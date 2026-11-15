8 parcours illuminés à 2h30 ou moins de Montréal parfaits pour une escapade magique
Que la féérie commence! ✨
Quand la période la plus festive de l'année arrive, les villes et villages du Québec et des environs se mettent à briller de mille feux. Entre une visite au marché de Noël ainsi qu'un après-midi dans un village de Noël, une promenade dans un parcours lumineux reste l’une des façons les plus magiques de profiter de la saison, que ce soit en amoureux ou en famille. Et pas besoin de traverser la province pour en voir : huit de ces décors féériques se trouvent à 2 h 30 ou moins de Montréal.
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Envie d’une soirée romantique tout droit sortie d’un film de Noël ou d’émerveiller tes proches avec un peu de magie des Fêtes? Tu as l’embarras du choix, et l’une des options ne te coûtera même pas un sou.
Festilumi
Coût : À partir de 24,95 $ pour les 13 ans et plus et 14,95 $ pour les 2 à 12 ans, gratuit pour les moins de 2 ans
Quand : Du 12 novembre 2026 au 3 janvier 2027
Adresse : Marché Central - 315, rue du Marché-Central, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Festilumi fait définitivement partie des classiques avec son sentier illuminé d’environ 1,5 kilomètre, en plein air. Le long du trajet, des milliers de lumières et des installations géantes te font passer d’un univers à l’autre. Il y en a treize en tout, dont des décors de Noël, un monde habité par des dinosaures géants, un labyrinthe fluo et la Fiesta de la Luz.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Ancestra LuminaAncestra Lumina, un nouveau parcours lumineux \u00e0 Montr\u00e9al.Moment Factory | Courtoisie
Coût : 32 $ par adulte, 27 $ par étudiant.e de 17 à 22 ans, 16 $ par jeune de 5 à 16 ans
Quand : Du 18 novembre 2026 au 23 janvier 2027
Adresse : Cimetière Notre-Dame-des-Neiges - 4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ancestra Lumina, c’est une toute nouvelle promenade nocturne de 2 km installée au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, sur le mont Royal. Sur place, tu pourras te balader à travers huit stations où lumières, projections, archives et musique racontent l’histoire de celles et ceux qui ont bâti Montréal et le Québec. En chemin, tu passes près du lieu de repos de figures marquantes comme Maurice Richard, Émile Nelligan et La Bolduc. Compte environ une heure de marche pour une sortie à la fois touchante et éblouissante, à faire seul.e, en duo ou en famille.
Accessibilité : Non accessible en fauteuil roulant
Lumagica au Sentier des cimes Laurentides
Coût : 33,90 $ par adulte, 20,90 $ par jeune de 6 à 17 ans, gratuit pour les moins de 6 ans
Quand : Du 28 novembre 2026 au 13 mars 2027
Adresse : Sentier des cimes Laurentides - 737, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc, QC
Pourquoi tu dois y aller : Lumagica revient pour une deuxième édition au Sentier des cimes Laurentides, et c’est l’occasion parfaite de voir la forêt autrement. À la tombée du jour, tu marches à la hauteur des arbres au milieu de sculptures lumineuses, en suivant l’histoire d’Émile, un petit écureuil rêveur qui veut transformer les bois en univers magique. Et pour compléter l'expérience, ton billet te donne droit à un beigne à l’érable et à un chocolat chaud ou un cidre chaud sans alcool, à déguster au café-bistro ou sur la terrasse.
Accessibilité : Accessible aux personnes en fauteuil roulant et aux poussettes
Les sentiers glacés du Domaine Enchanteur
Coût : 24,99 $ par personne de 13 ans et plus, 18,99 $ par enfant de 5 à 12 ans, gratuit pour les 4 ans et moins
Quand : Ouverture prévue le 22 décembre 2026
Adresse : Le Domaine Enchanteur - 1180, rang Saint-Félix E., Notre-Dame-du-Mont-Carmel, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de patiner ailleurs qu’en rond sur la patinoire du quartier, cette trouvaille en Mauricie va te charmer. À 20 minutes de Trois-Rivières et de Shawinigan, le Domaine Enchanteur cache 15 km de sentiers glacés qui serpentent dans la forêt, et les deux tiers sont éclairés une fois la nuit tombée. Ton billet te donne aussi accès aux sentiers de raquette et de fatbike, en plus d’un produit de la ferme à rapporter à la maison. Même pitou peut être de la sortie, à condition d'être en laisse!
Village illuminé Desjardins au Village Québécois d'Antan
Coût : 2026 à venir (en 2025 : 37 $ par adulte, 20 $ par enfant de 3 à 17 ans)
Quand : Les samedis 5 et 12 décembre et du 19 au 31 décembre 2026 (sauf les 21 et 25 décembre)
Adresse : Village Québécois d’Antan - 1425, rue Montplaisir, Drummondville, QC
Pourquoi tu dois y aller : Chaque année, le Village Québécois d’Antan se transforme en vraie carte de Noël grandeur nature qui te met dans l’esprit des Fêtes en deux secondes. Tu te promènes sur un sentier illuminé de plus de 2 km entre les maisons d’époque, avec des feux de camp pour te réchauffer et plein d’arrêts gourmands en chemin (allô la beignerie et les bonbons aux patates). Tu peux aussi faire un tour au marché de Noël, embarquer pour une balade en carriole ou jouer une partie de hockey bottine avec les gens du village. Note que la billetterie ouvre officiellement le 17 novembre à 13 h.
Accessibilité : Le Village Québécois d’Antan n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite
Holiday Light Stroll à la Saunders Farm
Coût : 32 $ par personne, gratuit pour les enfants de deux ans et moins
Quand : Du 5 au 30 décembre 2026
Adresse : Saunders Farm - 7893, rue Bleeks, Ottawa, ON
Pourquoi tu dois y aller : Si tu es prêt.e à faire un peu de route pour une soirée des Fêtes qui sort de l’ordinaire, Saunders Farm vaut vraiment le détour. Pendant le mois de décembre, la ferme d’Ottawa se transforme en petit village de Noël où il y a de quoi t’occuper jusqu’à la fermeture. Ton billet te donne accès à deux parcours illuminés, et tu peux aussi assister au spectacle de l’Académie des lutins, décorer des biscuits et des boules de Noël, puis te réchauffer avec des bouchées et des boissons festives dans la cidrerie ou le pavillon.
Alight at Night Festival au Upper Canada Village
Coût : 18 $ par adulte, 17 $ par personne de 65 ans et plus, 16 $ par personne de 13 à 17 ans, 15 $ par enfant de 5 à 12 ans, gratuit pour les 4 ans et moins
Quand : Plusieurs soirs du 27 novembre 2026 au 2 janvier 2027
Adresse : Upper Canada Village -13740, County Road 2, Morrisburg, ON
Pourquoi tu dois y aller : Plus d’un million de lumières, c’est ce qui t’attend dans ce village d’antan ontarien, à un peu plus de deux heures de Montréal. Une fois sur place, tu peux suivre les sentiers illuminés jusqu’à l’église pour chanter des classiques de Noël, puis t’arrêter à la salle Crysler, où des centaines de lumières dansent au rythme des airs des Fêtes. Les enfants peuvent aussi rencontrer le père Noël, et toute la famille peut faire un tour de train miniature (8 $). Avec le marché des Fêtes, les jeux d’hiver et les queues de castor pour se réchauffer, la soirée passe vite.
Accessibilité : Les sentiers sont accessibles en fauteuil roulant, sauf par mauvais temps, des soirées spéciales sont aussi offertes en voiture les 2, 9 et 16 décembre
Féérie de lumières à Laval
Coût : Gratuit
Quand : Fin novembre, dates à venir
Adresse : Trévi Laval - 1805, autoroute Jean-Noël-Lavoie, Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de sortir ton portefeuille pour te mettre dans l’ambiance des Fêtes à Laval. Avec sa Féerie de Noël, Trévi transforme son site en décor de conte et t’invite à te promener gratuitement entre une vingtaine de décorations géantes qui brillent de toutes les couleurs. C’est l’endroit parfait pour une petite marche en famille ou une séance photo bien festive. Les dates de l’édition 2026 n’ont pas encore été annoncées, alors garde l’œil sur les réseaux sociaux de Trévi pour ne rien manquer!
Accessibilité : Site extérieur. Il y a une toilette chimique, mais aucun accès à l'intérieur du magasin après les heures d'ouverture
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.