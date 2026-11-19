Le Québec a les pires urgences au Canada et voici les hôpitaux où tu attendras le plus
Pas la 1re place qu'on voudrait, mettons.
Si tu dois mettre les pieds dans une salle d'urgence au Québec, aussi bien apporter un bon livre et un chargeur de cellulaire. Un nouveau rapport confirme que la province traîne encore loin derrière le reste du pays quand vient le temps de traiter les personnes malades, et certains hôpitaux font particulièrement mauvaise figure.
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L’Institut économique de Montréal (IEDM) a publié son analyse ce jeudi 19 novembre, à partir des données 2025-2026 obtenues auprès de huit provinces grâce à des demandes d’accès à l’information. Seuls la Saskatchewan et le Manitoba n’ont pas fourni les chiffres demandés.
L’organisme s’est penché sur deux indicateurs, soit la durée totale du séjour à l’urgence, de l’inscription jusqu’au départ ou à l’admission à l’hôpital, et le délai avant une première évaluation par le personnel médical ou infirmier.
Résultat? Le Québec arrive bon dernier au pays, avec un séjour typique de 5 heures et 12 minutes à l’urgence, presque deux fois plus qu’à Terre-Neuve-et-Labrador, la province la plus rapide. C’est aussi 41 minutes de plus qu’en 2018, selon l’IEDM.
Le Québec comparé aux autres provinces
Voici la durée médiane d'un séjour à l'urgence en 2025-2026, de la plus courte à la plus longue, selon la note économique de l'IEDM :
- Terre-Neuve-et-Labrador avec 2 h 47
- Nouveau-Brunswick avec 3 h 30
- Ontario avec 3 h 54
- Colombie-Britannique avec 4 h 00
- Alberta avec 4 h 00
- Nouvelle-Écosse avec 4 h 08
- Île-du-Prince-Édouard avec 4 h 27
- Québec avec 5 h 12
Le portrait change pour le délai avant une première évaluation médicale. Avec une médiane de 1 heure et 42 minutes, le Québec se situe dans la moyenne canadienne, derrière l’Ontario (1 heure et 21 minutes), mais devant l’Île-du-Prince-Édouard (2 heures et 9 minutes).
Autrement dit, au Québec, l’attente avant la prise en charge n’est pas tellement plus longue qu’ailleurs, mais le séjour s’étire bien davantage une fois cette première étape passée.
Les régions et les hôpitaux où l'attente est la plus longue
D'une région à l'autre, l'écart est énorme. Laval ferme la marche avec une durée médiane de séjour de 7 heures et 49 minutes, suivie des Laurentides (6 heures et 51 minutes) et de la Montérégie (6 heures et 32 minutes). La Gaspésie s'en tire le mieux avec 3 heures et 22 minutes.
Côté établissements, la palme peu enviable revient au pavillon Albert-Prévost, à Montréal. Cette urgence spécialisée en santé mentale affiche une durée médiane de 14 heures et 23 minutes. L'Hôpital Royal Victoria (9 heures et 45 minutes) et l'Hôpital de Hull (9 heures et 12 minutes) complètent le trio.
Selon l'IEDM, la taille de la population desservie explique en partie ces écarts. Le pavillon Albert-Prévost dessert environ 550 000 personnes, contre environ 2800 pour l'urgence la plus rapide au pays, un centre de santé communautaire de Bell Island, à Terre-Neuve-et-Labrador.
Pas un problème d'argent, selon l'IEDM
« Bien que les dépenses en santé aient augmenté à vitesse grand ‘V’ depuis 2018, les patients québécois attendent toujours plus longtemps avant d’être vus », affirme Gabriel Giguère, analyste senior en politiques publiques à l’IEDM, par communiqué. « Cela montre que ce dont le système de santé a besoin c’est d’une réforme, et non simplement d’une nouvelle injection de fonds publics. »
L’organisme propose notamment de s’inspirer des centres de soins immédiats français, qui accueillent la population sans être rattachés à un hôpital, et de miser davantage sur les cliniques infirmières, les pharmacies et la télémédecine.
Il plaide aussi pour la pratique mixte, qui permet aux médecins de travailler au public comme au privé. Au Danemark, les médecins en pratique mixte offrent environ 5,2 heures de soins de plus par semaine sans nuire au réseau public, selon le rapport. Testé en Alberta, ce modèle reste toutefois controversé, puisqu’on craint un exode des médecins vers le privé.
Les 10 meilleures et les 10 pires urgences du Québec
Voici les établissements qui se démarquent, pour le meilleur et pour le pire, selon le classement des urgences du Québec de l'IEDM, qui compte 115 établissements. Les durées médianes de séjour sont basées sur les données de Santé Québec pour 2025-2026.
Les 10 urgences les plus rapides
- CLSC de Grande-Vallée (Gaspésie), 1 h 14
- CLSC de Pohénégamook (Bas-Saint-Laurent), 1 h 20
- CLSC de Murdochville (Gaspésie), 1 h 32
- Point de service de Témiscaming-et-de-Kipawa (Abitibi-Témiscamingue), 1 h 35
- CLSC de Fortierville (Mauricie et Centre-du-Québec), 1 h 41
- CSSS de la Basse-Côte-Nord (Côte-Nord), 2 h 08
- CSSS de la MRC-de-Coaticook (Estrie), 2 h 13
- CLSC Saint-Marc-des-Carrières (Capitale-Nationale), 2 h 15
- Centre Paul-Gilbert, Centre d'hébergement de Charny (Chaudière-Appalaches), 2 h 18
- Hôpital Chauveau (Capitale-Nationale), 2 h 25
Les 10 urgences les plus lentes
- Pavillon Albert-Prévost (Montréal), 14 h 23
- Hôpital Royal Victoria (Montréal), 9 h 45
- Hôpital de Hull (Outaouais), 9 h 12
- Hôpital de Gatineau (Outaouais), 8 h 56
- Centre hospitalier Anna-Laberge (Montérégie), 8 h 43
- Hôpital général du Lakeshore (Montréal), 8 h 33
- Centre hospitalier de l'Université de Montréal (Montréal), 8 h 22
- Hôpital Santa Cabrini (Montréal), 8 h 15
- Hôpital Pierre-Boucher (Montérégie), 8 h 04
- Hôpital de Saint-Eustache (Laurentides), 7 h 52
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