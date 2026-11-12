Tim Hortons sort un menu des Fêtes inspiré du film « Le lutin »

Les spaghettis au sirop de Buddy existent maintenant en version beigne. 🍝🍩

Façade d'un Tim Hortons. Droite : Will Farrell dans le film « Le lutin ».

Tim Hortons ajoute du bacon à l’érable, des beignes et des lattes festifs à son menu pour le temps des Fêtes.

Iryna Tolmachova | Dreamstime, IMDB
Éditrice sénior, Nouvelles

La saison des menus des Fêtes bat son plein dans les chaînes de restauration rapide. Après McDonald's et Starbucks qui ont présenté leurs nouvelles boissons festives, c'est au tour de Tim Hortons de dévoiler ses nouveautés. La chaîne a misé cette année sur un personnage bien connu des soirées cinéma de décembre : Buddy, le lutin joué par Will Ferrell dans Le lutin (Elf).

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Annoncé le 12 novembre dans un communiqué, ce menu en édition limitée est le fruit d'un partenariat avec Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Si tu as vu le film, tu te souviens sans doute que Buddy noie ses spaghettis sous le sirop d'érable et les bonbons au déjeuner. C'est exactement ce dont Tim s'est inspiré, avec un menu qui mélange érable, canne de bonbon et cola.

Le nouveau menu \u00ab\u00a0Le lutin \u00bb\u00a0de Tim Hortons. Tim Hortons a dévoilé de nouveaux Timbit, beignes et boissons à thématique du film culte « Le lutin ».Tim Hortons

Le changement qui risque de toucher le plus de monde se trouve du côté salé. Pendant toute la période des Fêtes, tu pourras ajouter du bacon à l’érable à ton Timatin, à ton wrap-matin ou à ton sandwich gratiné au fromage fondu. Selon l’entreprise, ce bacon est préparé avec du sirop d’érable 100 % d’ici.

Il se retrouve d'ailleurs dans le combo Le lutin, qui comprend un sandwich gratiné fromage fondu et bacon à l'érable, un beigne au cola et un Coca-Cola en fontaine de format moyen.

Des boissons à l'érable, aux guimauves et aux bonbons

Côté café, le latte et le cappuccino glacé « chaotiques » sont garnis de beurre noisette à l'érable, de mini-guimauves, de morceaux de bonbons et d'une garniture fouettée qui rappelle le fameux plat de spaghettis.

Les plus aventureux et aventureuses pourront aussi essayer le soda TourbiTim à l'érable, qui combine du Coca-Cola, un sirop au beurre noisette à l'érable, de la crème et une mousse froide à l'érable.

Le chocolat chaud à la canne de bonbon fait aussi son retour, en version classique ou au chocolat blanc.

Des beignes inspirés des scènes cultes

Trois nouveautés s'ajoutent aux présentoirs :

  • Le beigne au cola, garni de vermicelles et d'un fondant, en référence à la scène du souper;
  • Le beigne du chaos, avec mini-guimauves, morceaux de bonbons, filet d'érable et fondant, une version sucrée du déjeuner de Buddy;
  • Les Timbits boule de neige, au chocolat et enrobés de sucre à glacer.

« Pour bien des gens, le film Le lutin est un incontournable des Fêtes », a expliqué Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons, dans le communiqué. Elle précise que le menu a été créé à partir « des scènes et des saveurs les plus mémorables du film ».

De la « merch » et une journée festive en décembre

Les gobelets, les boîtes de beignes et les autres emballages arborent aussi les couleurs du film pour l'occasion. Une carte-cadeau Tim Hortons x Le lutin au fini nacré est également offerte jusqu'à épuisement des stocks.

Le samedi 12 décembre, de 14 h à 17 h, les restaurants participants organiseront un Jour festif des Fêtes. La clientèle pourra notamment décorer un beigne gratuitement et personnaliser une décoration de sapin. Tim Hortons dit qu'il dévoilera la liste des restaurants participants au cours des prochaines semaines.

Tous les produits du menu sont offerts dès maintenant dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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