Jusqu'à 204 $ seront versés ce mois-ci à des Québécois avec cette prestation fédérale

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Jusqu'à 204 $ seront versés ce mois-ci avec la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Gabriel Vergani | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le mois d'octobre s'accompagne d'un nouveau dépôt fédéral pour les personnes en situation de handicap au Québec. La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), versée par Service Canada, arrivera bientôt dans le compte des personnes admissibles.

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Depuis juillet, la PCPH peut atteindre jusqu’à 204,20 $ par mois, et ce montant maximal restera en vigueur jusqu’en juin 2027.

La somme réellement versée varie selon le revenu familial net rajusté indiqué dans la déclaration de revenus de 2025. Une fois un certain seuil dépassé, la prestation diminue de 0,20 $ pour chaque dollar supplémentaire, jusqu’à disparaître complètement.

Une partie des revenus d’emploi, de travail autonome et de bourses imposables est toutefois exclue du calcul. De juillet 2026 à juin 2027, cette exemption peut atteindre 10 210 $ pour une personne seule et 14 294 $ pour un couple marié ou en union de fait.

En clair, plus le revenu familial est faible, plus la prestation se rapproche du montant maximal.

Qui peut recevoir la PCPH?

Pour être admissible, tu dois remplir ces trois conditions principales.

  • Avoir de 18 à 64 ans ;
  • Habiter au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus de 2025 ;
  • Détenir un certificat pour le CIPH approuvé par l'Agence du revenu du Canada (ARC).

La prestation est accessible aux personnes ayant la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut de personne protégée, de même qu'à celles inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Une personne qui vit temporairement au Canada depuis au moins 18 mois consécutifs peut aussi y avoir droit.

Comment faire ta demande?

Si tu as reçu une lettre de Service Canada, elle contient un code d'accès à six chiffres qui te permet de remplir ta demande en ligne plus rapidement. Garde simplement ton numéro d'assurance sociale et une preuve de ton statut au Canada à portée de main.

Pas de lettre? Tu peux tout de même présenter une demande en ligne, par téléphone, par la poste ou en personne dans un bureau de Service Canada. Toutes les étapes sont détaillées sur le site du gouvernement du Canada.

Quand sera versée la PCPH?

Le versement mensuel de la PCPH tombe habituellement le troisième jeudi du mois. Il est donc dû pour le jeudi 15 octobre.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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