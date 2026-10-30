Sephora lance sa vente allant jusqu'à 30% de rabais - Voici le code promo et nos chouchous
C’est le moment de faire le plein de tes essentiels beauté et de commencer tes emplettes de Noël à petit prix. 🛍️✨💄
Le « most wonderful time of the year » des adeptes de produits de beauté est arrivé! Pas besoin d'attendre les soldes du Vendredi fou pour renouveler ta trousse de maquillage et faire le plein de tes essentiels à petit prix. Le solde d'automne annuel de Sephora Canada est de retour dès ce vendredi 30 octobre 2026, avec des rabais qui varient entre 10 % et 30 % sur presque tout.
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C'est l'occasion parfaite de mettre enfin la main sur les produits qui traînent dans ta liste de souhaits depuis des semaines ou même de prendre de l'avance sur ton magasinage des Fêtes, sans payer le plein prix.
Comme la tradition le veut, les rabais et avantages varient selon ton statut au sein du programme de fidélité Beauty Insider.
- Membres Rouge : 20 % de rabais du 30 octobre au 9 novembre 2026.
- Membres VIB : 15 % de rabais du 3 au 9 novembre 2026.
- Membres Insider : 10 % de rabais du 3 au 9 novembre 2026.
- Essentiels Sephora Collection : 30 % de rabais du 30 octobre au 9 novembre 2026 pour tous les membres Beauty Insider.
Et même si tu n'as jamais magasiné chez Sephora, tu peux profiter des aubaines : l'inscription au programme de fidélité est entièrement gratuite. Tu peux donc devenir membre en ligne et obtenir les promotions, même si tu n'as encore accumulé aucun point de fidélité.
Pour avoir ton rabais lors d'un achat en ligne, il suffit d'utiliser le code promo « ALLONSALE » au moment de passer à la caisse.
D'ailleurs, si tu trouves que les membres Rouge sont particulièrement choyés, sache qu'il existe un petit truc pour profiter de leur rabais exclusif de 20 %, sans avoir à dépenser une fortune pour atteindre ce statut : avoir une personne membre Rouge dans ton entourage qui accepte de partager son privilège!
Cette année, les membres Rouge admissibles peuvent inviter jusqu'à cinq proches à profiter de leur réduction de 20 %.
Pour en bénéficier, tu dois être membre Beauty Insider et recevoir une invitation valide d'une personne ayant le statut Rouge. Attention toutefois : le rabais est applicable à un seul achat par personne invitée.
Bref, si quelqu'un dans ton entourage fait partie du club Rouge et a accès à cette offre, c'est peut-être le bon moment de lui demander s'il lui reste une invitation!
Découvre nos produits chouchous à mettre dans ton panier pendant la vente
Ensemble de masques « Merry Masking » - Sephora Favorites
L'ensemble de masques « Merry Masking » propose des masques pour le visage de marques chouchous à petit prix.
Huile réparatrice no 7 - Olaplex
L'huile « no 7 Bonding Oil » d'Olaplex protège de la chaleur et réduit considérablement les frisottis.
Ensemble-cadeau réparation complète - Olaplex
Olaplex offre un ensemble cadeau avec des produits adorés pour sauver les cheveux abîmés.
Masque capillaire infusé au miel - Gisou
Ce masque capillaire de Gisou promet une hydratation intense et des cheveux brillants.
Masque hydratant « Jet Lag » - Summer Fridays
Le masque hydratant Jet Lag de Summer Fridays est un incontournable pour une peau bien hydratée, surtout l'hiver.
Ensemble de mini baumes à lèvres - Summer Fridays
Ces baumes adorés au fini brillant de Summer Fridays sont offerts en coffret cadeau pour les Fêtes.
Ensemble de masques à lèvres « Minis de minuit » - LANEIGE
Ces masques à lèvres sont des favoris pour une hydratation qui goûte si bon.
Masque de nuit hydratant - LANEIGE
Ce masque avec trois types d’acides hyaluroniques hydrate intensément pendant la nuit sans être trop lourd grâce à sa formule gel-crème.
Crème hydratante réparatrice de barrière - rhode
Cette crème hydratante de rhode réconforte et apaise la barrière cutanée, peu importe le type de peau.
Ensemble de soins « trio sucre-menthe » - rhode
rhode propose un ensemble de favoris à petit prix pour les Fêtes.
Baume à lèvres teinté aux peptides - rhode
Que tu tripes sur Hailey Bieber ou non, ces gloss hydratants aux peptides valent l'achat pour leur fini brillant légèrement coloré.
Huile de douche à l'amande sublime - L'Occitane
L'huile de douche à l’huile d’amande de l'Occitane sent le paradis et laisse la peau douce.
Sérum à la vitamine C Biolumin-C - Dermalogica
Le sérum à la vitamine C BioLumin-C est un petit bijou qui fait des miracles pour hydrater, raffermir et réduire l’apparence des ridules.
Sérum illuminateur C.E.O. à la vitamine C - Sunday Riley
Ce sérum contient de la vitamine C à 15 % pour réduire l’aspect des pores et atténuer les taches pigmentaires.
Brume pour le visage « Beauty Elixir » - Caudalie
Cette brume « Beauty elixir » qui permet d'obtenir un éclat lumineux et des pores resserrés a remporté le prix Allure Best of Beauty en 2024.
Masque détox instantané - Caudalie
Ce masque à l'argile nettoie, absorbe le sébum et resserre les pores pour une peau claire et lumineuse.
Ensemble revigorant - The Ordinary
The Ordinary est une marque reconnue pour ses produits de grande qualité à petit prix.
Revitalisant sans rinçage avec soin thermoprotecteur « Color Fanatic » - Pureology
Ce soin aux 21 bénéfices de Pureology protège de la chaleur et revitalise tes cheveux.
Patchs pour les yeux aux peptides - Biodance
Ces patchs au collagène et aux peptides permettent de raffermir, revitaliser et repulper en quelques minutes.
Crème Dewy « Rosa Charmosa » - Sol de Janeiro
Les crèmes de Sol de Janeiro n'ont plus à faire leurs preuves, et cette nouveauté qui offre une peau lumineuse mérite ton attention.
Trousse pour renforcer la barrière cutanée - BYOMA
Si tu as de l'acné, des imperfections, de la sécheresse ou un teint terne, cette trousse pourrait bien sauver ta peau cet hiver.
Ensemble découverte « Body Mist » - PHLUR
Pas besoin de prendre une décision avec ce coffret qui te permet d'essayer cinq fragrances délicieuses de PHLUR.
Brume pour les cheveux et le corps - OUAI
Cette brume de OUAI fait voyager avec ses notes de fruit du dragon, de fleur d’oranger, de tubéreuse et de musc.
Beurre corporel fouetté à l'huile d'argan - JOSIE MARAN
Le beurre pour le corps fouetté raffermissant à l’huile d’argan Golden Hour mise sur des notes chaudes d’ambre, de musc blanc et de bois de santal.
Double sérum anti-âge raffermissant - Clarins
Un sérum deux-en-un réputé pour raffermir, rehausser l’éclat et cibler l’apparence des rides et des pores.
Ensemble d'essentiels « Watermelon Glow » - Glow Recipe
Cet ensemble te permet de profiter des soins chouchous de Glow Recipe pour illuminer et hydrater la peau.
Nettoyant visage ultra doux crème-en-mousse - First Aid Beauty
Un nettoyant doux sans parfum qui nettoie sans assécher. Parfait pour les peaux plus sensibles.
Fond de teint longue tenue à couvrance totale - NARS
Malgré sa couvrance totale, le fond de teint de NARS laisse une sensation légère sur la peau.
Ensemble d'illuminateur - Saie
Ce chouchou pour offrir un teint « glowy » est offert en ensemble-cadeau pour les Fêtes.
La Base Pro - Lancôme
Pour une peau d'apparence lisse et une tenue longue durée, cette base de Lancôme fait des miracles.
Mascara volumisant et recourbant « Curl Goddess Lash Idôle » - Lancôme
Un mascara qui permet d'obtenir des cils ultravolumineux et bien recourbés.
Poudre mate naturelle multi-usages 24 h - Yves Saint Laurent
Cette poudre est un incontournable pour contrôler les brillances, matifier le teint et prolonger la tenue du maquillage tout au long de la journée.
Blush en poudre modulable 24 h - Yves Saint Laurent
Ce fard à joues en poudre d'Yves Saint Laurent est parmi les mieux notés du site de Sephora avec 97 % de recommandations.
Crayon pour les lèvres Softline - Summer Fridays
Un crayon à lèvres qui n'assèche pas les lèvres, s'estompe facilement et a une bonne tenue : on adore.
Ensemble de gloss « Maracuja Juicy Lip » - tarte
Les baumes à lèvres Maracuja Juicy Lip repulpent instantanément l'apparence des lèvres et les font briller.
Ensemble « Pillow Talk » - Charlotte Tilbury
La ligne « Pillow Talk » de Charlotte Tilbury est réputée pour une bonne raison : elle fait de sublimes lèvres.
Eye-liner liquide « Stay All Day » - stila
Cet eye-liner liquide est l’un des plus vendus chez Sephora, et pour cause : il tient extra longtemps sans baver.
Brosse séchoir « Airsmooth » - Dyson
Si tu rêves de t'offrir cette brosse séchoir ultra performante, la vente Sephora est l'occasion de l'avoir à bon prix.
Quelques détails à connaître avant de passer à la caisse
Même si la vente promet de belles économies, certaines restrictions sont à considérer avant de remplir ton panier.
Les cartes-cadeaux et les services en magasin sont exclus, tout comme les achats effectués avant la vente. Des limites d'achat s'appliquent aussi à quelques marques populaires : tu pourras acheter un maximum de deux articles Dyson et de trois articles Shark Beauty ou The Ordinary par produit et par transaction.
Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.