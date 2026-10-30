Charles-Philippe revient sur ses relations à OD et révèle plusieurs moments coupés au montage
« Moi, quand j'ai regardé les émissions, je pensais qu'on allait voir tout ça, alors qu'en fait, j'ai réalisé qu'on s'en fout. C'était quand même un choc pour moi. » 👀
L’aventure de Charles-Philippe Bergeron à Occupation Double Panama a pris fin suite à une semaine assez olé olé : celle du jeu Tentations au soleil. L’entraîneur de 25 ans originaire du Saguenay, qui faisait partie des nouveaux gars arrivés en cours de saison, a quitté les maisons en même temps que William, quelques jours seulement après un french avec Sabrina qui a beaucoup fait réagir. Mais ce qu'il faut retenir de son aventure, selon lui, ce n'est pas ça : c'est plutôt qu'on est loin d'avoir tout vu!
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En entrevue avec Narcity Québec, Charles-Philippe s'ouvre sur tout ce que le montage n’a pas montré de son aventure, à commencer par sa connexion avec Mathilde, qu’il dit plus solide qu’elle n’en avait l’air à l’écran. Il raconte aussi la rumeur qui, selon lui, a mené à son élimination et revient sur la stratégie derrière son french controversé.
Voici tout ce qu'il avait à dire sur son passage dans les maisons d'OD Panama.
Qu’est-ce qui t’a surpris en écoutant les épisodes?
« Ce qui m’a le plus surpris en écoutant les épisodes, c’est à quel point on ne voit pas mes histoires. On ne voit pas vraiment ce qui s’est passé. Les deux premières semaines où je suis là, c’est un petit peu comme si je n’avais rien fait. Alors qu’en fait, ce n’est pas ça du tout. J’ai fait plein de choses, mon aventure allait super bien. Je suis quand même déçu en l’écoutant, mais je comprends totalement : on était 21 personnes dans les maisons, il y avait tellement de contenu que la production ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Mais je dirais que c’est pas mal ça qui m’a le plus surpris. »
Quelles sont les choses les plus importantes de ton aventure que le montage n’a pas montrées?
« Quand je suis arrivé dans l’aventure, au premier 5 à 7, j’ai parlé à Émilie, ça a super bien été. J’ai parlé à Rébecca, ça a super bien été. Puis à Zhara. Tout ce qu’on a vu, dans le fond, c’est que je friendzone Zhara, mais c’était la chose de mon party qui était la moins importante pour moi à ce moment-là. Je me suis dit : coudonc, c’est donc bien montré bizarre. Après ça, au party ProGym, tout a été montré vite. C’était une compétition super le fun, ça a duré environ trois heures de tournage, et c’est passé en dix minutes. Je pensais que ça allait être full hot, qu’ils allaient montrer plein de moments de moi, parce que j’étais vraiment dans mon élément. Après ça, j’ai reparlé à Rébecca, elle était vraiment dans mes intérêts, on n’a jamais vu ça. Engie me disait : “Émilie, Rébecca et Zhara ont parlé de toi, ton aventure va super bien.” Après ça, je parle à Alexandrie, elle me dit la même chose.
« Moi, quand j’ai regardé les émissions, je pensais qu’on allait voir tout ça, alors qu’en fait, j’ai réalisé qu’on s’en fout. C’était quand même un choc pour moi. J’ai parlé à Mathilde avant qu’elle me choisisse en activité, on ne le voit pas. C’est un peu comme si elle m’avait choisi randomly, alors qu’en fait, ce n’était pas ça du tout. »
Mathilde a dit que ce n’était pas ton moment de partir. Penses-tu sincèrement que vous auriez pu développer quelque chose?
« Absolument. Avant notre activité, au party bateau, on ne l’a pas vu, mais on s’était parlé et ça avait super bien été. Elle m’avait dit que j’étais dans ses intérêts, et je lui avais dit la même chose. Et au jeu où on mettait des noms avec les boules, dans le fond, on s’était tous les deux choisis pour “qui devrait partir en voyage”. C’était comme une confirmation qu’on était chacun le top 1 de l’autre. Au party boîte de nuit avec les files, on s’est parlé dans la file. Quand je suis entré, je lui ai dit : “Je vais me battre pour que tu entres.” Je suis allé dire à tout le monde : “C’est le temps de partir, il y a du monde qui veut entrer.” On ne voit pas vraiment pourquoi je faisais ça. J’ai vraiment trouvé que le narrative de mon histoire était un petit peu botché.
« Puis, ce qui a mené à mon élimination aussi, c’est que, dans l’autre maison, ils ont lancé une rumeur selon laquelle Mathilde ne voulait plus rien savoir à cause de mes frenchs. Je trouvais ça bizarre. Elle, elle a embrassé son top 2, puis elle était aussi le top 2 de Fred. Elle a fait la même chose, ce qui fait que je ne comprenais pas, mais je faisais confiance aux gens qui m’avaient rapporté ça. Toute la semaine, j’étais en mode : si Mathilde n’est plus intéressée, ça ne me dérange pas de partir. C’est cette connexion que j’avais envie d’explorer. Quand Jacob est revenu de voyage et qu’il a dit : “Moi, je m’en vais sur Mathilde”, on ne le voit pas. Mais moi, j’ai dit : “Oui, Jacob, vas-y, il n’y a pas de problème, ça a l’air qu’elle n’est plus intéressée par moi.”
« C’était bizarre aussi, parce que le jour même, Imane a demandé devant dix personnes de se faire mettre dans l’enveloppe. Je ne pensais pas que ça allait être mon moment. Il y a William et Imane qui ont demandé à se faire mettre dans l’enveloppe. Puis, il y a Jacob qui n’a plus d’option, mais là, il s’en va sur Mathilde. Mais la seule raison pour laquelle il s’en va sur Mathilde, c’est parce qu’on lui dit que Mathilde ne me veut plus.
« Là, je me fais éliminer. Mathilde me dit qu’elle veut me parler en one-on-one. Moi, je m’attendais à ce qu’elle me dise : “Ça m’a vraiment refroidie, tout ce que tu as fait. C’est pour ça qu’on t’a éliminé.” Elle ne me dit pas ça, pas du tout. Elle me dit : “Je ne comprends pas que tu aies été éliminé. Ils n’ont jamais dit qu’ils allaient faire ça. Tu étais mon intérêt principal. J’aurais dû me battre pour aller à table.” Là, je lui ai dit : “Hein? Je pensais que tu ne voulais plus rien savoir?” Elle me dit : “Non, ce n’est pas vrai. Je n’ai jamais dit ça, ça n’a pas rapport.” Donc ça, on a vraiment mal vu ça, dans le fond. »
Le french de Charles-Philippe et Sabrina a grandement fait réagir, même si c'était dans le cadre d'un jeu. Occupation Double | Crave
C’était quoi, la stratégie derrière le gros french avec Sabrina et les doigts d’honneur à l’écran? Que vouliez-vous accomplir?
« Au moment de mon french avec Sab, ça a l’air que ça a vraiment brassé dans l’autre maison. Ils ont dit des bêtises sur moi et Mathilde a pleuré. Elle disait : “Si vous voulez le mettre dehors juste pour ça, mettez-moi dehors en même temps, je trouve ça injuste.” C’est juste un jeu, tout le monde a joué. Tout ça, on ne l’a pas vu.
« Le but de la semaine Tentations au soleil, c’est un jeu dans un jeu. La seule façon de faire plus de points que l’autre équipe, c’est de les shaker au point où ils ne veulent plus faire de points parce qu’ils ont peur qu’on fasse d’autres choses. C’est un petit peu comme ça que je le voyais.
« Moi, je n’avais rien fait dans le jeu, au départ. Comment je me suis fait amener dans le conflit? C’est Fred qui a embrassé mon top 1. Il a pogné une fesse. Après ça, il y a Tristan qui se met en chest. Je ne sais pas, ils s’attendaient à ce que je reste les mains dans les poches? C’est sûr que moi, j’allais répondre encore plus fort. C’est ça que j’ai fait. C’était à 100 % un jeu. Tout le monde s’était dit, avant que ça commence, qu’on allait jouer cette semaine. Moi, je ne le prenais pas personnellement que Fred et Tristan fassent ça, mais on dirait qu’eux n’ont pas été capables de voir l’autre côté de la médaille, puis ils se sont mis sur mon cas et ils m’ont éliminé à cause de ça. »
Selon une rumeur sur les réseaux sociaux, Mathilde serait en finale avec Jacob. Qu’en penses-tu?
« Je ne peux pas trop parler de ça, par peur de dévoiler des choses, mais [outre ce que je sais de la suite de l’aventure], c’est sûr que ça paraît quand même très superficiel comme relation. Tu vois Jacob qui est dévasté, qui dit qu’il aime Imane. Je pense que c’est pour le jeu, mais est-ce que ça rend ça pas correct parce que c’est pour le jeu? Absolument pas. Il y a beaucoup de gens qui se matchent pour le jeu. Ça ne veut pas dire qu’ils ne s’apprécient pas. Mais c’est un jeu où, si tu veux rester, tu n’as pas le choix d’avoir quelqu’un. C’est compréhensible. »
Si Mathilde termine l’aventure sans Jacob, aurais-tu encore de l’intérêt?
« Potentiellement. On verra. On ne passe pas beaucoup de temps ensemble à OD. J’ai fait une activité avec elle qui dure 20 minutes, et on s’est parlé pendant dix minutes à un party. Oui, en surface, j’ai de l’intérêt, mais je ne suis pas prêt à dire qu’on a une connexion incroyable. Ça, je ne sais pas. »
Selon toi, qui joue le plus une game cette année?
« Jacob joue une très bonne game. Emma. Mathieu. Alexandrie. Fred. Sabrina… Faut-il que je nomme toute la liste des candidats? Ça me prendrait une photo… Je ne me souviens plus, mais tout le monde.
« Stratégique ne veut pas dire pas authentique, mais quand on a eu la table de délibération pour ramener des anciens, on était trois contre deux à vouloir faire entrer Alexa au lieu de Sabrina. Si Sabrina n’entrait pas, Fred partait la semaine suivante parce qu’il n’avait aucune connexion, aucune fille n’avait d’intérêt pour lui. Au lieu de juste se dire : “OK, vous êtes trois contre deux, je ne peux rien faire”, il s’est dit : “Moi, je m’en cal*sse, je reste à table tant que ce n’est pas elle qui entre”, jusqu’à ce que William flanche. C’est plus ça que je veux dire. Il a quand même été un gros joueur. »
Comment s'est passé ton séjour dans la maison des exclu.e.s? As-tu eu des rapprochements?
« Non, j’étais vraiment tranquille. Tu redescends des émotions, tu recommences à vivre la vie sans micros. Pour vrai, je n’étais pas vraiment dans le mindset de créer une connexion avec qui que ce soit à ce moment-là. »
Qui a, d'après toi, le plus de potentiel pour gagner Occupation Double Panama?
« Je dirais Alexis et Juliette, puis Tristan et Alanna.
« Ce sont les seuls qui n’ont jamais eu de conflits ni de changements d’idée. Tous les autres couples, tu les regardes et… Emma et Enzo, on n’est pas sûr qu’Emma aurait vraiment choisi Enzo. Billy et Émilie, on ne sait pas trop non plus… Billy a beaucoup changé de top. Tous les couples ont quelque chose qui pourrait nous faire douter de leurs intentions. Tristan et Alanna ont toujours tripé l’un sur l’autre, puis Alexis et Juliette aussi. C’est pour ça que je dirais ces deux-là. »
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