« Road trip »: Ce petit village en Ontario devient un film de Hallmark pendant les Fêtes
On dirait une scène tout droit sortie d’une carte de Noël. ❄️
Regarder un énième film de Noël quétaine sur ton divan n'est pas la seule manière d'avoir ta dose de magie des Fêtes version petite ville cette année : tu peux carrément aller la vivre en vrai! Un road trip à partir du Québec te mène vers un village de l’Ontario qui se transforme en véritable décor de film de Hallmark dès la mi-novembre.
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Le trajet est long, environ huit heures de route à partir de Montréal, mais la récompense vaut chaque kilomètre. Bayfield, un petit village niché au bord du lac Huron, se met sur son 31 dès que l'hiver approche.
Imagine des rues bordées de bâtiments d’époque, des façades aux couleurs vives et des vitrines qui s’allument à la tombée du jour. Le site officiel du village ne se gêne d’ailleurs pas pour le présenter comme un « paradis des Fêtes à la Hallmark », et on comprend pourquoi.
Entre deux balades, tu peux te réfugier dans l’un des nombreux cafés pour te réchauffer avec une boisson de saison, ou fouiller les boutiques locales pour dénicher les derniers cadeaux de ta liste. Galeries d’art, mode, objets déco : il y a un peu de tout.
Tu planifies ton escapade de l'année prochaine d'avance? Essaie de t'y rendre durant l'événement Christmas in Bayfield, une fête gratuite de trois jours pendant laquelle tout le village embarque dans la magie de Noël. L’édition 2026, la 35e, a lieu du 13 au 15 novembre.
Mais si tu veux y aller cette année, après cette fameuse fin de semaine, sache que la magie ne s’éteint pas avec la fin des festivités. Tout l’hiver, plus de 22 000 lumières illuminent une trentaine d’arbres du Clan Gregor Square. Tu peux t’y promener à pied ou en faire le tour en voiture, et deux stations selfie illuminées t’attendent pour immortaliser le moment. Le spectacle s’allume tous les soirs de 18 h à 0 h 30, et ce, jusqu’à la fin février.
Si ton rêve secret, c’est de vivre le scénario d’un film de Noël de Hallmark, Bayfield coche toutes les cases.
Site Internet du Village of Bayfield
Ceci est une adaptation de l’article « This tiny Ontario town is a Hallmark-style holiday haven with twinkly streets and cozy shops », qui a été publié à l’origine par Madeline Forsyth sur Narcity Canada.
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