enfance heureuse. Et il n’y a rien de plus important dans la vie! »
François Legault rappelle également à quel point sa mère était une femme énergique, engagée dans sa communauté et fière de ses racines francophones.
Devenue veuve après le décès de son mari à 59 ans, elle a vécu seule pendant plus de 40 ans et trouvait surtout son bonheur dans les moments simples passés avec ses enfants et petits-enfants, dit-il.
L'ancien premier ministre confie regretter de ne pas lui avoir rendu visite plus souvent, particulièrement durant ses années en politique.