Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 680 $ par enfant arrivent cette semaine
Une somme qui ne peut que faire du bien à ton porte-monnaie.
Les parents qui reçoivent l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) n'ont plus longtemps à attendre. Le dépôt de novembre de l'Agence du revenu du Canada (ARC) est prévu cette semaine.
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Entre la facture de chauffage qui grimpe et les premières listes au père Noël, ce dépôt tombe plutôt bien. Comme bien des prestations et crédits fédéraux, l'ACE ne dépend pas de ton salaire actuel, mais de ta dernière déclaration de revenus. Un enfant admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées peut même faire grimper la somme.
Tu veux voir les autres dépôts du mois? Ils sont réunis dans notre liste des prestations versées aux Québécois en novembre, et ceux du mois prochain dans celle de décembre. Voici combien l'ACE pourrait te rapporter cette semaine, comment la taille de ta famille change le calcul et quel jour surveiller ton compte.
Qui peut recevoir l'ACE?
L'argent va à la personne qui habite avec un enfant de moins de 18 ans et qui s'en occupe principalement. Tu dois aussi résider au Canada aux fins de l'impôt. Toi ou ta personne conjointe devez également avoir un statut admissible, comme la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente.
Le montant versé de juillet 2026 à juin 2027 repose sur ta déclaration de revenus de 2025, et sur celle de ta conjointe ou ton conjoint si tu vis en couple. Une déclaration manquante peut suffire à bloquer les versements.
Combien peux-tu recevoir cette semaine?
Si ton revenu familial net rajusté de 2025 est inférieur à 38 237 $, voici le maximum versé pour chaque enfant de juillet 2026 à juin 2027 :
- Jusqu'à 679,75 $ par mois pour un enfant de moins de 6 ans (8 157 $ par année)
- Jusqu'à 573,58 $ par mois pour un enfant de 6 à 17 ans (6 883 $ par année)
- Un supplément pouvant atteindre 290 $ par mois (3 480 $ par année) si ton enfant a droit à la prestation pour enfants handicapés
Au-delà de ce seuil, la réduction dépend du nombre d'enfants.
Ton plus jeune fête bientôt ses 6 ans? L'ARC verse encore le taux des moins de 6 ans le mois de l'anniversaire, puis passe à celui des 6 à 17 ans dès le mois suivant.
Quand le versement arrive-t-il?
Le dépôt de novembre est prévu le vendredi 20 novembre.
Rien dans ton compte ce vendredi? L'ARC demande d'attendre cinq jours ouvrables après la date du versement avant de la joindre. Et si ta situation a changé, par exemple une nouvelle entente de garde, un enfant qui a eu 18 ans ou qui n'est plus à ta charge, avise l'ARC, puisque ces changements touchent tes versements.
Pour faire ton propre calcul, l'ARC détaille la marche à suivre sur la page officielle de l'Allocation canadienne pour enfants.
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