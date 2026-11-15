17 des meilleures trouvailles festives à bas prix au Tigre Géant ce mois-ci
Il ne reste que 6 lundis avant Noël. ❄️✨
Dès que novembre pointe le bout de son nez, les boutiques du Québec dressent la table pour réveiller l'esprit des Fêtes qui sommeille en nous, et les magasins Tigre Géant ne font pas exception. Malgré la noirceur qui s'installe plus tôt avec le changement d'heure, les lumières étincelantes envahissent déjà les allées, et il ne reste probablement que quelques semaines avant que les plus grands classiques de Noël résonnent en boucle dans les haut-parleurs. Sans surprise, les trouvailles du mois de novembre au Tigre Géant s'inscrivent elles aussi dans cette ambiance festive. Le contraire serait bien malheureux!
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Tu trouveras donc, ce mois-ci, une multitude de tenues pour tes partys du temps des Fêtes, des idées-cadeaux originales pour garnir les bas de Noël et tout le nécessaire pour hiberner bien au chaud dans le confort de ton foyer.
Patchs anti-imperfections
Patchs anti-imperfections de Noël en vente au Tigre Géant pour 6 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 6 $
Les changements de saison peuvent parfois avoir un impact considérable sur la peau : sécheresse, rougeurs et petites imperfections. La génération Z aura été la première à rendre les patchs anti-imperfections tendance, et les magasins Tigre Géant ont trouvé LA meilleure manière de rendre le tout festif, juste à temps pour l'arrivée des Fêtes.
Ensemble « slick bun set »
Ensemble « slick bun set » en vente au Tigre Géant pour 8 $.
Narcity Québec
Prix : 8 $
Si tu rêves d'un slick back bun aussi parfait que celui d'Amélie d'Occupation Double, tu sais sur quoi mettre la main. Pour 8 $, cet ensemble offre les deux peignes nécessaires pour lisser tes cheveux, en plus d'élastiques et d'épingles à cheveux rouges. À toi, la coiffure impeccable pour les Fêtes!
Haut à paillettes
Haut à paillettes argentées en vente au Tigre Géant pour 20 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 20 $
Les invitations pour les partys des Fêtes fusent et le magasinage de tes tenues devient urgent. Pour l'occasion, les paillettes ont fait leur grand retour et ce haut à manches courtes est tout indiqué pour faire tourner toutes les têtes lors de tes prochaines festivités. Pour seulement 20 $, avec une petite boucle dans le dos en prime, ce top brillant te donnera l'allure d'une véritable star.
Gommage pour le corps
Assortiment de gommages pour le corps en vente au Tigre Géant pour 5 $ chacun.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 5 $
Qui dit arrivée de l'hiver dit aussi moments de dorlotage! Tigre Géant a tout ce qu'il te faut pour tes pauses self-care, dont cet assortiment de gommages pour le corps aux arômes de gingembre chaud et de prune sucrée, présentement en vente à 5 $ chacun. À ce prix-là, tu peux t'en prendre un pour toi et un pour ta douce moitié, que tu pourras aussi lui emprunter!
Désinfectant pour les mains
Désinfectant pour les mains Holly & Blu aux odeurs festives, en vente au Tigre Géant pour 2,50 $ chacun.
Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Les désinfectants pour les mains Holly & Blu, qui rappellent ceux de la populaire marque Touchland, vendus chez Sephora à 14 $ l'unité, sont proposés en plusieurs parfums festifs : pain d'épice, canne de bonbon, ambre doré et bien plus encore. Prends-en un pour toi et glisses-en quelques-uns dans les bas de Noël de tes personnes préférées : une belle façon de propager le bonheur plutôt que les microbes pendant le temps des Fêtes.
Masque pour le visage en tissu
Masque pour le visage en tissu avec extrait de gingembre en vente au Tigre Géant pour 2 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2 $
Tigre Géant se démarque de plus en plus grâce à son offre généreuse de produits pour la peau et le corps. Que ce soit pour ses produits dupes de grandes marques à prix abordable ou pour ses articles de saison, comme ce masque en tissu pour le visage, il y en a vraiment pour tous les budgets.
Bande pour le corps thermothérapeutique
Bande pour le corps thermothérapeutique en vente au Tigre Géant pour 15 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 15 $
Nouveauté du mois de novembre, cette bande thermothérapeutique pour le corps t'accompagnera au quotidien pour soulager tes petits ou gros bobos ou tout simplement pour t'offrir un petit moment de douceur et de bien-être. Offerte à 15 $, cette bande chauffante te fera le plus grand bien, surtout après t'être déhanché.e toute la soirée au party de bureau.
Chandail de Noël
Chandail de Noël en vente au Tigre Géant pour 25 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 25 $
Une fois de plus, l'occasion de porter un chandail quétaine de Noël est inévitable! Plutôt que de te retrouver à la veille de ladite soirée pour dénicher le tien, mieux vaut commencer tes achats dès maintenant. La sélection est impressionnante et certains modèles sont même un brin déconcertants, dont celui-ci.
Pantalons de pyjama en polaire
Sélection de pantalons de pyjama en polaire en vente au Tigre Géant pour 9 $ chacun.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 9 $
La saison des pyjamas en polaire est officiellement entamée et ce ne sont pas les choix qui manquent au Tigre Géant. Que tu sois du type pingouins, ours polaires ou zèbres, il y a des modèles pour tous les goûts et, surtout, à seulement 9 $ chacun.
Lampe de table
Lampes de table de couleur grise ou rose en vente au Tigre Géant pour 18 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 18 $
La luminosité se fait un peu plus rare en novembre. C'est donc la saison des petites lumières tamisées dans le coin lecture pour remplacer doucement les rayons du soleil qui nous accompagnaient jadis jusqu'en fin de soirée. Ces magnifiques lampes de table, qui rappellent un peu les modèles champignons d'autrefois, méritent une place de choix dans ta déco hivernale.
Ornement personnalisé
Sélection d'ornements personnalisés en vente au Tigre Géant pour 7,99 $ chacun.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 7,99 $
Ces petites attentions personnalisées feront assurément sourire les jeunes comme les moins jeunes, à condition d'y trouver leur prénom...
Ces ornements pour le sapin de Noël sont parfaits à offrir à la personne qui te reçoit ou au personnel enseignant, ou encore comme petites surprises à glisser dans un échange de présents.
Sommet d'arbre de Noël en canard
Sommet d'arbre de Noël en canard en vente au Tigre Géant pour 7 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 7 $
Tigre Géant ne cesse de surprendre sa clientèle avec des trouvailles inusitées qui font autant sourire que sourciller. Alors que plusieurs n'osent pas déroger à la tradition de la fameuse étoile au sommet du sapin, d'autres opteront pour une version plus excentrique, comme ce petit canard de bain à jucher tout en haut de leur arbre de Noël.
Bouleau illuminé
Bouleau illuminé en vente au Tigre Géant pour 35 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 35 $
Alors que certain.e.s attendent le 1er décembre pour monter leur arbre de Noël, d'autres s'empressent de l'installer dès le lendemain de l'Halloween. Les modèles classiques sont toujours aussi prisés, mais des options plus minimalistes sont également proposées, dont ce bouleau illuminé qui, malgré son allure plutôt frêle, ne manquera pas de transformer ton nid en un espace des plus festifs!
Robe avec perles et boucle
Robe sertie de perles et boucle de couleur rouge ou noire en vente au Tigre Géant pour 25 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 25 $
Les boucles sont définitivement à l'honneur cette saison! Et que dire de ce modèle de robe, offert en rouge éclatant et en noir classique, juste à temps pour les innombrables festivités à venir au cours des prochaines semaines. Tu pourrais même te la procurer dans chacune des couleurs pour adopter deux vibes complètement différentes!
Chandail à l'effigie de films de Noël
Chandails à l'effigie de films de Noël en vente au Tigre Géant pour 12 $ chacun.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Les différentes plateformes de visionnement ont déjà mis en vedette les grands classiques des Fêtes, au grand bonheur des cinéphiles qui raffolent de Noël. Il y a de ces chefs-d'œuvre qui ne se démodent jamais, comme Le Lutin et Maman, j'ai raté l'avion, et quel plaisir de les retrouver imprimés sur des chandails qui seront fièrement portés jusqu'en janvier!
Bombe pour le bain
Bombe pour le bain houx et pin en vente au Tigre Géant pour 4 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 4 $
Tu cherches de quoi remplir tes bas de Noël? Ne cherche pas plus loin! Cette bombe pour le bain aux arômes de houx et de pin, qui sent le ciel, est exactement ce qu'il te faut. Vendue à seulement 4 $, c'est le moment ou jamais de faire le plein, que ce soit pour offrir en cadeau ou pour l'ajouter à ta routine bain-dodo!
Ensemble de draps en polaire
Ensemble de draps en polaire pour lit simple en vente au Tigre Géant pour 39 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : À partir de 39 $ pour un lit simple
C'est le moment de troquer les draps d'été pour une version plus chaude et douillette, comme cet ensemble minimaliste noir et blanc en tissu doux, doux, doux, offert en plusieurs grandeurs à un prix plus qu'abordable. Une valeur sûre qui t'accompagnera jusqu'au printemps!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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