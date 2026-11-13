Voici les 5 meilleures écoles secondaires publiques dans chaque région du Québec en 2026

Ton école ou ta future école en fait peut-être partie! 👀

Une école secondaire.

Le palmarès des meilleures écoles secondaires publiques du Québec en 2026 est sorti.

D. Benjamin Miller | Wikimedia Commons
Éditeur Junior, Nouvelles

Les enfants grandissent si vite et, pour bien des parents, c'est maintenant le moment tant attendu de magasiner une école secondaire leurs héritiers et héritières. Ta progéniture fréquente déjà un établissement scolaire, mais tu te demandes si c’est la meilleure pour elle? Le palmarès 2026 du Journal de Montréal et le Journal de Québec viennent de sortir à cet effet.

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Le classement repose sur les données de l’Institut Fraser, qui attribue à chaque établissement une cote sur 10 en se basant notamment sur les résultats des élèves aux examens ministériels. Plus la cote est élevée, plus l’école se démarque.

Dans la plupart des régions, les écoles publiques sont classées séparément des établissements privés. Là où le nombre d’écoles est trop faible pour établir deux palmarès distincts, un seul classement réunit les meilleures écoles, publiques et privées confondues. La mention « privé » permet alors de les distinguer.

Voici les cinq meilleures écoles secondaires par région, en 2026, selon le nouveau palmarès annuel de Journal.

​Abitibi-Témiscamingue

  1. Gilbert-Théberge, Témiscaming (6,6)
  2. Golden Valley, Val-d’Or (5,9)
  3. Rivière-des-Quinze, Notre-Dame-du-Nord (5,6)
  4. Le Tremplin, Malartic (5,2)
  5. La Source, Rouyn-Noranda (5,1)

Bas-Saint-Laurent

  1. Notre-Dame Rivière-du-Loup (privé), Rivière-du-Loup (7,9)
  2. Vallée-des-Lacs, Saint-Michel-du-Squatec (7,3)
  3. Chanoine-Beaudet, Saint-Pascal (7,3)
  4. Sainte-Anne de La Pocatière (privé), La Pocatière (7,2)
  5. Transcontinental, Pohénégamook (6,5)

Capitale-Nationale

  1. Cardinal-Roy, Québec (7,6)
  2. Compagnons, Québec (7,4)
  3. Saint-Marc, Saint-Marc-des-Carrières (6,9)
  4. Joseph-François-Perrault, Québec (6,5)
  5. Charlesbourg, Québec (6,3)

Centre-du-Québec

  1. Marie-Rivier, Drummondville (6,6)
  2. Saint-Bernard (privé), Drummondville (6,6)
  3. Clarétain (privé), Victoriaville (6,4)
  4. La Samare, Plessisville (5,7)
  5. Sainte-Marie, Princeville (5,7)

Chaudière-Appalaches

  1. Saint-François, Beauceville (6,4)
  2. Saint-Damien, Saint-Damien-de-Buckland (6,3)
  3. Pointe-Lévy, Lévis (6,3)
  4. Black Lake, Thetford Mines (5,8)
  5. Pamphile-Le May, Sainte-Croix (5,6)

Côte-Nord

  1. Jean-du-Nord / Manikoutai, Sept-Îles (6,5)
  2. Monseigneur-Labrie, Havre-Saint-Pierre (6,2)
  3. Serge-Bouchard, Baie-Comeau (5,8)
  4. des Rivières, Forestville (5,6)
  5. des Berges, Les Bergeronnes (5,6)

Estrie

  1. L’Envolée, Granby (8,2)
  2. Massey-Vanier (section francophone), Cowansville (7,0)
  3. Mitchell-Montcalm, Sherbrooke (6,6)
  4. Montignac, Lac-Mégantic (6,2)
  5. du Triolet, Sherbrooke (6,2)

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

  1. des Îles, Les Îles-de-la-Madeleine (6,8)
  2. des Deux-Rivières, Matapédia (6,5)
  3. Paspébiac, Paspébiac (6,2)
  4. aux Quatre-Vents, Bonaventure (6,2)
  5. Gabriel-Le Courtois, Sainte-Anne-des-Monts (5,9)

Lanaudière

  1. Armand-Corbeil, Terrebonne (7,2)
  2. Félix-Leclerc, Repentigny (7,0)
  3. des Trois-Saisons, Terrebonne (6,7)
  4. Jean-Baptiste-Meilleur, Repentigny (6,6)
  5. des Rives, Terrebonne (6,5)

Laurentides

  1. Émilien-Frenette, Saint-Jérôme (7,6)
  2. Saint-Stanislas, Saint-Jérôme (7,6)
  3. Mirabel, Mirabel (7,5)
  4. Augustin-Norbert-Morin, Sainte-Adèle (6,8)
  5. Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse (6,6)

Laval

  1. École d’éducation internationale, Laval (9,7)
  2. Laval Senior, Laval (6,0)
  3. Georges-Vanier, Laval (5,7)
  4. Curé-Antoine-Labelle, Laval (5,4)
  5. Saint-Maxime, Laval (5,3)

Mauricie

  1. Le Tremplin, Sainte-Geneviève-de-Batiscan (7,0)
  2. Val-Mauricie, Shawinigan (6,3)
  3. des Pionniers, Trois-Rivières (6,0)
  4. Three Rivers, Trois-Rivières (6,0)
  5. La Tuque Secondaire, La Tuque (5,7)

Montérégie

  1. Lucille-Teasdale, Brossard (9,6)
  2. École d’éducation internationale, McMasterville (9,0)
  3. Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion (6,8)
  4. Monseigneur-Euclide-Théberge, Marieville (6,7)
  5. De Mortagne, Boucherville (6,7)

Montréal

  1. Saint-Louis, Montréal (10,0)
  2. Internationale de Montréal, Westmount (9,1)
  3. De Roberval, Montréal (9,0)
  4. Robert-Gravel, Montréal (8,8)
  5. Royal West, Montréal-Ouest (8,8)

Nord-du-Québec

  1. La Porte-du-Nord, Chibougamau (6,3)
  2. Le Delta, Matagami (5,3)
  3. La Taïga, Lebel-sur-Quévillon (4,5)

Outaouais

  1. des Lacs, La Pêche (7,3)
  2. Philemon Wright, Gatineau (6,8)
  3. Le Carrefour, Gatineau (6,7)
  4. du Versant, Gatineau (6,7)
  5. Grande-Rivière, Gatineau (6,3)

Saguenay–Lac-Saint-Jean

  1. Camille-Lavoie, Alma (6,9)
  2. Arvida, Saguenay (5,9)
  3. Normandin, Normandin (5,9)
  4. des Quatre-Vents, Saint-Félicien (5,7)

Pour le dossier complet des meilleures écoles publiques et privées au Québec du Journal, c’est par ici.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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