LASSO Montréal 2027 dévoile ses têtes d’affiche, dont Zach Bryan (et augmente ses prix)

Une très belle surprise...et une petite déception. 💸🤠

​Zach Bryan. Droite : La scène à ​LASSO Montréal.

LASSO Montréal 2027 dévoile ses têtes d'affiche et ça fait plaisir au public.

Zach Bryan, Narcity Québec
Rédactrice en chef

Sors tes bottes et ton chapeau de cowboy, et pratique tes skills de danse en ligne, parce que LASSO Montréal vient de dévoiler les premiers noms de sa sixième édition, et ça s'annonce comme tout un party! Zach Bryan et The Chicks seront les têtes d’affiche du festival country, qui prendra d’assaut le parc Jean-Drapeau les 14 et 15 août 2027. Tucker Wetmore et Sam Barber seront aussi de la partie.

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C'est ce lundi 16 novembre qu'evenko a dévoilé les quatre premiers noms de la programmation. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui attend les fans de country, puisque le reste des artistes sera annoncé au cours de la nouvelle année.

Comme l'an dernier, LASSO en ville donnera le coup d'envoi des festivités au centre-ville de Montréal, le vendredi 13 août 2027, soit la veille du festival.


Des fans de country déjà conquis par la programmation

LASSO semble avoir visé dans le mille cette année, du moins si on se fie aux premières réactions sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que, l'an dernier, l'annonce de Mumford & Sons parmi les têtes d’affiche de l’édition 2026 avait fait grincer des dents. Plusieurs personnes reprochaient au groupe, davantage associé au folk qu'au country, de ne pas vraiment cadrer avec l'esprit du festival. Certaines avaient même annoncé qu'elles allaient bouder l'événement.

Cette fois, c'est une tout autre histoire.

Sous la publication de LASSO, les réactions sont majoritairement positives. Plusieurs internautes se réjouissent déjà à l'idée de retrouver leurs artistes préférés en août prochain, et un nom revient particulièrement souvent : Zach Bryan.

Bref, après une annonce qui avait divisé les fans l'an dernier, LASSO semble avoir ajusté le tir, et on est reconnaissant.e.s!

Combien coûtent les billets pour LASSO Montréal 2027?

C'est ici que ton portefeuille risque de trouver la nouvelle un peu moins excitante.

Alors que la passe de deux jours en admission générale était offerte à partir de 250 $ pour l'édition 2026, il faudra maintenant débourser au moins 295 $ pour assister à LASSO 2027. Ça représente une augmentation de 45 $, soit 18 %, en seulement un an. Ouch!

La mise en vente générale des billets débutera le vendredi 20 novembre à 10 h, sur le site officiel du festival.

Voici les prix de départ des passes de deux jours, taxes et frais inclus :

  • Admission générale : À partir de 295 $
  • Terrasse festive : À partir de 455 $
  • Or Birkenstock : À partir de 560 $
  • Sky Saloon : À partir de 710 $
  • Diamant : À partir de 995 $

Si tu veux mettre la main sur tes billets avant tout le monde, sache que les titulaires d'une carte American Express ont accès à une prévente qui se termine le jeudi 19 novembre à 21 h 59.

Une prévente est également prévue pour les personnes inscrites à l'infolettre et aux alertes SMS du festival.

Reste maintenant à voir quels autres noms viendront s'ajouter à cette première vague. Une chose est certaine : avec Zach Bryan et The Chicks en tête d'affiche, LASSO 2027 risque d'attirer pas mal de monde au parc Jean-Drapeau!

LASSO Montréal 2027 

Coût : Passe admission générale deux jours à compter de 295 $ - En vente le 20 novembre à 10 h. La prévente se fait par l’infolettre et les alertes SMS.

Quand : Les 14 et 15 août 2027, LASSO en ville le 13 août 2027

Où : Parc Jean-Drapeau - Montréal, QC

Site Internet de LASSO Montréal

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.


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    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

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