Mathilde se confie sans filtre sur Alanna, Jacob et les moments marquants de son parcours OD
« On est pas mal en train de tomber en amour, là. »
Arriver à Occupation Double Panama en cours d’aventure, alors que les couples commencent déjà à se former et que les affinités sont bien installées, ce n’est pas exactement le scénario idéal en téléréalité. C’est pourtant le défi qu’a dû relever Mathilde, une infirmière clinicienne de 25 ans originaire de Laval. Elle a fait son entrée dans les maisons aux côtés d’Engie et de Juliette. Au moment de publier ces lignes, les trois candidates arrivées en twist ont toutes été éliminées.
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Pour Mathilde, les choses n’ont pas nécessairement été simples. Elle a d’abord approché Tristan, ce qui lui a attiré la colère d’Alanna. Elle a ensuite essayé de développer une connexion avec Charles-Philippe, qui s’est fait mettre dans l’enveloppe rouge par ses colocataires. C’est finalement vers Jacob qu’elle s’est tournée, donnant naissance à un nouveau duo qui n’a malheureusement pas eu beaucoup de temps pour faire ses preuves. Les deux ont été éliminés ensemble lors de la huitième semaine, alors que leur relation commençait à prendre forme.
En entrevue avec Narcity Québec, Mathilde revient sur la semaine Tentations au soleil, qui a alourdi l’ambiance dans la maison des filles. Elle parle aussi des reproches d’Alanna, qui devraient, à ses yeux, viser Tristan tout autant qu’elle. Elle dit ne toujours pas comprendre ce qu’Émilie a contre elle et prend la défense de Sabrina et d’Imane. Elle fait enfin le point sur sa relation avec Jacob, avec qui ça va « vraiment, vraiment bien ».
Voici tout ce qu’elle avait à dire.
Qu’est-ce qui t’a surprise en écoutant les épisodes?
« Ce qui m’a le plus surprise, c’est que je ne comprenais pas trop quand je parlais. Ça, c’est une affaire qui m’a choquée, vraiment. J’aurais eu besoin de sous-titres. J’ai toujours su que je pouvais parler mal quand je ne me forçais pas, mais à ce point-là… non. Ça m’a beaucoup surprise. Mais sinon, ce qui m’a surprise, c’est que tout va tellement vite dans l’émission, puis nous, on a tellement vécu plus que ce qu’on voit à la télé. Beaucoup d’éléments sont coupés. »
Est-ce qu’il y a une chose que tu as vécue que tu aurais aimé que nous, on puisse voir?
« C’est sûr que, Jacob et moi, on s’était plus parlé que juste moi qui dis qu’il a de beaux yeux (rires). C’est pour ça que je voulais autant le ramener dans l’aventure. Mais sinon, tu sais, des fois, il y a des trucs que les gens n’ont peut-être pas compris. Mettons, Fred, il était vraiment après moi au début. C’était moi [son intérêt] s’il n’y avait pas Sabrina. Charles, on s’était quand même parlé aussi, puis, tu sais, ils n’ont rien montré. À un moment donné, on va en activité, et on dirait que ça n’a pas rapport, comme si on ne nous avait pas vus avant. Je dirais que c’est pas mal ça. »
Charles-Philippe a affirmé qu’on n’avait pas tout vu de votre connexion et qu’il pensait que, s’il était resté, vous auriez pu développer quelque chose. Qu’en penses-tu?
« S’il était resté, c’est sûr qu’on aurait pu essayer de développer quelque chose. Mais si Jacob était aussi là, je pense que Jacob aurait gagné over lui (rires).
Émilie et Alanna n'étaient pas très contentes lors du « débrief » de la semaine Tentations de Mathilde. Occupation Double | Crave
Est-ce qu’il y a eu un événement particulier entre Émilie et toi qui pourrait expliquer pourquoi elle ne semble pas te porter dans son cœur?
« Ça, c’est un autre point qui m’a vraiment choquée. Parce que moi et Émilie, on s’entendait vraiment bien. Puis, dans les maisons, les journées de congé, on riait. Tu sais, on a aussi dormi dans la même chambre, avec Alanna, avant la maison mixte. On s’entendait vraiment bien, là. Moi, je ne voyais pas de problème. Je comprends que j’avais fait de quoi à son amie, à Alanna. Faque je comprends qu’elle était un peu contre moi à cause de ça, mais ça ne la concernait pas, là. Donc, je ne comprends pas pourquoi elle m’en voulait ou qu’elle avait quelque chose contre moi. Puis ça m’a vraiment surprise de voir ça à l’émission, là. Je n’ai pas compris d’où ça sort. »
Comment as-tu vécu la réaction des « anciennes » filles quand est venu le temps de parler de la semaine Tentations?
« C’est sûr que j’ai vite compris qu’il ne fallait pas trop que je m’ouvre la bouche à ce sujet-là, parce que j’ai juste voulu dire : “Hey, les filles, tu sais, c’est sûr qu’on va se frencher.” Puis non, non! Je me suis fait revirer bord assez vite : “Non, on ne fait pas ça, on ne touche pas à nos connexions, bla bla bla.” Mais, tu sais, je savais ça ressemblait à quoi, la semaine Tentations, puis je savais qu’on allait devoir le faire. Ouin, j’étais plus en mode : Elles vont en pogner un deux, parce que clairement, on n’aura pas le choix pour faire des points, là. »
Dès le premier jour suivant l’arrivée des filles en twist, ça semblait tendu. Avez-vous essayé d’en parler aux autres filles, dans le style : « Hey, on vient à OD pour tester les connexions, il faudrait qu’on puisse les tester un peu »?
« Bien, tu sais, ce n’était pas toutes les filles qui réagissaient pareil. Moi, j’ai dit dès le début que mon intérêt, c’était Tristan. Alanna m’a dit : “Ah, tu sais, tu peux lui parler, bla bla bla.” Mais, tu sais, je pense que, pour elle, c’était genre : “J’avais le droit à une conversation, puis ça s’arrêtait là.” Mais oui, on en a parlé.
« Moi et Engie, on n’était pas trop dans la game. Tu sais, on est arrivées là, puis on était un peu déstabilisées, parce que les filles sont tellement dans leur monde, elles, une date de 20 minutes, c’est correct et normal. Puis, c’est comme : “Ah, je l’ai frenché, c’est l’homme de ma vie.” Tu sais, mais nous, on n’était pas pantoute dans ce mindset-là encore, vu qu’on venait d’arriver. Faque, on avait de la misère à comprendre, puis à se mettre vraiment dedans. Puis on essayait, mais tu sais, on voyait que les gars étaient vite casés avec les filles, donc c’était difficile d’aller creuser.
« Mais oui, on a eu les discussions. Je pense que les filles avaient l’air ouvertes, mais dans le fond, elles ne l’étaient pas, parce qu’on le voit dans les confessionnaux qu’elles sont tout le temps fâchées. C’était plus ça aussi. C’était un peu two-face. »
Engie et Mathilde ont eu plus de difficulté à faire leur place à OD Panama.Occupation Double | Crave
Penses-tu que Tristan va être surpris en voyant les épisodes et ce côté-là d’Alanna qu’il ne connaît pas vraiment?
« Je pense qu’Alanna avait mentionné [à Tristan] qu’elle avait eu vraiment de la peine [pendant la semaine Tentations au soleil]. Mais, à voir les épisodes, je pense qu’il va être surpris, là, de découvrir à quel point ça a pris de l’ampleur. Tristan, il est tellement posé… Je ne sais pas, tu sais, ça se peut que je me trompe, mais je pense que la personnalité d’Alanna qu’il va voir à la télé, ça va peut-être le shaker. Je pense qu’il ne s’attend pas à ce qu’elle soit comme ça. »
Parlant d’Alanna, crois-tu qu’elle a été injuste envers toi en te reprochant de participer à la semaine Tentations au soleil?
« Il y a une partie de moi qui trouve qu’elle a raison de m’en vouloir pour avoir misé sur le voyage, on peut dire. J’avoue que, moi, je lui avais dit que je respectais full sa relation, puis que je n’irais pas là. Mais Tristan et moi, les jeux [de la semaine Tentations au soleil], on voyait vraiment ça comme un jeu, là. C’était vraiment pour faire des points. Je pense qu’elle avait de la difficulté à comprendre le principe de la semaine Tentations. Et, tu sais, elle m’en veut beaucoup à moi, mais elle n’en veut pas tant à Tristan. Moi, c’est ça qui me dérange : si elle m’en veut autant à moi, c’est correct, mais il faut aussi que tu en veuilles à ton boy qui fait la même affaire. On est deux là-dedans, tu sais. »
Alanna en veut à Mathilde pour la semaine Tentations au Soleil. Occupation Double | Crave
L’ambiance dans la maison des filles semble particulièrement tendue cette année. Ça vient d’où?
« Moi, je trouve que l’ambiance dans la maison des filles était vraiment lourde en revenant de la semaine Tentations, puisqu’Alanna ne m’aimait plus la face, puis elle ne me regardait plus, puis tout, puis c’était plus rough, ce côté-là. Puis j’avais l’impression aussi qu’Émilie, elle embarquait dans son jeu. Donc j’avais comme deux filles en vrai contre moi. Ça, pour moi, c’était lourd niveau ambiance.
« Puis aussi le fait que personne ne croyait en moi et Jacob… Ça aussi, c’était lourd, parce que toutes les filles venaient me voir une à une pour me dire ça : que Jacob me niaisait, que ce n’était pas vrai, son intérêt, puis qu’il voulait juste rester pour rester dans le jeu.
« Mais avant tout ça, moi, je trouve que c’était normal. C’est sûr que tout le monde ne s’entend pas super bien en tout temps et qu’il y a des petites chicanes ici et là, mais nos journées de congé, on était toutes ensemble, on avait toutes du fun. […] Moi, honnêtement, je ne l’ai pas tant perçu comme full toxique quand je suis arrivée. C’était plus en revenant de la semaine de Tentations. »
Tu n’es pas la seule à avoir eu de la misère dans la maison. Selon toi, pourquoi Sabrina et Imane semblent-elles moins appréciées?
« Je pense que c’est à cause qu’elles s’isolaient vraiment. Un peu comme Émilie et Alanna le font. Tu sais, elles s’isolent full, full, full… Ben, pas quand on était là, mais c’est ça qu’on a entendu avant qu’on arrive. Apparemment, Imane a plus commencé à être avec toutes les filles une fois que Sab n’était plus là [lors de sa première élimination]. Puis les filles aimaient vraiment plus son énergie une fois que Sab n’était plus là. Mais quand Sab est revenue, moi, je n’ai pas trouvé que c’était Sab le problème. Je pense que c’était juste les circonstances, avec ce qui se passait avec les gars, qui créaient des frictions.
« Mais moi, j’étais choquée de voir les épisodes et la première élimination de Sabrina. Elle a vraiment juste quitté en ayant de la peine. Nous, on se faisait dire qu’elle avait fait une grosse crise, qu’elle avait envoyé promener toutes les filles. Puis genre, ce n’était pas ça pantoute à la télé, là. Moi, j’aurais réagi pareil, si j’étais elle. Nous, on s’est fait brainwash par les autres filles que, genre, elle criait, que c’était l’enfer quand elle était dans la maison, l’ambiance et tout. Mais non, là, c’était valide, comment elle s’est sentie. Moi, je n’ai pas trouvé qu’elle avait overreact, puis j’adore Sab, puis Imane aussi. C’est juste qu’Imane et Sabrina, ce sont des filles qui disent ce qu’elles pensent, et il y a des filles que ça va plus les affecter quand elles se font dire des affaires en pleine face, mettons. »
Jacob et Mathilde ont commencé à explorer leur connexion la semaine du party d'Halloween. Occupation Double | Crave
Où en es-tu dans ta relation avec Jacob?
« Ça va vraiment bien. Honnêtement, on avait juste hâte de voir comment ça allait fonctionner dans nos vies, parce qu’on a tellement appris à se connaître, tu sais, dans ce monde-là, puis dans la maison des exclus, et ça cliquait full. J’ai juste hâte de voir comment ça va aller dans nos vies. On vit au jour le jour, mais ça va vraiment, vraiment bien. Et c’est ça, là, on est pas mal en train de tomber en amour, là, fait que ça va très bien.
« On habite proche, on a des amis en commun, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. [...] Il est super positif, j'aime vraiment son énergie. Tu sais, [avec les entrevues et l'attention qui vient avec OD] il est vraiment dans son élément. Tu sais, moi, je suis infirmière, là. Les réseaux et tout, c'est pas tant ma force encore, mais lui, c'est ça qu'il aime. Donc je pense que de retrouver ça... Il est beau à voir. J'admire ça de lui. »
Qui a, d’après toi, le plus de potentiel pour gagner Occupation Double Panama?
« En regardant les émissions, puis comment tout le monde sort à l’écran, je pense que ça va être Emma et Enzo. Moi, j’adore Emma. Dans les maisons, on a tellement cliqué, j’ai hâte de la revoir. Puis, Enzo est tellement bien sorti dans les épisodes, ça m’a surprise. Il a vraiment l’air nice, j’ai trouvé ça dommage de ne pas avoir eu la chance de le connaître à OD. Puis, je sais que ces deux-là, ils vont rester ensemble longtemps.
« Tu sais, Emma, elle se faisait beaucoup pousser pour aller vers Billy au début, faque ça jouait beaucoup dans sa tête, mais honnêtement, ça a tout le temps été Enzo dans son cœur, là. »
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