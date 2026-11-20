Tu peux être payé jusqu'à 85 $/h pour animer des ateliers de LEGO à Montréal
Un « sideline » qui pourrait t'intéresser! 🤑
Il y a les adultes qui ont rangé leurs LEGO dans le sous-sol chez leurs parents, et il y a ceux qui achètent encore des ensembles « pour leurs nièces et neveux ». Si tu fais partie de la deuxième gang, une entreprise montréalaise cherche justement quelqu'un comme toi, et c'est payé bien au-delà du salaire d'un emploi classique à Montréal.
À lire également : Les services secrets recrutent au Québec et tu peux gagner plus de 83 000 $ sans bac
L'offre, affichée sur Indeed en date du 19 novembre 2026, vient de NeoAcademia, une entreprise qui organise des activités et des ateliers pour les jeunes. Elle recrute une personne pour animer des ateliers de construction LEGO dans le cadre de ses événements, avec un taux horaire qui grimpe jusqu'à 85 $.
Pas besoin de diplôme universitaire pour poser ta candidature. Ce qui compte surtout, c'est de savoir manier les briques et de bien t'entendre avec les enfants et ados.
Combien ça paie, au juste?
Selon l'offre, la rémunération va de 55 $ à 85 $ de l'heure. L'entreprise ne précise pas ce qui fait varier le taux à l'intérieur de cette fourchette.
Il s'agit d'un contrat, et non d'un emploi permanent : l'annonce parle d'un poste à durée déterminée, occasionnel, saisonnier ou à la pige. Tu travailles donc au gré des événements organisés par NeoAcademia, et non selon un horaire fixe de 40 heures par semaine. Ça peut donc faire un sideline assez payant, mais surtout plutôt amusant!
Une journée de travail, ça ressemble à quoi?
Tu animes des ateliers pour des groupes de jeunes de six à treize ans ou de 14 à 17 ans, selon l'événement. Ton rôle : proposer des défis et des projets de construction, puis accompagner les participants et les participantes pendant qu'ils montent leurs créations.
L'entreprise insiste sur l'énergie : il faut savoir capter l'attention d'un groupe et rester enthousiaste du début à la fin.
Le poste demande aussi de bouger. L'annonce indique que le travail se fait en déplacement, avec des déplacements fréquents d'un événement à l'autre.
Les horaires
Les ateliers ont lieu de jour, du lundi au vendredi, mais l'entreprise demande aussi d'être disponible la fin de semaine et pendant les vacances scolaires. Les heures d'arrivée et de départ sont flexibles, et NeoAcademia dit adapter l'horaire à tes disponibilités.
Ce que ça prend pour postuler
Voici ce que l'entreprise recherche :
- Une très bonne connaissance de l'univers LEGO et de la construction avec des briques
- Une passion pour le travail avec les enfants et les ados
- De l'aisance devant un groupe, de la créativité et du dynamisme
- La capacité de travailler seul ou en équipe
- Le sens des responsabilités et de la ponctualité
- Le respect des procédures de sécurité établies
Côté parcours, l'entreprise préfère un diplôme d'études secondaires et deux ans d'expérience avec des jeunes, mais ces deux critères sont indiqués comme souhaités, pas obligatoires. L'expérience en construction LEGO est présentée comme un atout important.
L'annonce ne mentionne aucune date limite pour postuler.
Animateur ou animatrice d'ateliers LEGO
Salaire : de 55 $ à 85 $ de l'heure
Entreprise : NeoAcademia
Lieu : Montréal (déplacements fréquents)
Type de contrat : durée déterminée, occasionnel, saisonnier ou pige
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.