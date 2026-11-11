Une alerte d’urgence est prévue sur les cellulaires du Québec la semaine prochaine
Ton cellulaire va émettre un son strident en plein après-midi mercredi prochain, mais il ne s'agira pas d'une vraie urgence. Le système Québec En Alerte sera soumis à son test d'urgence annuel le 18 novembre, et la sonnerie qu'on reconnaît entre mille va résonner un peu partout dans la province.
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Selon l'échéancier publié sur le site d'En Alerte, le système national d'alertes au public du Canada, le Québec fera son essai le même jour que l'ensemble des provinces et des territoires. Chaque région suit toutefois son propre horaire : en Ontario, par exemple, le message partira une heure plus tôt qu'ici.
L'exercice a deux objectifs : vérifier que tout fonctionne bien avant qu'une menace réelle survienne et habituer la population à reconnaître le signal d'alerte.
L'heure à noter dans ton agenda
Au Québec, l'alerte d'essai est prévue le mercredi 18 novembre à 13 h 55, heure normale de l'Est.
Elle sera diffusée sur les cellulaires compatibles, mais aussi à la télévision et à la radio. Peu importe où tu te trouves à ce moment-là, il y a de bonnes chances que tu l'entendes passer.
Pourquoi l'exercice revient chaque année?
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) exige au moins un essai annuel du système, généralement en mai ou en novembre. Au Québec, c'est en novembre que ça se passe.
Le système sert à transmettre des messages qui peuvent sauver des vies lors d'urgences comme les tornades, les inondations, les feux de forêt ou les disparitions d'enfants (alertes AMBER). Les alertes peuvent viser toute la province ou seulement une zone précise. Selon Pelmorex, l'entreprise qui exploite l'infrastructure technique d'En Alerte, plus de 946 messages d'urgence ont été transmis au pays depuis 2025.
Ce qui devrait s'afficher à ton écran
Au moment d'écrire ces lignes, le ministère de la Sécurité publique (MSP) n'avait pas encore dévoilé le libellé exact du message de 2026.
L'an dernier, le texte commençait ainsi : « TEST -- Ceci est un TEST programmé de Québec En Alerte -- Aucune action n'est requise. » Il précisait ensuite qu'il n'y avait aucun danger pour la santé ou la sécurité de la population et qu'en situation réelle, des consignes pour se protéger auraient suivi. Le message était diffusé en français et en anglais.
Pas moyen de t'en désabonner
Le CRTC est clair : ces alertes ne peuvent pas être désactivées, en raison de leur importance pour la sécurité publique. Ça vaut aussi pour les messages d'essai.
Ton appareil te donne tout de même un peu de contrôle sur la façon dont tu es averti.e. Selon le CRTC, en mode silencieux, le message s'affichera à l'écran sans que tu entendes la tonalité. Normalement, l'alerte arrive avec une vibration unique et la même sonnerie qu'à la télé et à la radio.
L'alerte ne coupera ni ton appel en cours ni ta navigation sur le Web, et elle ne sera pas facturée sur ton compte. Tu n'as pas non plus besoin d'activer la localisation pour la recevoir.
Pourquoi certains cellulaires resteront muets?
Ce ne sont pas tous les téléphones qui recevront le message. Pour qu'il s'affiche, ton appareil doit remplir trois conditions :
- Être un appareil LTE ou 5G, comme un téléphone intelligent;
- Être compatible avec le Service d'alerte sans fil au public;
- Être connecté à un réseau cellulaire LTE au moment de l'alerte.
Si ton téléphone est seulement branché au Wi-Fi ou si tu te trouves dans un endroit où le signal passe mal, comme un stationnement souterrain, l'alerte risque de ne pas se rendre jusqu'à toi.
Pour vérifier si ton appareil est compatible, le site d'En Alerte propose des liens vers chaque fournisseur, dont Bell, Vidéotron, Telus, Rogers, Fido et Koodo. Si ton cellulaire répond aux conditions, mais reste silencieux à 13 h 55, tu peux signaler le problème au gouvernement du Québec grâce à un formulaire en ligne.
Un dernier rappel : n'appelle pas le 911 pour poser des questions sur l'essai. En Alerte précise que les appels non urgents peuvent retarder l'aide aux personnes qui vivent une vraie urgence.
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