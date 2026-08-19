Fermeture complète du pont Samuel-De Champlain vers la Rive-Sud ce week-end

Ça sent le trafic (et les sacres) sur les autres ponts! 😬

Fermeture complète du pont Samuel-De Champlain vers la Rive-Sud ce week-end

Une fermeture complète du pont Samuel-De Champlain vers la Rive-Sud de Montréal est prévue ce week-end.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Rédaction et édition

Si tu dois traverser vers la Rive-Sud ce week-end, mieux vaut prévoir un détour, voir reporter ta visite du 450 si c’est possible. Le pont Samuel-De Champlain sera complètement fermé en direction sud du vendredi 21 août, 23 h, au lundi 24 août, 5 h, en raison de travaux de réfection de la chaussée.

À lire également : Une section de l’A-20 sera 100 % fermée pendant plusieurs week-ends et voici quoi savoir

Selon les responsables du pont, cette fermeture est nécessaire pour maintenir une chaussée sécuritaire et un niveau de service optimal pour l’ensemble des automobilistes qui empruntent le réseau.

Aucun accès au pont ne sera possible en direction sud, soit vers Brossard, pendant toute la durée des travaux.

Plusieurs bretelles et sorties environnantes seront aussi touchées durant cette période :

  • Fermeture complète de l’A-15 S vers l’A-20 E, de la sortie 63-O jusqu’à la bretelle d’entrée de la R-132 E pour l’A-10 E
  • Fermeture de la bretelle d’accès de l’avenue Girouard vers l’A-15 S
  • Fermeture de la bretelle de sortie 68 de l'A-20 E vers l'A-15 N et l'A-15 S
  • Fermeture de la bretelle de sortie vers l'A-15 S à partir de la sortie 1-S de l'A-20 E, près du boulevard Décarie et de la rue Saint-Rémi
  • Fermeture de la bretelle de sortie 62 de l'A-15 S vers le boulevard de La Vérendrye
  • Fermeture de la bretelle d'entrée du boulevard de La Vérendrye vers l'A-15 S
  • Fermeture de la bretelle de sortie 61 de l'A-15 S vers l'avenue Atwater
  • Canalisation de la bretelle d'entrée de l'avenue Atwater vers la bretelle de sortie 60, en direction du boulevard Gaétan-Laberge
  • Canalisation de la bretelle d'entrée Gaétan-Laberge vers l'A-15 S, jusqu'à la bretelle de sortie 57-S du boulevard de L'Île-des-Sœurs
  • Fermeture de la bretelle de sortie 57-N de l'A-15 S vers le chemin de la Pointe-Nord
  • Fermeture de la bretelle de sortie 6 de l'A-10 E vers l'A-20 E, l'A-15 S et la R-132
  • Fermeture de la sortie 4 de l'A-10 E
  • Fermeture de la sortie 5 de l'A-10 E
  • Fermeture de l'accès à l'A-15 S à partir du boulevard de L'Île-des-Sœurs
  • Fermeture de la rue Pont Champlain à partir du boulevard René-Lévesque

Les travaux pr\u00e9vus. Le pont Samuel-De Champlain sera complètement fermé vers la Rive-Sud de Montréal ce week-end. Pont Samue-De Champlain

Deux détours principaux sont suggérés pour contourner le secteur, soit par l'échangeur Turcot via la R-136-E et la route 134, ou encore par le pont Jacques-Cartier et la R-132.

Il est aussi recommandé de planifier tes déplacements à l’avance et d’opter pour un itinéraire alternatif lorsque c’est possible. La piste cyclable demeurera toutefois accessible pendant toute la durée des travaux.

Pour éviter les bouchons, le transport collectif et le télétravail sont également à privilégier lorsque ton horaire le permet.

Il ne s’agit d’ailleurs pas de la seule fermeture majeure prévue sur le pont Samuel-De Champlain cet été. Une autre fermeture complète, cette fois en direction nord, est déjà planifiée du 28 au 31 août.


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