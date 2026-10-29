12 bons restos à Montréal qui offrent un menu vraiment pas cher pendant MTLàTable
Allô les soirées resto à prix abordables!
Montréal regorge de petites pépites gastronomiques, mais avec autant de restaurants à découvrir, c'est parfois difficile de savoir où donner de la tête. Cela dit, MTLàTABLE est de retour pour te simplifier la vie et te permettre de découvrir certaines des meilleures adresses de la métropole sans faire exploser ton budget.
Du 29 octobre au 15 novembre 2026, l'événement gourmand célèbre sa 14e édition en réunissant 165 restaurants participants, qui proposent des menus spécialement concoctés pour l'occasion. Au programme : des brunchs à 28 $ et des tables d'hôte de trois services ou plus, offertes en soirée à 38 $, 55 $, 70 $ ou 90 $. De quoi mettre de côté la fameuse decision fatigue qui vient avec le choix d'un resto et de ses plats, tout en se laissant tenter par de nouvelles expériences gourmandes.
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Parce qu'on adore les bonnes aubaines, on a déniché douze restaurants montréalais qui proposent un repas à trois ou à quatre services pour 38 $ à 70 $. Oui, oui, tu as bien lu! Considère ces suggestions comme ta prochaine bucket list. Avec un peu plus de deux semaines pour en profiter, tu as amplement le temps de découvrir quelques nouvelles adresses. Alors, laisse les applications de livraison de bouffe de côté pour une soirée et prépare-toi à sortir pour te régaler.
Capisco
Prix : 55 $ pour le menu trois services
Type de cuisine : Fusion péruvienne
Adresse : 85, rue Saint-Paul E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de prendre l'avion pour découvrir les saveurs du Pérou. En plein cœur du Vieux-Montréal, Capisco te propose un délicieux mélange de cuisine péruvienne et d'influences italiennes.
En y allant d'ici le 15 novembre, tu pourras te laisser tenter par un ceviche de flétan, un carpaccio de pieuvre ou encore des brochettes de canard. La suite s'annonce tout aussi gourmande avec des pétoncles servis sur un riz à la bisque de homard, un sandwich au porc accompagné de frites de yucca ou un quinotto aux champignons. S'il te reste de la place pour le dessert, tu pourras choisir entre un tiramisu, un gâteau au fromage façon crème brûlée ou un fondant au chocolat (avec supplément de 2 $). Un petit voyage gourmand qui promet de belles découvertes.
Pizzeria Gema
Prix : 38 $ pour le menu trois services
Type de cuisine : Italienne
Adresse : 6827, rue Saint-Dominique, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Nichée au cœur de la Petite Italie, tout près du marché Jean-Talon, la Pizzeria Gema est une adresse à mettre sur ta liste si tu raffoles des bonnes pizzas. Pour MTLàTABLE, l'établissement propose un menu trois services qui commence notamment avec des boulettes de veau de l'Estrie à la sauce tomate et au parmesan ou un fritto misto de calmars et crevettes frits.
Côté plat principal, tu pourras choisir parmi trois pizzas de douze pouces, dont l'Emilia, garnie de champignons, de lardo, de pecorino et d'une crème infusée aux oignons et au thym. Pour terminer sur une note sucrée, difficile de résister aux petits beignets accompagnés d'une tartinade au chocolat et aux noisettes. Miam!
La Raclette
Prix : 70 $ pour le menu quatre services
Type de cuisine : Française
Adresse : 1059, rue Gilford, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si pour toi, le bonheur se résume parfois à une généreuse portion de fromage fondu, La Raclette risque de te plaire. Cette adresse montréalaise, qui existe depuis plus de 40 ans, met en vedette des spécialités européennes comme la raclette et la fondue au fromage. Petit plus bien intéressant : c'est un « apportez votre vin », alors tu peux arriver avec ta bouteille préférée pour accompagner ton repas.
Pour MTLàTABLE, tu commences avec une entrée légère pour préparer ton estomac. Ensuite, si tu as envie d'y aller all in sur le fromage, tu peux opter pour une petite raclette au deuxième service, puis continuer sur ta lancée avec une raclette à l'européenne ou une fondue au fromage en guise de plat principal. Sinon, des options comme le canard confit du Lac-Brome, la morue en croûte d'herbes ou l'échine de porc braisée risquent de te faire saliver.
Pour terminer, tu auras le choix parmi plusieurs desserts décadents, dont une croustade aux pommes et aux bleuets ou un Mont-Blanc aux marrons glacés. Si jamais tu as encore une petite place, le fameux dôme au chocolat fondant de la maison pourrait bien te faire craquer, moyennant un supplément de 8 $.
Café Rutba
Prix : 38 $ pour le menu quatre services
Type de cuisine : Indienne
Adresse : 3633, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Situé sur le boulevard Saint-Laurent, cet établissement propose une cuisine indienne revisitée avec une petite touche québécoise, et son menu spécialement concocté pour l'événement promet un véritable voyage de saveurs.
Pour commencer, tu pourras notamment te laisser tenter par du chou-fleur croustillant enrobé d'une sauce au miel et au piment ou de petites galettes de pommes de terre accompagnées d'un curry épicé de pois blancs. Le festin se poursuit avec du poulet mariné au safran et rôti au tandoor, suivi d'un classique poulet au beurre ou d'un curry de paneer aux légumes. Pour terminer ton repas, on te propose un beignet chaud à la cardamome, servi avec une crème glacée indienne au safran et une touche de rose.
Le Bivouac
Prix : 70 $ pour le menu quatre services
Type de cuisine : Terroir québécois
Adresse : 1255, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu rêves d'une escapade en pleine nature sans quitter le centre-ville de Montréal, le Bivouac pourrait bien devenir ton nouveau coup de cœur. Avec sa cuisine boréale mettant à l'honneur les saveurs du terroir québécois, l'établissement propose une expérience aussi gourmande que réconfortante.
Parmi les créations à découvrir pendant cet événement, on retrouve une truite fumée accompagnée de câpres d'airelle, un magret de canard à la camerise et un pavé d'espadon parfumé à l'épinette. Les options végétariennes et véganes sont également bien représentées, notamment par un plat d'orge perlé et un velouté de courge musquée, et tu pourras terminer ton repas sur une note sucrée avec une crème brûlée à l'érable ou un pouding chômeur maison. Un véritable délice en vue!
Biiru
Prix : 38 $ pour le menu quatre services
Type de cuisine : Japonaise
Adresse : 1433, rue City Councillors, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Attention, le Biiru pourrait bien devenir ta prochaine adresse coup de cœur. Situé en plein centre-ville, cet izakaya japonais propose une ambiance festive et décontractée où la cuisine de rue nippone est à l'honneur.
Pour 38 $, tu pourras composer ton propre festin japonais en choisissant un plat parmi les options proposées à chacun des quatre services. Après une entrée légère, comme des edamame ou une salade de concombres à l'umeboshi, tu pourras notamment te laisser tenter par des gyoza au porc ou aux légumes, ou encore par des takoyaki, ces petites boulettes japonaises traditionnellement garnies de pieuvre. Pour le troisième service, trois choix s'offrent à toi, dont le karaage de poulet du Québec et l'okonomiyaki, une crêpe japonaise salée. Et pour terminer ce voyage gourmand sur une note sucrée, place au brownie Godzilla. Ça promet!
East
Prix : 38 $ pour le menu trois services
Type de cuisine : Panasiatique
Adresse : 1250, boul. Robert-Bourassa, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de choisir entre les saveurs de la Thaïlande, de la Chine ou du Japon pour te régaler au East. Installé dans l'hôtel Renaissance en plein cœur du centre-ville, ce restaurant panasiatique propose une cuisine inspirée des quatre coins de l'Asie, dans un décor éclectique qui rappelle le vieux Shanghai.
Pour MTLàTABLE, son menu te permet notamment de commencer avec des wontons croustillants au canard confit et aux champignons ou des crevettes panées à la noix de coco. En guise de plat principal, tu auras l'embarras du choix entre le poulet général Tao, le pad thaï aux légumes, le curry massaman au bœuf et plusieurs autres spécialités. Pour terminer, laisse-toi tenter par une panna cotta à la noix de coco accompagnée d'un pouding de tapioca à la mangue et d'un sorbet aux framboises du Québec, ou encore par un gâteau au fromage et au taro nappé de caramel à la vanille et à la fleur de sel.
La Bêtise Verdun
Prix : 70 $ pour le menu trois services
Type de cuisine : Fusion asiatique
Adresse : 3807, rue Wellington, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Des crevettes d'Argentine croustillantes, un magret de canard aux cinq épices chinoises et un pouding chômeur à l'érable : voilà un aperçu des saveurs qui t'attendent à La Bêtise, dans Verdun. Reconnu pour ses tapas créatives aux influences asiatiques, le restaurant du chef Pablo Cabezas aime revisiter les classiques en mariant des ingrédients d'ici à des saveurs venues d'ailleurs.
Durant un peu plus de deux semaines, l'établissement propose un menu trois services à 70 $, avec plusieurs choix pour chaque étape du repas. En entrée, tu pourrais aussi te laisser tenter par une burrata aux tomates ancestrales ou un tartare de bœuf à la truffe, tandis que les gnocchis aux champignons sauvages et la morue charbonnière glacée au miso figurent parmi les plats principaux. Pour le dessert, le tapioca à la noix de coco et aux fruits offre une finale plus exotique. Le tout dans un décor qui se prête parfaitement à une soirée en tête-à-tête ou entre ami.e.s.
Kyomi
Prix : 38 $ pour le menu trois services
Type de cuisine : Asiatique
Adresse : 7660, boul. Newman, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec son décor à la fois zen et moderne, ses touches colorées et son ambiance élégante, le Restaurant Kyomi de LaSalle a de quoi impressionner dès ton arrivée.
Parmi les plats qui nous font particulièrement saliver, on retrouve les crevettes sautées dans une sauce acidulée au tamarin, le poulet général Tao croustillant à la sauce maison et le saumon du Bas-Saint-Laurent caramélisé au miso. Tu pourrais aussi te laisser tenter par le fameux « nid d'amour », un nid croustillant garni de poulet, de crevettes et de légumes frais. De quoi s'offrir une soirée au resto dans un décor qui sort de l'ordinaire, sans trop dépenser.
Pizzeria Heirloom
Prix : 38 $ pour le menu trois services
Type de cuisine : Italienne
Adresse : 3991, rue Ontario E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avis aux fans de pizza : la Pizzeria Heirloom, située sur la rue Ontario Est, a de quoi satisfaire tes envies de cuisine italienne. L'établissement propose des options qui commencent en beauté avec des polpette de veau à la sauce tomate ou des arancini aux champignons. Mais la véritable vedette du repas, c'est évidemment la pizza.
Les adeptes de fromage pourront se régaler avec la Quatre fromages, tandis que les plus aventurier.ère.s risquent de craquer pour la Cipolla, garnie d'oignons caramélisés, de pleurotes du Québec et de sauge frite. Si tu préfères les garnitures généreuses, la Roi d'Ontario réunit saucisse italienne, soppressata et prosciutto risque aussi de te plaire. Côté desserts, on reste dans les classiques italiens avec un cannoli ou un tiramisu. Buon appetito!
Sabrosa
Prix : 38 $ pour le menu trois services
Type de cuisine : Latino-américaine
Adresse : 404, pl. Jacques-Cartier, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Une soirée entre ami.e.s, quelques cocktails colorés et une ambiance qui donne envie de fêter : voilà ce qui t'attend au Sabrosa, en plein cœur du Vieux-Montréal. Installé sur la place Jacques-Cartier, ce restaurant aux influences latino-américaines est aussi réputé pour ses créations derrière le bar, dont le cocktail 123 Soleil, qui vaut le détour à lui seul.
Côté bouffe, l'endroit a tout pour plaire, avec des options comme la salade de papaye verte à la vinaigrette au tamarin, les tacos de crevettes frites ou encore les tacos birria au bœuf braisé, servis avec leur consommé pour faire trempette. Et puisqu'un repas festif mérite une finale à la hauteur, les churros et le gâteau tres leches au chocolat et à l'érable risquent de te faire hésiter jusqu'à la dernière minute.
Tsukuyomi Ramen
Prix : 38 $ pour le menu trois services
Type de cuisine : Asiatique
Adresse : 1242, rue Bishop, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de te réchauffer avec un bon bol de ramen japonais? Chez Tsukuyomi Ramen, les bouillons maison sont à l'honneur, particulièrement le tonkotsu, un bouillon de porc riche et savoureux, longuement mijoté pour en faire ressortir toutes les saveurs.
Tu pourrais commencer avec le Kaisen Sakura, à base de saumon mariné du Québec et de tartare de thon épicé, ou le Yuzu Ponzu, garni de thon sashimi. Au deuxième service, tu auras le choix entre du karaage, un poulet frit japonais, et l'Aburi Unagi, à base d'anguille et de fromage gratiné. Enfin, place à la spécialité de la maison avec un ramen tonkotsu aux nouilles fines ou un ramen miso aux nouilles épaisses.