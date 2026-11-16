7 prestations et crédits d’impôt qui seront versés aux Québécois en décembre 2026
De quoi souffler un peu entre deux listes de cadeaux de Noël. 🎁
Entre le party de bureau, les cadeaux à emballer et l’épicerie du réveillon, décembre a le don de vider un compte bancaire plus vite que n’importe quel autre mois. Pour amortir le choc, plusieurs prestations et crédits de l’Agence du revenu du Canada (ARC), Service Canada Revenu Québec et Retraite Québec atterriront dans les comptes des Québécois et Québécoises.
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Petite particularité du temps des Fêtes, une bonne partie de ces sommes arrivera plus tôt que d’habitude dans le mois.
Ne cherche pas l’allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels ni l’avance de l’Allocation canadienne pour les travailleurs, par contre. Ces deux versements font relâche jusqu’en janvier, et un chèque unique pour l’épicerie annoncé dans le budget fédéral est aussi prévu au début de 2027.
Plusieurs crédits d’impôt et prestations de la liste dépendent de ta déclaration de revenus de 2025. Si elle n’a pas été produite, certains dépôts n’arriveront tout simplement pas, et c’est un bon moment pour regarder ce qui change en 2027 avant la prochaine saison des impôts.
Et comme Noël n’est pas le moment idéal pour attendre un chèque égaré par la poste, l’inscription au dépôt direct auprès de chaque organisme règle la question. Voici les six versements prévus en décembre, du plus hâtif au plus tardif.
Crédit d’impôt pour solidarité
Tu reçois ce crédit de Revenu Québec chaque mois? Le dépôt de décembre marque la mi-parcours, puisque c’est le sixième des douze versements de la période de juillet 2026 à juin 2027. Les personnes qui le touchent aux trois mois devront plutôt patienter jusqu’en janvier, car seuls les ménages qui y ont droit à 800 $ ou plus pour l’année reçoivent un montant ce mois-ci.
Ce crédit remboursable vise les ménages à revenu faible ou modeste. Son montant est établi selon ta situation au 31 décembre 2025 et diminue graduellement une fois un certain revenu familial dépassé.
Pour les dépôts de juillet 2026 à juin 2027, voici les plafonds de revenu familial à respecter.
- 70 395 $, plus 2 634 $ par enfant, pour un couple
- 64 545 $, plus 2 634 $ par enfant, pour une famille monoparentale
- 64 545 $ pour une personne seule
Le prochain versement est prévu le vendredi 4 décembre 2026.
Pour en savoir plus sur le crédit d’impôt pour solidarité, c’est par ici.
Programme Allocation-logement
Ton loyer ou ton hypothèque prend une trop grosse part de ton budget? Ce programme de Revenu Québec offre une aide mensuelle aux ménages à faible revenu dont le logement gruge une grande partie des revenus, que tu sois locataire, propriétaire, chambreur ou chambreuse.
Il vise surtout les ménages avec au moins un enfant à charge et les personnes de 50 ans ou plus.
Contrairement à la plupart des aides de cette liste, celle-ci n’arrive pas toute seule. Tu n’as jamais fait ta demande? Il n’est pas trop tard pour récupérer l’automne au complet, puisque Revenu Québec verse aussi les mois écoulés depuis octobre tant que ta demande est reçue au plus tard le 30 septembre 2027.
Pour la période d’octobre 2026 à septembre 2027, le montant dépend de la part de ton revenu qui sert à te loger ;
- Jusqu’à 170 $ par mois si le logement accapare 80 % ou plus de ton revenu familial
- Jusqu’à 150 $ par mois de 50 à 79 %
- Jusqu’à 100 $ par mois de 30 à 49 %
Pour le montant complet, le revenu familial de 2025 doit rester sous 23 600 $ pour une personne seule, 33 100 $ pour un couple sans enfant, 40 600 $ pour un couple avec un enfant ou une famille monoparentale avec un ou deux enfants, et 46 800 $ pour les familles plus nombreuses. Juste au-dessus de ces seuils, l’aide diminue sans disparaître.
Le prochain versement est prévu dans les cinq premiers jours de décembre.
Pour en savoir plus sur le Programme Allocation-logement, c’est par ici.
Allocation canadienne pour enfants
Les parents n’auront pas à attendre la fin du mois cette fois-ci : l’ARC devance le dépôt de décembre de plus d’une semaine par rapport à son rythme habituel.
Non imposable, cette allocation est versée à la personne qui s’occupe principalement d’un enfant de moins de 18 ans. Le montant suit l’âge de chaque enfant et le revenu familial net rajusté inscrit dans la déclaration de 2025. Sous 38 237 $, la famille touche le plein montant.
Voici les montants maximaux par enfant pour la période de juillet 2026 à juin 2027 :
- Moins de 6 ans : jusqu’à 679,75 $ par mois (8 157 $ par année)
- 6 à 17 ans : jusqu’à 573,58 $ par mois (6 883 $ par année)
Une famille avec un enfant de 3 ans et un autre de 8 ans pourrait donc recevoir jusqu’à 1 253,33 $ ce mois-ci, si son revenu reste sous ce seuil.
Le prochain versement est prévu le vendredi 11 décembre 2026.
Pour en savoir plus sur l’Allocation canadienne pour enfants, c’est par ici.
Sécurité de la vieillesse
Le dépôt de décembre est le dernier calculé selon les montants d’octobre à décembre. La pension sera révisée en janvier, comme à chaque trimestre, pour suivre le coût de la vie.
Versée par Service Canada à partir de 65 ans, cette pension imposable ne dépend pas de tes années de travail. Au Canada, il faut avoir la citoyenneté canadienne ou un statut de résident autorisé, et avoir vécu au pays au moins dix ans après tes 18 ans.
Voici les montants maximaux pour le trimestre d’octobre à décembre 2026.
- 65 à 74 ans : jusqu’à 762,50 $ par mois
- 75 ans et plus : jusqu’à 838,75 $ par mois
Le Supplément de revenu garanti, l’Allocation et l’Allocation au survivant sont déposés en même temps, pour les personnes qui y ont droit.
Le prochain versement est prévu le mardi 22 décembre 2026.
Pour en savoir plus sur la Sécurité de la vieillesse, c’est par ici.
Régime de rentes du Québec
Le dernier dépôt de l’année revient à Retraite Québec, qui verse la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ) à deux jours du jour de l’An.
Cette rente dépend des cotisations faites pendant ta carrière, et l’âge auquel tu as commencé à la recevoir pèse lourd dans la balance. Comme elle est imposable, tu peux demander à Retraite Québec de retenir de l’impôt à la source, ce qui peut t’éviter une mauvaise surprise au moment de produire ta déclaration.
Voici les montants mensuels maximaux de 2026, selon l’âge au début de la rente.
- À 60 ans : jusqu’à 964,90 $
- À 65 ans : jusqu’à 1 507,65 $
- À 72 ans : jusqu’à 2 394,15 $
Les rentes du RRQ sont indexées chaque janvier.
Le prochain versement est prévu le mercredi 30 décembre 2026.
Pour en savoir plus sur le Régime de rentes du Québec, c’est par ici.
Prestation canadienne pour les personnes handicapées
Tu viens de découvrir que tu pourrais y avoir droit? Les paiements de la PCPH peuvent être rétroactifs jusqu’à 24 mois, sans toutefois remonter avant juin 2025.
Versée par Service Canada depuis juillet 2025, la prestation s’adresse aux personnes de 18 à 64 ans qui détiennent un certificat approuvé pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), et il faut en faire la demande. Son montant dépend du revenu familial net rajusté de 2025 et de l’état civil.
Voici ce que prévoit le programme pour la période de juillet 2026 à juin 2027.
- Jusqu'à 204,20 $ par mois, soit 2 450,40 $ sur l'année
- Exemption des revenus de travail jusqu'à 10 210 $ pour une personne seule et 14 294 $ pour un couple
- Montant complet si le revenu familial net rajusté de 2025 d'une personne seule ne dépasse pas 23 483 $, après exemption
Au-delà de ce seuil, la prestation recule de 20 cents pour chaque dollar de revenu supplémentaire.
Le prochain versement est prévu le jeudi 17 décembre 2026.
Allocation famille
Tu as demandé à recevoir l’Allocation famille chaque mois plutôt qu’aux trois mois? Ton dépôt de décembre arrive avant tous les autres de cette liste. Si tu es resté ou restée au rythme trimestriel, pas d’inquiétude si rien n’entre ce mois-ci. Le paiement d’octobre couvrait déjà octobre, novembre et décembre, et le prochain tombera en janvier.
Offerte par Retraite Québec aux familles qui ont un enfant de moins de 18 ans à la maison, cette aide varie selon le nombre d’enfants, la situation conjugale et le revenu familial. Les parents qui préfèrent un dépôt mensuel peuvent remplir le formulaire de changement de fréquence auprès de Retraite Québec.
Voici les montants annuels de 2026 :
- Par enfant : jusqu’à 3 068 $, et au moins 1 221 $
- Famille monoparentale : jusqu’à 1 077 $ de plus, et au moins 430 $ de plus
- Supplément pour enfant handicapé : 2 892 $
Le prochain versement est prévu le mardi 1er décembre 2026.
Pour en savoir plus sur l’Allocation famille, c’est par ici.
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