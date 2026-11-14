« Road trip »: Ce petit village en Ontario devient un film de Hallmark pendant les Fêtes

On dirait une scène tout droit sortie d’une carte de Noël. ❄️

De la neige tombe devant une boutique décorée. Droite : une femme en chandail blanc et jupe rose pose près de la vitrine.

Road trip à partir du Québec : ce petit village en Ontario est magnifique pendant les Fêtes.

Madeline Forsyth | Narcity
Éditrice Junior

Regarder un énième film de Noël quétaine sur ton divan n'est pas la seule manière d'avoir ta dose de magie des Fêtes version petite ville cette année : tu peux carrément aller la vivre en vrai! Un road trip à partir du Québec te mène vers un village de l’Ontario qui se transforme en véritable décor de film de Hallmark dès la mi-novembre.

À lire également : Ce petit village au Québec est vraiment digne d’un film de Noël et ça vaut la visite

Le trajet est long, environ huit heures de route à partir de Montréal, mais la récompense vaut chaque kilomètre. Bayfield, un petit village niché au bord du lac Huron, se met sur son 31 dès que l'hiver approche.

Imagine des rues bordées de bâtiments d’époque, des façades aux couleurs vives et des vitrines qui s’allument à la tombée du jour. Le site officiel du village ne se gêne d’ailleurs pas pour le présenter comme un « paradis des Fêtes à la Hallmark », et on comprend pourquoi.

Entre deux balades, tu peux te réfugier dans l’un des nombreux cafés pour te réchauffer avec une boisson de saison, ou fouiller les boutiques locales pour dénicher les derniers cadeaux de ta liste. Galeries d’art, mode, objets déco : il y a un peu de tout.

Tu planifies ton escapade de l'année prochaine d'avance? Essaie de t'y rendre durant l'événement Christmas in Bayfield, une fête gratuite de trois jours pendant laquelle tout le village embarque dans la magie de Noël. L’édition 2026, la 35e, a lieu du 13 au 15 novembre.

Mais si tu veux y aller cette année, après cette fameuse fin de semaine, sache que la magie ne s’éteint pas avec la fin des festivités. Tout l’hiver, plus de 22 000 lumières illuminent une trentaine d’arbres du Clan Gregor Square. Tu peux t’y promener à pied ou en faire le tour en voiture, et deux stations selfie illuminées t’attendent pour immortaliser le moment. Le spectacle s’allume tous les soirs de 18 h à 0 h 30, et ce, jusqu’à la fin février.

Comme le square est juste à côté de la rue Main, tu peux facilement enchaîner avec un souper dans un resto du coin ou une séance de magasinage dans les boutiques qui semblent sorties tout droit d'un plateau de tournage. Et si tu as envie de prendre l’air le jour, sept sentiers entretenus par des bénévoles sillonnent le village et ses environs, parfaits pour une petite randonnée hivernale.

Si ton rêve secret, c’est de vivre le scénario d’un film de Noël de Hallmark, Bayfield coche toutes les cases.

Site Internet du Village of Bayfield

Ceci est une adaptation de l’article « This tiny Ontario town is a Hallmark-style holiday haven with twinkly streets and cozy shops », qui a été publié à l’origine par Madeline Forsyth sur Narcity Canada.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Cette ville en Ontario apparait dans des films d'amour Hallmark et ça vaut le road trip

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