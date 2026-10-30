Sephora lance sa vente allant jusqu'à 30% de rabais - Voici le code promo et nos chouchous

C’est le moment de faire le plein de tes essentiels beauté et de commencer tes emplettes de Noël à petit prix. 🛍️✨💄

Photomontage : intérieur d'une boutique Sephora Canada au Québec, et produits populaires vendus chez Sephora.

La vente d'automne annuelle de Sephora se tiendra du 30 octobre au 9 novembre, avec des rabais allant jusqu’à 30 % sur une foule de produits.

Narcity Québec, Sephora Canada
Rédactrice en chef

Le « most wonderful time of the year » des adeptes de produits de beauté est arrivé! Pas besoin d'attendre les soldes du Vendredi fou pour renouveler ta trousse de maquillage et faire le plein de tes essentiels à petit prix. Le solde d'automne annuel de Sephora Canada est de retour dès ce vendredi 30 octobre 2026, avec des rabais qui varient entre 10 % et 30 % sur presque tout.

À lire également : J'ai testé les « dupes » du Sephora au Dollarama et certains valent VRAIMENT le détour

C'est l'occasion parfaite de mettre enfin la main sur les produits qui traînent dans ta liste de souhaits depuis des semaines ou même de prendre de l'avance sur ton magasinage des Fêtes, sans payer le plein prix.

Comme la tradition le veut, les rabais et avantages varient selon ton statut au sein du programme de fidélité Beauty Insider.

  • Membres Rouge : 20 % de rabais du 30 octobre au 9 novembre 2026.
  • Membres VIB : 15 % de rabais du 3 au 9 novembre 2026.
  • Membres Insider : 10 % de rabais du 3 au 9 novembre 2026.
  • Essentiels Sephora Collection : 30 % de rabais du 30 octobre au 9 novembre 2026 pour tous les membres Beauty Insider.

Et même si tu n'as jamais magasiné chez Sephora, tu peux profiter des aubaines : l'inscription au programme de fidélité est entièrement gratuite. Tu peux donc devenir membre en ligne et obtenir les promotions, même si tu n'as encore accumulé aucun point de fidélité.

Pour avoir ton rabais lors d'un achat en ligne, il suffit d'utiliser le code promo « ALLONSALE » au moment de passer à la caisse.

D'ailleurs, si tu trouves que les membres Rouge sont particulièrement choyés, sache qu'il existe un petit truc pour profiter de leur rabais exclusif de 20 %, sans avoir à dépenser une fortune pour atteindre ce statut : avoir une personne membre Rouge dans ton entourage qui accepte de partager son privilège!

Cette année, les membres Rouge admissibles peuvent inviter jusqu'à cinq proches à profiter de leur réduction de 20 %.

Pour en bénéficier, tu dois être membre Beauty Insider et recevoir une invitation valide d'une personne ayant le statut Rouge. Attention toutefois : le rabais est applicable à un seul achat par personne invitée.

Bref, si quelqu'un dans ton entourage fait partie du club Rouge et a accès à cette offre, c'est peut-être le bon moment de lui demander s'il lui reste une invitation!

Découvre nos produits chouchous à mettre dans ton panier pendant la vente

Ensemble de masques « Merry Masking » - Sephora Favorites

Ensemble de masques \u00ab Merry Masking \u00bb, vendu chez Sephora.

Sephora Canada

L'ensemble de masques « Merry Masking » propose des masques pour le visage de marques chouchous à petit prix.

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Huile réparatrice no 7 - Olaplex

Olaplex Huile de liaison pour cheveux anti-frisottis et \u00e0 protection thermique no 7 Bonding Oil vendu au Sephora.

Sephora Canada

L'huile « no 7 Bonding Oil » d'Olaplex protège de la chaleur et réduit considérablement les frisottis.

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Ensemble-cadeau réparation complète - Olaplex

Olaplex Ensemble-cadeau r\u00e9paration compl\u00e8te de soin pr\u00e9shampooing, shampooing et revitalisant.

Sephora Canada

Olaplex offre un ensemble cadeau avec des produits adorés pour sauver les cheveux abîmés.

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Masque capillaire infusé au miel - Gisou

Ce masque capillaire de Gisou promet une hydratation intense et des cheveux brillants.

Sephora Canada

Ce masque capillaire de Gisou promet une hydratation intense et des cheveux brillants.

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Masque hydratant « Jet Lag » - Summer Fridays 

Le masque hydratant Jet Lag de Summer Fridays, vendu chez Sephora.

Sephora Canada

Le masque hydratant Jet Lag de Summer Fridays est un incontournable pour une peau bien hydratée, surtout l'hiver.

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Ensemble de mini baumes à lèvres - Summer Fridays

Ensemble Pink de minibaumes \u00e0 l\u00e8vres Butter Balm de Summer Fridays vendu au Sephora.

Sephora Canada

Ces baumes adorés au fini brillant de Summer Fridays sont offerts en coffret cadeau pour les Fêtes.

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Ensemble de masques à lèvres « Minis de minuit » - LANEIGE

Ensemble de cinq masques de nuit hydratant pour les l\u00e8vres Midnight Minis vendu chez Sephora.

Sephora Canada

Ces masques à lèvres sont des favoris pour une hydratation qui goûte si bon.

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Masque de nuit hydratant - LANEIGE

LANEIGE Masque de nuit pour le soutien de la barri\u00e8re d\u2019hydratation avec niacinamide et squalane Water vendu au Sephora.

Sephora Canada

Ce masque avec trois types d’acides hyaluroniques hydrate intensément pendant la nuit sans être trop lourd grâce à sa formule gel-crème.

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Crème hydratante réparatrice de barrière - rhode

Cr\u00e8me hydratante quotidienne r\u00e9paratrice de barri\u00e8re de rhode vendue au Sephora.

Sephora Canada

Cette crème hydratante de rhode réconforte et apaise la barrière cutanée, peu importe le type de peau.

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Ensemble de soins « trio sucre-menthe » - rhode

Ensemble de soins pour la peau Sugarmint Trio en s\u00e9rie limit\u00e9e vendu au Sephora.

Sephora Canada

rhode propose un ensemble de favoris à petit prix pour les Fêtes.

Baume à lèvres teinté aux peptides - rhode

Baume \u00e0 l\u00e8vres teint\u00e9 aux peptides de rhode vendu au Sephora.

Sephora Canada

Que tu tripes sur Hailey Bieber ou non, ces gloss hydratants aux peptides valent l'achat pour leur fini brillant légèrement coloré.

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Huile de douche à l'amande sublime - L'Occitane

L'huile de douche nettoyante et adoucissante remplissable \u00e0 l\u2019huile d\u2019amande de l'Occitane.

Sephora Canada

L'huile de douche à l’huile d’amande de l'Occitane sent le paradis et laisse la peau douce.

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Sérum à la vitamine C Biolumin-C - Dermalogica

S\u00e9rum \u00e0 la vitamine C BioLumin-C - Dermalogica, vendu au Sephora.

Sephora Canada

Le sérum à la vitamine C BioLumin-C est un petit bijou qui fait des miracles pour hydrater, raffermir et réduire l’apparence des ridules.

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Sérum illuminateur C.E.O. à la vitamine C - Sunday Riley

Sunday Riley S\u00e9rum illuminateur C.E.O. \u00e0 15 % de vitamine C vendu au Sephora.

Sephora Canada

Ce sérum contient de la vitamine C à 15 % pour réduire l’aspect des pores et atténuer les taches pigmentaires.

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Brume pour le visage « Beauty Elixir » - Caudalie

Brume pour le visage \u00ab Eau de beaut\u00e9 \u00bb de Caudalie.

Sephora Canada

Cette brume « Beauty elixir » qui permet d'obtenir un éclat lumineux et des pores resserrés a remporté le prix Allure Best of Beauty en 2024.

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Masque détox instantané  - Caudalie

Masque d\u00e9tox instantan\u00e9 r\u00e9duisant les pores de Caudalie, vendu au Sephora.

Sephora Canada

Ce masque à l'argile nettoie, absorbe le sébum et resserre les pores pour une peau claire et lumineuse.

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Ensemble revigorant - The Ordinary

The Ordinary Ensemble revigorant vendu chez Sephora.

Sephora Canada

The Ordinary est une marque reconnue pour ses produits de grande qualité à petit prix.

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Revitalisant sans rinçage avec soin thermoprotecteur « Color Fanatic » - Pureology

Revitalisant sans rin\u00e7age avec soin thermoprotecteur Color Fanatic.

Sephora Canada

Ce soin aux 21 bénéfices de Pureology protège de la chaleur et revitalise tes cheveux.

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Patchs pour les yeux aux peptides - Biodance

Biodance Biodanance Collagen peptide Eye Patch vendues au Sephora.

Sephora Canada

Ces patchs au collagène et aux peptides permettent de raffermir, revitaliser et repulper en quelques minutes.

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Crème Dewy « Rosa Charmosa » - Sol de Janeiro

Sol de Janeiro Rosa Charmosa : Dewy Body Cream with Rosewater + Crystal Peptides.

Sephora Canada

Les crèmes de Sol de Janeiro n'ont plus à faire leurs preuves, et cette nouveauté qui offre une peau lumineuse mérite ton attention.

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Trousse pour renforcer la barrière cutanée - BYOMA

Trousse pour renforcer la barri\u00e8re cutan\u00e9e de Byoma, vendue chez Sephora.

Sephora Canada

Si tu as de l'acné, des imperfections, de la sécheresse ou un teint terne, cette trousse pourrait bien sauver ta peau cet hiver.

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Ensemble découverte « Body Mist »  - PHLUR

PHLUR Ensemble d\u00e9couverte Body Mist vendu chez Sephora Canada

Sephora Canada

Pas besoin de prendre une décision avec ce coffret qui te permet d'essayer cinq fragrances délicieuses de PHLUR.

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Brume pour les cheveux et le corps - OUAI

OUAI Brume pour le corps et les cheveux St. Barts.

Sephora Canada

Cette brume de OUAI fait voyager avec ses notes de fruit du dragon, de fleur d’oranger, de tubéreuse et de musc.

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Beurre corporel fouetté à l'huile d'argan - JOSIE MARAN 

Beurre pour le corps fouett\u00e9 raffermissant \u00e0 l\u2019huile d\u2019argan rechargeable Golden Hour de JOSIE MARAN vendu au Sephora.

Sephora Canada

Le beurre pour le corps fouetté raffermissant à l’huile d’argan Golden Hour mise sur des notes chaudes d’ambre, de musc blanc et de bois de santal.

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Double sérum anti-âge raffermissant - Clarins

Double Serum Anti-\u00e2ge raffermissant, am\u00e9liorant l\u2019\u00e9clat et affinant les pores, vendu au Sephora.

Sephora Canada

Un sérum deux-en-un réputé pour raffermir, rehausser l’éclat et cibler l’apparence des rides et des pores.

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Ensemble d'essentiels « Watermelon Glow » - Glow Recipe

Ensemble-cadeau d\u2019essentiels Watermelon Glow pour illuminer et hydrater de Glow Recipe.

Sephora Canada

Cet ensemble te permet de profiter des soins chouchous de Glow Recipe pour illuminer et hydrater la peau.

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Nettoyant visage ultra doux crème-en-mousse - First Aid Beauty 

Nettoyant visage ultradoux cr\u00e8me \u00e0 mousse \u00e0 l\u2019avoine collo\u00efdale et \u00e0 la glyc\u00e9rine Pure skin.

Sephora Canada

Un nettoyant doux sans parfum qui nettoie sans assécher. Parfait pour les peaux plus sensibles.

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Fond de teint longue tenue à couvrance totale - NARS

Fond de teint \u00e9clat naturel longue tenue \u00e0 couvrance totale de Nars, vendu au Sephora.

Sephora Canada

Malgré sa couvrance totale, le fond de teint de NARS laisse une sensation légère sur la peau.

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Ensemble d'illuminateur - Saie

Ensemble-cadeau de gel Glowy Super de Saie vendu chez Sephora Canada

Sephora Canada

Ce chouchou pour offrir un teint « glowy » est offert en ensemble-cadeau pour les Fêtes.

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La Base Pro - Lancôme

Lanc\u00f4me Base de maquillage perfectrice effet peau lisse La Base Pro vendue au Sephora.

Sephora Canada

Pour une peau d'apparence lisse et une tenue longue durée, cette base de Lancôme fait des miracles.

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Mascara volumisant et recourbant « Curl Goddess Lash Idôle » - Lancôme

Mascara volumisant et recourbant Curl Goddess Lash Id\u00f4le de Lanc\u00f4me.

Sephora Canada

Un mascara qui permet d'obtenir des cils ultravolumineux et bien recourbés.

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Poudre mate naturelle multi-usages 24 h - Yves Saint Laurent

Poudre mate naturelle multi-usages 24 h de Yves Saint Laurent

Sephora Canada

Cette poudre est un incontournable pour contrôler les brillances, matifier le teint et prolonger la tenue du maquillage tout au long de la journée.

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Blush en poudre modulable 24 h - Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent : fard \u00e0 joues en poudre modulable 24 h Make Me Blush vendue au Sephora.

Sephora Canada

Ce fard à joues en poudre d'Yves Saint Laurent est parmi les mieux notés du site de Sephora avec 97 % de recommandations.

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Crayon pour les lèvres Softline - Summer Fridays

Ligneur pour les l\u00e8vres longue tenue cr\u00e8meux sculptant Softline de Summer Friday.

Sephora Canada

Un crayon à lèvres qui n'assèche pas les lèvres, s'estompe facilement et a une bonne tenue : on adore.

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Ensemble de gloss « Maracuja Juicy Lip » - tarte

Ensemble de brillants \u00e0 l\u00e8vres maracuja juicy don\u2019t kiss & tell de tarte.

Sephora Canada

Les baumes à lèvres Maracuja Juicy Lip repulpent instantanément l'apparence des lèvres et les font briller.

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Ensemble « Pillow Talk » - Charlotte Tilbury

Ensemble ligneur et brillant \u00e0 l\u00e8vres Pillow Talk Plumpgasm de Charlotte Tilbury.

Sephora Canada

La ligne « Pillow Talk » de Charlotte Tilbury est réputée pour une bonne raison : elle fait de sublimes lèvres.

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Eye-liner liquide « Stay All Day » - stila

Ligneur liquide hydrofuge Stay All Day de stila, vendu au Sephora.

Sephora Canada

Cet eye-liner liquide est l’un des plus vendus chez Sephora, et pour cause : il tient extra longtemps sans baver.

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Brosse séchoir « Airsmooth » - Dyson

Dyson Airsmooth\u2122 Styling Dryer Brush vendu au Sephora.

Sephora Canada

Si tu rêves de t'offrir cette brosse séchoir ultra performante, la vente Sephora est l'occasion de l'avoir à bon prix.

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Quelques détails à connaître avant de passer à la caisse

Même si la vente promet de belles économies, certaines restrictions sont à considérer avant de remplir ton panier.

Les cartes-cadeaux et les services en magasin sont exclus, tout comme les achats effectués avant la vente. Des limites d'achat s'appliquent aussi à quelques marques populaires : tu pourras acheter un maximum de deux articles Dyson et de trois articles Shark Beauty ou The Ordinary par produit et par transaction.



Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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