7 prestations et crédits qui seront versés aux retraités du Québec en décembre 2026
Les derniers dépôts de l'année n'attendent pas le réveillon pour faire plaisir. 🎄
Les personnes retraitées et aînées du Québec peuvent heureusement miser sur plusieurs prestations et crédits avant de tourner la page sur 2026, puisque décembre est souvent le mois où l'on fait ses comptes. Entre les cadeaux des petits-enfants, le repas des Fêtes à préparer pour toute la famille et les dernières factures de l'année, chaque dépôt finit par compter.
À lire également : Voici les dates de versement en 2027 de ces 8 prestations et crédits au Québec
C'est aussi le dernier mois où tes rentes sont calculées avec les montants actuels. La pension de la Sécurité de la vieillesse est révisée chaque trimestre et la rente du Régime de rentes du Québec, chaque 1er janvier, alors les chiffres de ce mois-ci ne seront plus les mêmes dès 2027.
Ta situation fiscale pèse aussi dans la balance. Le Supplément de revenu garanti, par exemple, repose sur le revenu que tu as déclaré pour 2025 à l'Agence du revenu du Canada (ARC), alors que Revenu Québec se fie à ta déclaration provinciale pour ses crédits d'impôt.
Une déclaration oubliée peut suffire à mettre un dépôt sur pause, même si rien n'a changé dans ta vie. Garde ça en tête quand la saison des impôts reviendra au printemps.
Crédit d'impôt pour solidarité
Tu as vécu seul ou seule pendant toute l'année 2025? Ce détail peut faire grimper ton crédit d'impôt pour solidarité, puisque Revenu Québec ajoute un montant pour personne vivant seule à la composante liée à la TVQ. Ce crédit remboursable soutient les ménages à revenu faible ou modeste, et son montant tient compte de ta situation au 31 décembre 2025.
Attention, le dépôt de décembre ne touche pas tout le monde. Il est réservé aux personnes dont le crédit annuel atteint 800 $ ou plus. Si ton montant se situe entre 241 $ et 799 $, ton prochain versement trimestriel arrivera en janvier, et les plus petits montants ont déjà été payés d'un coup en juillet dernier.
Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, le crédit n'est plus accordé si ton revenu familial atteint l'un de ces plafonds :
- 64 545 $ si tu n'as pas de conjoint ou de conjointe
- 70 395 $ si tu vis en couple sans enfant à charge
Comme le 5 décembre tombe un samedi, l'argent arrive un jour plus tôt. Le prochain versement est donc prévu le vendredi 4 décembre 2026.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.
Programme Allocation-logement
Contrairement au crédit pour solidarité, cette aide de Revenu Québec n'arrive pas toute seule. Il faut en faire la demande et elle s'adresse aux ménages à faible revenu qui consacrent au moins 30 % de leur revenu familial à se loger, que ce soit comme locataire, propriétaire, chambreur ou chambreuse.
À la retraite, c'est l'âge qui ouvre la porte. Toi ou ton conjoint ou ta conjointe devez avoir 50 ans ou plus au plus tard le 30 septembre 2027, ce qui veut dire qu'une seule des deux personnes du couple a besoin d'avoir atteint cet âge.
Pour la période d'octobre 2026 à septembre 2027, voici ce que prévoit le programme :
- Jusqu'à 170 $ par mois, selon la part du revenu qui sert à payer le logement
- Montant complet pour une personne seule de 50 ans ou plus si son revenu familial de 2025 est inférieur à 23 600 $
- Montant complet pour un couple sans enfant si son revenu familial de 2025 est inférieur à 33 100 $
Le prochain versement est prévu au cours des cinq premiers jours de décembre.
Pour en savoir plus sur le Programme Allocation-logement, c'est par ici.
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
Combien d'années as-tu vécu au Canada depuis tes 18 ans? C'est cette question, bien plus que ton parcours de travail, qui fixe le montant de ta pension de la SV. Il en faut 40 pour toucher la pleine pension, et au moins dix pour en recevoir une partie.
Une personne de 65 à 74 ans qui a habité au pays pendant 20 ans après sa majorité peut ainsi obtenir la moitié du maximum, soit jusqu'à 381,25 $ par mois.
Voici les plafonds mensuels en vigueur d'octobre à décembre 2026 :
- 65 à 74 ans : jusqu'à 762,50 $
- 75 ans et plus : jusqu'à 838,75 $
La pension est imposable. Si ton revenu net de 2025 dépassait 93 454 $, une partie est reprise par l'impôt.
Le prochain versement est prévu le mardi 22 décembre 2026. Si tu reçois aussi le SRG, l'Allocation ou l'Allocation au survivant, ces sommes entreront dans ton compte en même temps, puisque Service Canada les combine dans un seul et même paiement.
Pour en savoir plus sur la Sécurité de la vieillesse, c'est par ici.
Supplément de revenu garanti (SRG)
Le SRG vient gonfler la pension de la SV quand on a 65 ans ou plus et un faible revenu, et il n'est pas imposable. Dans un couple, chaque personne admissible reçoit son propre montant, ce qui change pas mal la donne pour le budget du ménage.
Prenons deux conjoints qui touchent tous deux la pleine SV. Si leur revenu est assez bas pour obtenir le maximum, chacun peut recevoir jusqu'à 685,56 $ par mois, soit jusqu'à 1 371,12 $ pour le couple, en plus de leurs pensions. Une fois leur revenu combiné rendu à 30 528 $, le SRG cesse.
Voici les plafonds selon ta situation conjugale, valides d'octobre à décembre 2026, et le revenu à partir duquel le SRG n'est plus versé :
- Personne seule, veuve ou divorcée : jusqu'à 1 138,90 $, jusqu'à un revenu de 23 112 $
- Conjoint ou conjointe qui reçoit la pleine SV : jusqu'à 685,56 $, jusqu'à un revenu combiné de 30 528 $
- Conjoint ou conjointe qui reçoit l'Allocation : jusqu'à 685,56 $, jusqu'à un revenu combiné de 42 768 $
- Conjoint ou conjointe qui ne reçoit ni la SV ni l'Allocation : jusqu'à 1 138,90 $, jusqu'à un revenu combiné de 55 392 $
Le prochain versement est prévu le mardi 22 décembre 2026, en même temps que la SV.
Pour en savoir plus sur le Supplément de revenu garanti, c'est par ici.
L'Allocation
Tu as entre 60 et 64 ans et ta conjointe ou ton conjoint reçoit déjà la SV et le SRG? L'Allocation peut te verser un montant mensuel non imposable en attendant ta propre pension. Il faut aussi avoir vécu au Canada au moins dix ans depuis l'âge de 18 ans.
Sur une année complète, le maximum représente jusqu'à 17 376,72 $, ce qui n'est pas rien pour un couple à revenu modeste. La prestation prend fin à 65 ans, quand tu deviens admissible à ta propre pension de la SV.
- D'octobre à décembre 2026 : jusqu'à 1 448,06 $ par mois sont versés
Le prochain versement est prévu le mardi 22 décembre, avec la SV.
Pour en savoir plus sur l'Allocation, c'est par ici.
Allocation au survivant
Après le décès d'une conjointe ou d'un conjoint, l'Allocation au survivant aide les veufs et les veuves de 60 à 64 ans à faible revenu à garder la tête hors de l'eau jusqu'à 65 ans. Tu ne dois pas avoir refait ta vie avec quelqu'un, que ce soit par un mariage ou une union de fait, et tu dois avoir habité au Canada une décennie ou plus depuis ta majorité.
Non imposable, elle peut atteindre 20 714,16 $ sur 12 mois au maximum. Ton montant réel dépend toutefois de ton revenu de l'année précédente, et Service Canada le recalcule chaque mois de juillet :
- D'octobre à décembre 2026 : jusqu'à 1 726,18 $ par mois, et plus rien à partir d'un revenu annuel de 31 152 $
Petit conseil : produis ta déclaration de revenus chaque printemps, même si tu n'as presque aucun revenu. C'est ce qui permet à Service Canada de renouveler ta prestation sans que tu aies à refaire une demande.
Le prochain versement est prévu le mardi 22 décembre, avec la SV.
Pour en savoir plus sur l'Allocation au survivant, c'est par ici.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
La rente du Régime de rentes du Québec ferme la marche cette année. Versée par Retraite Québec, elle reflète les cotisations accumulées pendant ta vie active, et le moment où tu as commencé à la toucher fait une énorme différence. Une rente maximale commencée à 72 ans vaut près de deux fois et demie celle commencée à 60 ans.
Voici les plafonds mensuels de 2026, selon l'âge où la rente a débuté :
- 60 ans : jusqu'à 964,90 $
- 65 ans : jusqu'à 1 507,65 $
- 72 ans : jusqu'à 2 394,15 $
Peu de gens touchent ces plafonds, puisqu'ils supposent de fortes cotisations pendant presque toute une carrière. Pour connaître ton montant exact, ton espace Mon dossier chez Retraite Québec reste le meilleur réflexe.
Le prochain versement est prévu le mercredi 30 décembre.
Pour en savoir plus sur le Régime de rentes du Québec, c'est par ici.
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