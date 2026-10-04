Ce resto à Montréal offre un souper 7 services pour 65 $ et le menu est MIAM
Oui, on a bien dit sept services pour ce prix-là!
On le sait : le prix d'une sortie au restaurant à Montréal peut facilement dépasser les 100 $ lorsqu’on décide de s’offrir une expérience gastronomique. Alors quand on tombe sur un menu qui promet sept services pour 65 $ par personne, ça attire l'attention.
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Chez Mauvais Garçons, le menu Expérience est composé d'une sélection de plats qui ont contribué à la réputation de l’établissement. Si tu te demandes si « sept services » signifie en réalité sept petites bouchées qui te laisseront sur ta faim, rassure-toi. Le menu mise plutôt sur une succession de plats à partager, ce qui permet de goûter à plusieurs créations de la cuisine au fil du repas. Le tout est servi dans une ambiance feutrée et décontractée aux airs de brasserie.
Tout commence avec un tartare de thon accompagné de melon d’eau compressé, de sésame, de togarashi (un mélange traditionnel de sept épices japonaises au goût légèrement piquant), de soya et de wontons frits, avant de passer à une burrata servie avec un hummus au basilic et à la roquette, des pois chiches rôtis, de la grenade et une relish de tomate confite. Miam!
Ensuite, tu auras droit à une salade César avec vinaigrette maison, parmesan croustillant et croûtons aux herbes, puis à un tartare de bœuf aux saveurs des Caraïbes, préparé avec un aïoli jerk, des oignons verts grillés et des chips de plantain.
Note importante : tu ferais mieux de garder un peu de place pour la suite. Le cinquième service est composé d'une salade de lentilles, quinoa, carotte, fenouil et orange, ce qui précède les sliders au poulet frit Buffalo, garnis de salade de chou, de sauce ranch et de mayo chipotle. Le septième et dernier service est laissé entre les mains de la cuisine avec un dessert du chef pour terminer le repas sur une note sucrée.
Quelques extras permettent également de bonifier l’expérience moyennant un supplément, dont du bacon à 2 $, du canard confit à 4 $ ou encore les frites à la truffe et au parmesan pour 4 $. Une option végétarienne du menu à 45 $ est aussi disponible sur demande.
Mauvais Garçons privilégie par ailleurs sur des produits locaux ainsi que des ingrédients frais et de saison, en plus de proposer du vin et des cocktails maison. Attention si tu connaissais déjà l'établissement : celui-ci a déménagé et se trouve maintenant au 2661, rue Notre-Dame Ouest, dans Griffintown.
Pour 65 $ par personne avant taxes, pourboire, boissons et suppléments, cette formule pourrait donc être une option à garder en tête pour une prochaine date night ou simplement pour un souper entre ami.e.s où vous pourrez partager autant vos plats que vos anecdotes!
Le souper sept services chez Mauvais Garçons
Prix : 65 $ par personne pour le menu Expérience en sept services
Quand : Mardi et mercredi de 17 h à 22 h et jeudi au samedi de 17 h à 23 h
Adresse : 2661, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.