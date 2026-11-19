Amazon a lancé ses rabais du Vendredi fou : voici 19 des meilleurs deals allant jusqu'à 79 %
C'est le moment de mettre la main sur les articles que tu veux depuis toujours à mini-prix ! 🛍️😍💸
Les soldes du Vendredi fou 2026 commencent bien avant le jour J, le 27 novembre, chez plusieurs commerçants, et c’est aussi le cas chez le géant de la vente en ligne Amazon Canada. Cette année, l’entreprise a annoncé douze jours consécutifs d’aubaines : sa semaine du Vendredi fou est lancée ce jeudi 19 novembre et se poursuivra jusqu’au Cyberlundi, le 30 novembre.
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Parmi les meilleures aubaines, on trouve plusieurs produits électroniques et ménagers populaires, comme des écouteurs, haut-parleurs, aspirateurs et plus à petit prix, mais aussi une foule d'items chouchou qui pourraient bien se retrouver sous le sapin. Que ce soit pour te gâter, pour améliorer ton coin bureau à la maison ou pour dénicher des cadeaux de Noël qui feront plaisir à tes personnes préférées, cette sélection de 19 aubaines d’Amazon Canada devrait t’inspirer.
Petit conseil avant de passer à la caisse : le prix affiché s’applique parfois à une seule couleur ou à un format précis, et un produit moins cher peut très bien être le modèle de l’an dernier. Ça vaut la peine de bien comparer! Les prix peuvent aussi changer d’ici la fin de l’événement.
Aspirateur sans fil Dyson V11
L’aspirateur sans fil Dyson V11 Origin passe de 799,99 $ à 499,99 $ chez Amazon Canada.
Prix régulier :
799,99 $
Prix en solde : 499,99 $
Rabais : environ 38 % (300 $ de réduction)
Si tu as toujours voulu mettre la main sur un aspirateur Dyson, c’est le moment parfait, puisque le Dyson V11 Origin profite actuellement d’un rabais de 300 $.
Le petit plus qu’on aime? L’écran du V11 Origin affiche l’autonomie restante de la batterie pendant que tu passes l’aspirateur. Dyson annonce jusqu’à 60 minutes d’autonomie, selon le mode et l’embout utilisés. La brosse Motorbar passe facilement du tapis au plancher dur et est conçue pour éviter que les poils s’enroulent autour du rouleau. Pour ramasser les miettes entre les sièges de l’auto, tu peux aussi retirer le tube et l’utiliser comme aspirateur à main.
Bref, un achat plus coûteux, mais qui peut vite devenir rentable grâce au temps qu’il te fait économiser.
Aspirateur avec fil Bissell PowerClean FurFinder
Le Bissell PowerClean FurFinder avec fil est affiché à 139,99 $ chez Amazon Canada.
Prix régulier :
229,97 $
Prix en solde : 139,99 $
Rabais : 39 % (90 $ de réduction)
Si tu as des animaux, et peut-être pas le budget pour une Dyson (disons-le, c'est un investissement) le Bissell PowerClean FurFinder mérite ton attention. Il est conçu pour déloger les poils d'animaux et ramasser la poussière efficacement. Ses phares lumineux permettent de repérer les saletés qu'on ne voit pas toujours, tandis que sa brosse anti-nœuds aide à éviter que les cheveux et les poils s'enroulent autour du rouleau. Avec son long cordon de 9,1 m, sa filtration HEPA et sa conception autoportante, il est super pratique pour faire le ménage sans avoir à recharger une batterie.
Nettoyeur portable pour tapis et tissu Bissell
Le Bissell SpotClean ProHeat passe sous la barre des 100 $ chez Amazon Canada, où il est affiché à 97,99 $.
Prix régulier :
149,99 $
Prix en solde : 97,99 $
Rabais : 35 % (52 $ de réduction)
Le café a le don de tomber pile sur le coussin dont la housse ne s’enlève pas. Ce nettoyeur portable Bissell SpotClean ProHeat est super pratique pour venir à bout des petits dégâts du quotidien. Sa technologie Heatwave aide à maintenir l'eau à une température constante pendant le nettoyage, tandis que son accessoire 3 en 1 permet de nettoyer les marches d'escalier jusque dans les coins difficiles d'accès. Et le petit plus qu'on aime? Son outil HydroRinse permet de rincer facilement le tuyau après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de saleté et les mauvaises odeurs. Le produit est actuellement parmi les « meilleurs vendeurs » d'Amazon, et on comprend pourquoi.
Clé de diffusion Fire Stick TV
La clé de diffusion Fire TV Stick HD est en solde à 22,99 $ chez Amazon Canada pour le Vendredi fou.
Prix régulier :
69,99 $
Prix en solde : 22,99 $
Rabais : 67 % (47 $ de réduction)
Du salon à la chambre, tu peux déplacer ta Fire TV Stick d’une télé à l’autre pour retrouver tes applis préférées et regarder tes séries en Full HD. La clé se branche directement dans un port HDMI et peut être alimentée par le port USB de ta télé.
Si la télécommande se perd (encore) entre les coussins du divan, tu peux utiliser ton cell à la place. Il suffit de télécharger l’application gratuite Fire TV sur ton téléphone et de le connecter au même réseau Wi-Fi que la clé.
Réveil intelligent Echo Spot
Pour le Vendredi fou, Amazon Canada affiche l’Echo Spot à 69,99 $ en blanc glacier, en noir et en bleu.
Prix régulier :
154,99 $
Prix en solde : 69,99 $
Rabais : 55 % (85 $ de réduction)
Sur la table de chevet, l’Echo Spot sert de réveil le matin et de petit haut-parleur le soir. Tu peux demander à Alexa de lancer un balado ou de régler ton alarme pour le lendemain. Au réveil, l’écran te donne l’heure et la météo d’un coup d’œil. On a le choix entre le blanc glacier, le noir et le bleu, tous à 69,99 $.
Enceinte intelligente Echo Dot Max
L’Echo Dot Max est en solde à 84,99 $ chez Amazon Canada dans les trois couleurs offertes.
Prix régulier :
169,99 $
Prix en solde : 84,99 $
Rabais : 50 % (85 $ de réduction)
Quand tu as les mains pleines de farine, c’est pas mal plus simple de demander à Alexa de partir une minuterie que de sortir ton cell. L’enceinte ajuste aussi le son à la pièce, que tu l’installes sur le comptoir de la cuisine ou sur une tablette au salon. Si tu as une prise intelligente compatible, tu peux même demander à Alexa d’allumer la lampe qui y est branchée. Côté couleurs, tu peux choisir entre le blanc glacier, l’améthyste et le graphite, tous au même prix.
Écouteurs sans fil JBL Vibe Beam 2
Le rose, le noir, le blanc et le bleu sont tous à 49,98 $ chez Amazon Canada pour le Vendredi fou.
Prix régulier :
99,98 $
Prix en solde : 49,98 $
Rabais : 50 % (50 $ de réduction)
Que ce soit pour écouter ta musique dans les transports, prendre des appels ou profiter de tes balados préférés, ces écouteurs JBL Vibe Beam 2 ont tout pour plaire. Leur suppression active du bruit aide à atténuer les sons environnants, tandis que la technologie Smart Ambient te permet de rester à l'écoute de ce qui se passe autour de toi sans les retirer. Ils offrent jusqu'à 40 heures d'autonomie avec l'étui de recharge, et seulement dix minutes de charge suffisent pour obtenir trois heures d'écoute supplémentaires. En plus, leur connexion multipoint permet de passer facilement de ton téléphone à ton ordinateur.
Montre intelligente sans écran
Le bracelet XDQX est offert à 47,49 $ chez Amazon Canada pour le Vendredi fou.
Prix de référence affiché :
229,98 $
Prix en solde : 47,49 $
Rabais : 79 % (182,49 $ de réduction)
À première vue, on dirait un simple bracelet, mais pas du tout. Cette montre intelligente sans écran suit tes pas, ta fréquence cardiaque, ton sommeil et même tes activités sportives. Toutes tes statistiques sont accessibles sur ton cell quand tu veux, sans avoir constamment un écran au poignet. Et si tu fais du vélo de montagne, de l’escalade ou d’autres sports où ça brasse, son format sans écran te fait une vitre de moins à égratigner. En prime, sa batterie peut durer jusqu’à 35 jours sans recharge. À 79 % de rabais, c'est vraiment le temps de l'essayer!
Brosse à dents électrique Oral-B iO7
La brosse à dents Oral-B iO série 7 est à 164,99 $ chez Amazon Canada, en noir, en blanc et en bleu saphir.
Prix régulier :
299,99 $
Prix en solde : 164,99 $
Rabais : 45 % (135 $ de réduction)
Tu appuies trop fort quand tu te brosses les dents? Cette brosse à dents électrique Oral-B iO Series 7 te le fait savoir grâce à un capteur lumineux qui indique si la pression est trop forte, trop faible ou juste parfaite. Elle propose cinq modes de nettoyage, une minuterie de deux minutes et même une connexion à une application qui te montre les zones que tu as oubliées pendant le brossage. Elle vient aussi avec deux têtes de brosse et un étui de voyage rechargeable, pratique pour l'emporter partout.
Brosse à récurer électrique FYDEE
La version blanche, appelée « Lune », est en solde à 38,38 $ chez Amazon Canada pour les membres Prime.
Prix régulier :
47,97 $
Prix en solde : 38,38 $
Rabais : 9,59 $ (20 %)
Récurer le fond du bain à genoux ou se contorsionner pour atteindre les coins de la douche, ce n’est pas exactement la partie la plus agréable du ménage. Cette brosse électrique FYDEE fait tourner sa tête toute seule pour t’éviter de frotter à la main, et son manche extensible jusqu’à 127 cm permet de nettoyer les endroits difficiles d’accès sans trop te pencher. Elle vient avec sept accessoires interchangeables pour s’attaquer aux joints de céramique, aux baignoires, aux planchers et même aux portes de douche. Tu peux aussi choisir entre deux vitesses selon la saleté à déloger, et sa batterie offre jusqu’à 100 minutes d’autonomie. De quoi donner un bon coup de propre à la salle de bain sans y laisser toute ton énergie!
Aspirateur et balai robot Roborock Qrevo S Pro 2026
Pour le Vendredi fou, le Roborock Qrevo S Pro noir est à moitié prix chez Amazon Canada.
Prix régulier :
979,95 $
Prix en solde : 499,99 $
Rabais : 49 % (479,96 $ de réduction)
Le Qrevo S Pro a sa petite routine après le ménage. Une fois de retour à sa station, celle-ci vide son bac à poussière, lave ses tampons à l’eau chaude et les sèche à l’air chaud. Pratique quand on le fait rouler souvent parce que les poils et les miettes, eux, trouvent toujours le moyen de revenir sous la table. Et si tu as un tapis sur son chemin, aucun problème! Le robot soulève ses tampons pour éviter de mouiller le tapis pendant qu’il l’aspire.
Machine à espresso De'Longhi Magnifica Evo
La Magnifica Evo est offerte à 599,98 $ chez Amazon Canada pour le Vendredi fou.
Prix régulier :
999,99 $
Prix en solde : 599,98 $
Rabais : 40 % (400,01 $ de réduction)
Une bonne machine à café, c'est un investissement, mais passer au Starbucks tous les matins, ça coûte encore plus cher! Bref, cette machine à espresso automatique De'Longhi pourrait vraiment te donner envie de rester à la maison, sans sacrifier la qualité. Elle prépare sept boissons différentes d'une simple touche, dont des expressos, des cappuccinos, des lattes et même du café glacé. Son moulin intégré moud les grains à la demande, tandis que le système LatteCrema s'occupe de faire mousser le lait à ta place. Tu peux aussi personnaliser ta recette préférée et l'enregistrer pour la refaire facilement chaque matin. Et comme plusieurs pièces vont au lave-vaisselle, le nettoyage n'est pas compliqué.
Bandes blanchissantes Crest 3D Whitestrips
La trousse de blanchiment Crest est affichée à 44,99 $ chez Amazon Canada.
Prix régulier :
68,99 $
Prix en solde : 44,99 $
Rabais : 35 % (24 $ de réduction)
Ces bandes portent la mention « plus de 2 000 achetés au cours du mois dernier », et avec raison. À ce prix, ça risque de monter en flèche. Les bandes blanchissantes Crest 3D Whitestrips permettent d’atténuer les taches accumulées avec le temps, sans avoir à prendre rendez-vous pour un blanchiment professionnel. Il suffit d’appliquer une bande sur les dents du haut et une autre sur celles du bas, puis de les laisser agir selon les instructions. Tu peux faire ton traitement pendant que tu regardes une série ou que tu lis un livre, sans avoir à changer ta routine. Une option pratique si tu veux retrouver un sourire plus éclatant, sans te payer un traitement onéreux au dentiste.
Liseuse Kindle Paperwhite de 16 Go
Le Kindle Paperwhite de 16 Go est offert à 179,99 $ chez Amazon Canada pour le Vendredi fou.
Prix régulier :
279,99 $
Prix en solde : 179,99 $
Rabais : 36 % (100 $ de réduction)
Même si le feeling de lire un bon livre papier ne se remplace pas, une Kindle est un vrai game changer, que ce soit pour voyager léger, traîner sa lecture préférée partout avec soi ou se procurer le deuxième tome d’une série sans quitter son divan. Celle-ci est à 36 % de rabais et possède un écran antireflet de sept pouces qui permet de lire aussi bien en plein soleil que dans le noir, avec un éclairage ajustable pour les yeux. Elle est aussi étanche, donc tu peux lire dans le bain ou au bord de la piscine sans trop t’inquiéter. Et avec une autonomie allant jusqu’à 12 semaines, tu risques de finir plusieurs romans avant de devoir la recharger.
Séchoir et outil coiffant Shark FlexStyle
Il y a actuellement un rabais de 150 $ sur le sèche-cheveux et appareil coiffant 4 en 1 Shark FlexStyle.
Prix régulier :
399,99 $
Prix en solde : 249,99 $
Rabais : 38 % (150 $ de réduction)
Tu rêves du Dyson Airwrap, mais son prix te fait hésiter? Le Shark FlexStyle est une solution de rechange beaucoup plus abordable qui permet de créer une foule de coiffures à la maison. Cet appareil 4 en 1 passe d'un sèche-cheveux à un outil coiffant en un simple mouvement, avec des accessoires pour boucler, lisser et donner du volume aux cheveux. Il utilise un puissant flux d'air et contrôle constamment la température pour limiter les dommages causés par la chaleur. Que tu préfères un brushing volumineux, des boucles souples ou une mise en plis bien lisse, tu peux changer de style sans accumuler les appareils dans ta salle de bain. Et à 150 $ de rabais, la différence de prix est plutôt intéressante.
Cuiseur à oeufs électrique Evoloop
Le cuiseur Evoloop est en solde chez Amazon, et c’est le vert qui affiche le plus gros rabais.
Prix régulier :
42,49 $
Prix en solde : 30,34 $ (vert rétro)
Rabais : environ 29 % (12,15 $ de réduction)
Si tu prépares souvent des œufs pour tes déjeuners ou tes lunchs, ce petit appareil pourrait te simplifier la vie. Il permet de cuire jusqu’à six œufs à la fois, sans avoir à surveiller une casserole d’eau bouillante. Tu n’as qu’à ajouter la quantité d’eau indiquée selon la cuisson désirée, et une alarme t’avertit quand c’est prêt. Il vient aussi avec des plateaux pour préparer des œufs pochés ou une omelette, pratique pour varier les déjeuners de fin de semaine. Et avec son look rétro vert, il est plutôt joli sur le comptoir.
Montre intelligente Garmin vivoactive 6
La Garmin vívoactive 6 avec bracelet ivoire est offerte à 329,98 $ chez Amazon Canada pour le Vendredi fou.
Prix régulier :
439,97 $
Prix en solde : 329,98 $
Rabais : 25 % (109,99 $ de réduction)
Ta marche sur l’heure du dîner peut devenir un petit entraînement. La vívoactive 6 te propose des séances de marche à suivre directement au poignet, et son GPS intégré enregistre ton trajet dehors. On peut aussi y retrouver son nombre de pas et son score de sommeil. Côté recharge, Garmin annonce jusqu’à 11 jours en mode montre intelligente, ou cinq jours si tu gardes l’écran allumé en permanence. On a le choix entre six combinaisons de couleurs pour le cadran et le bracelet, toutes au même prix.
Enceinte Bluetooth Marshall
L’Acton III a été repérée à 249,98 $ chez Amazon Canada en crème, en noir et en bleu nuit.
Prix régulier :
329,99 $
Prix en solde : 249,98 $
Rabais : 24 % (80,01 $ de réduction)
Avec sa grille tissée et ses molettes sur le dessus, l’Acton III rappelle un petit ampli de guitare. On peut régler les basses et les aigus directement sur l’enceinte, et même changer de chanson sans reprendre son cell. Tu peux lancer ta musique en Bluetooth ou brancher un appareil à l’entrée auxiliaire de 3,5 mm. L’enceinte doit rester branchée à une prise murale, alors garde ça en tête quand tu lui choisis une place.
Ninja CREAMi XL Deluxe
Ninja CREAMi est à 150 $ de rabais sur Amazon Canada actuellement.
Prix régulier :
349,99 $
Prix en solde : 199,98 $
Rabais : 150,01 $ (43 %)
Faire sa propre crème glacée à la maison, c'est déjà tentant, mais cette Ninja CREAMi Deluxe va encore plus loin. Elle propose onze fonctions pour préparer des crèmes glacées, des sorbets, des slushs, des yogourts glacés et même des cafés glacés crémeux. Tu prépares simplement ton mélange avec les ingrédients de ton choix, tu le fais congeler, puis la machine le transforme en dessert glacé. Tu peux même ajouter des morceaux de chocolat, des fruits ou des biscuits pour créer tes propres saveurs. Ses contenants sont aussi 50 % plus grands que ceux de la CREAMi originale, et tu peux préparer deux saveurs différentes dans un même récipient. Le rêve.
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