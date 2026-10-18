9 restaurants incognitos à Montréal qui ne sont vraiment pas chers
À ce prix-là, pas besoin de te priver pour aller au resto!
Manger au restaurant à Montréal sans avoir l'impression d'y laisser la moitié de sa paie, ce n'est pas toujours une mission facile. Mais même si les prix ont tendance à grimper un peu partout, la métropole regorge de petites adresses où l'on peut se régaler sans faire exploser son budget. Des comptoirs discrets aux casse-croûtes de quartier en passant par des institutions qui traversent les générations, certaines bonnes tables proposent encore des options autour de 10 $, et parfois même à moins de 6 $.
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Que tu aies envie d'un sandwich bien garni, d'une pointe de pizza, d'un plat de pâtes réconfortant ou de saveurs venues d'ailleurs, ces neuf restaurants montréalais prouvent qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour bien manger. Comme quoi, les meilleures découvertes gourmandes ne sont pas toujours celles qui coûtent le plus cher... encore faut-il savoir où les trouver.
Drogheria Fine
Prix : Entre 5,50 $ et 6,50 $ pour les gnocchis
Adresse : 68, av. Fairmount O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de réserver une table dans un restaurant italien pour savourer un bon plat digne d'une vraie nonna. Dans le Mile End, Drogheria Fine attire les foodies grâce à son minuscule comptoir donnant directement sur l'avenue Fairmount Ouest. Ici, pas de menu compliqué : on vient pour une généreuse portion de gnocchis moelleux nappés d'une savoureuse sauce tomate maison avec du parmesan et des flocons de chili au goût.
Derrière cette petite adresse familiale se cache d'ailleurs une belle histoire : les gnocchis étaient initialement servis pour faire découvrir les sauces tomate de la maison. Ceux-ci sont devenus tellement populaires que l'établissement a décidé de les servir sur une base régulière. Ça donne le goût d'aller les essayer!
Pizza Bouquet
Prix : Pizza margherita 16'' à 22,50 $ (à partager)
Adresse : 45, rue Beaubien E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Une excellente pizza à petit prix, ça ne se refuse jamais! Installée dans la Petite-Patrie depuis 2021, Pizza Bouquet est devenue une adresse chouchou des fans de pizza grâce à ses créations généreuses et savoureuses. Ici, on oublie les pizzas new-yorkaises traditionnelles : les propriétaires ont développé leur propre recette, qu'ils surnomment le New Montreal Style, après de nombreux essais en cuisine.
Avec seulement quelques places assises, le petit comptoir lumineux mise surtout sur les commandes pour emporter, idéal pour les repas sur le pouce. Côté prix, la pizza margherita de 16 pouces se détaille à seulement 22,50 $, taxes incluses. Un format idéal à partager avec quelqu'un (11,25 $ par personne) ou à dévorer en solo!
Patati Patata
Prix : Sandwich BLT à 5 $, burgers à 5,50 $, soupe à l'oignon gratinée à 6,50 $
Adresses :
- 4177, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
- 170, rue Jean-Talon E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec ses burgers à petits prix, ses délicieuses frites maison et son ambiance sans prétention, Patati Patata a tout ce qu'il faut pour satisfaire une envie de bouffe réconfortante sans se ruiner. Derrière son allure de petit casse-croûte de quartier se cache une adresse qui mérite qu'on s'y attarde, même si elle pourrait facilement passer inaperçue parmi les nombreuses options gourmandes de Montréal. Comptant maintenant deux établissements dans la métropole, Patati Patata propose tous les classiques de la cantine dans une atmosphère conviviale. Au menu, on retrouve notamment des poutines, des hot-dogs, des grilled cheese et des sandwichs, mais ce sont surtout les prix qui risquent de te faire sourire. Imagine : un BLT à seulement 5 $ et des burgers à 5,50 $! De quoi te régaler sans avoir à surveiller chaque dollar dépensé.
L'Entrepôt | El Furniture Warehouse | Le Warehouse
Prix : Tacos à 11,25 $, pâtes à 9,95 $
Adresses :
- 1446, rue Crescent, Montréal, QC
- 3565, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
- 1019, av. du Mont-Royal E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec un nom comme Furniture Warehouse, on pourrait facilement croire qu'on s'apprête à magasiner un nouveau divan plutôt qu'à s'offrir un bon repas! Pourtant, derrière cette appellation un peu trompeuse se cache une chaîne de restaurants et de bars où il est encore possible de manger à prix étonnamment doux. Au menu, on retrouve notamment trois tacos au poulet ou au bœuf garnis de fromage, de pico de gallo et de coriandre pour 11,25 $, ou encore des pennes crémeuses au pesto de tomates séchées, accompagnées de pain à l'ail, pour seulement 9,95 $. De quoi garder quelques dollars de plus pour profiter de ta soirée. Bon, on te l'accorde, avec plusieurs établissements à Montréal et ailleurs au pays, le Warehouse Group n'est pas exactement une adresse secrète, mais avec des prix pareils, impossible de ne pas lui faire une petite place dans notre sélection!
Dunya
Prix : Sandwich falafel à 7,90 $, sandwich au poulet à 8,90 $
Adresse : 2, rue Sherbrooke E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Chez Dunya, le chef Rami Nassim (qui a notamment fait ses armes dans des restaurants prestigieux à Paris et à Montréal) propose une cuisine libanaise généreuse et pleine de saveurs. Dans ce petit comptoir où tout est préparé sous tes yeux, les shawarmas et les falafels sont les véritables vedettes du menu. Tu peux notamment te régaler d'un sandwich falafel à seulement 7,90 $ ou opter pour le sandwich au poulet, garni de sauce à l'ail, de cornichons marinés et de frites, pour 8,90 $. Si tu as encore une petite place pour le dessert, les crèmes glacées maison, dont les saveurs changent au gré des inspirations du moment, valent aussi le détour.
Japote
Prix : Grande variété de plats entre 6 et 10 $
Adresse : 1000, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Il faut parfois sortir des sentiers battus pour dénicher les meilleures aubaines gourmandes de Montréal… et dans le cas de Japote, il faut carrément descendre sous terre! Niché dans l'aire de restauration souterraine de la Tour Scotia, au centre-ville, ce petit comptoir japonais est une véritable pépite pour les fans de cuisine réconfortante à prix doux. On y sert notamment de généreux bols de riz garnis de viande et de légumes, ainsi que de savoureux currys japonais. Côté prix, difficile de faire mieux : le curry japonais au poulet et le tori-don (bol de riz garni de poulet teriyaki caramélisé) sont tous deux offerts à seulement 6 $ en petit format, 7 $ en moyen et 8 $ en grand. Oui, oui, tu as bien lu : même la plus grosse portion coûte moins de 10 $! Une excellente option pour t'offrir un repas réconfortant à bas prix.
Ma Poule Mouillée
Prix : Sandwichs au poulet à 10 $
Adresse : 969, rue Rachel E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de saveurs portugaises sans faire exploser ton budget? Direction Ma Poule Mouillée, une rôtisserie de la rue Rachel qui pourrait bien devenir ton nouveau go-to pour un lunch gourmand à petit prix. Ici, le poulet grillé à la portugaise est à l'honneur, avec sa chair tendre et juteuse, ses assaisonnements savoureux et cette petite touche épicée qui fait toute la différence. Pas besoin de commander une assiette complète pour te régaler : les sandwichs au poulet sont offerts à seulement 10 $, ou à 12 $ en combo avec des frites. De quoi satisfaire une bonne fringale tout en gardant quelques dollars dans tes poches.
Wilensky's
Prix : Spécial Wilensky's à 5,21 $
Adresse : 34, av. Fairmount O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Faire un petit voyage dans le temps tout en mangeant pour à peine plus de 5 $? C'est possible chez Wilensky's, une véritable institution du Mile End qui régale les Montréalais depuis 1932! Si Schwartz's attire tous les regards lorsqu'il est question des sandwichs emblématiques de Montréal, Wilensky's cultive une réputation plus discrète, mais tout aussi ancrée dans l'histoire gourmande de la métropole.
Avec son comptoir rétro, ses tabourets d'époque et son ambiance sans prétention, cette minuscule adresse semble tout droit sortie d'une autre époque. La vedette du menu? Le Spécial Wilensky's, un sandwich chaud garni de salami et de bologne, servi dans un petit pain grillé avec de la moutarde, pour seulement 5,21 $. Une recette toute simple qui traverse les générations et qui prouve qu'on n'a pas besoin d'un menu compliqué pour marquer l'histoire culinaire d'une ville.
Kahwa Café
Prix : Plusieurs sandwichs offerts à 10,80 $
Adresse : 331, av. du Mont-Royal E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Un sandwich avec du pain tout chaud, fraîchement sorti du four, ça te parle? C'est exactement ce qui t'attend au Kahwa Café, une petite adresse de l'avenue du Mont-Royal. Ici, la vedette, c'est le panuzzo, un pain maison parfumé au curcuma, au cumin noir et à l'huile d'olive, qui est cuit seulement après ta commande. À l'intérieur, tu peux retrouver une foule de garnitures savoureuses, allant du kebab aux saucisses merguez, en passant par le thon tunisien et le poulet frit. Histoire de te régaler, n'hésite pas à demander un supplément de sauce Kahwa, préparée à base de harissa maison et de mayonnaise. Le meilleur dans tout ça? Tu peux mettre la main sur l'un de ces délicieux sandwichs pour seulement 10,80 $.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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