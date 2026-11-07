Ce marché de Noël à Québec est digne d'une carte postale d'Europe et ça vaut le détour
La magie des marchés européens, sans prendre l'avion! ✨
Les gens de Québec le savent déjà : dès que les décorations de Noël prennent place dans les rues du Vieux-Québec, la ville se transforme en véritable décor de film des Fêtes. Et il faut dire que son célèbre marché de Noël y est pour beaucoup! Ce n’est pas pour rien que la ville est reconnue comme la capitale de Noël en Amérique du Nord et qu’elle attire des gens de partout au Québec et d’ailleurs. Entre les rues illuminées, les petites cabanes en bois et les odeurs de gourmandises qui flottent dans l'air, la ville mérite amplement un road trip durant cette période de l'année.
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Et même si le Marché de Noël allemand de Québec est un incontournable depuis plusieurs années, sa 19e édition réserve quelques surprises qui pourraient bien te donner une raison de plus d'y faire un tour.
Prévois un peu plus de temps pour ta visite cette année, parce que le parcours s'agrandit! Tu pourras maintenant explorer six secteurs du Vieux-Québec, dont une toute nouvelle section aménagée dans la ruelle derrière la cathédrale Holy Trinity, qui s’ajoute officiellement au parcours. La rue Sainte-Anne retrouvera aussi ses kiosques après une pause causée par des travaux.
Avec 115 cabanes, une dizaine de plus que l'an dernier, tu auras de quoi fouiner pour dénicher des cadeaux originaux et goûter aux spécialités européennes, mais aussi des trouvailles d'ici. Imagine-toi avec un bon vin chaud à la main, un bretzel encore tout juste sorti du four à grignoter et les jolies façades historiques tout autour.
Le décor promet aussi d'être particulièrement scintillant cette année, avec de nouvelles installations lumineuses à la place d’Armes, dans les jardins de l'Hôtel-de-Ville, à la place de l'Hôtel-de-Ville et à la place D'Youville.
Mais il n'y a pas que les emplettes et les gourmandises au programme. Entre deux arrêts, tu pourrais tomber sur des prestations musicales, des chorales ou même d'immenses marionnettes qui feront quelques apparitions surprises. Au total, plus de 200 activités et animations seront offertes gratuitement.
Pour les familles, le Kinderchalet proposera des ateliers de bricolage, des jeux de société et d'autres rendez-vous pour les enfants. Le père Noël sera également présent les samedis et dimanches, de 11 h à 16 h. Et pour découvrir une tradition allemande un peu plus intrigante, garde le 5 décembre en tête : c'est à cette date qu'aura lieu la Krampus Nacht, qui met de l'avant une créature folklorique cornue qui accompagne saint Nicolas pour effrayer les enfants qui ne sont pas sages.
Durant ta visite, tu pourras même t'arrêter au restaurant Aux Traditions d'Alsace, où des spécialités de cette région française seront servies. Le marché compte aussi plusieurs endroits où prendre un verre, dont l'Alpenbar et le WinterBar.
Autre nouveauté cette année : quatre forfaits seront proposés pour découvrir le marché d'une façon un peu différente. Selon ton budget et ce qui te tente, tu pourras choisir entre les formules Découverte (35 $), Gourmand (50 $), Souvenir (65 $) et Famille (85 $). L'idée est de te permettre de profiter d'une expérience plus organisée, que tu souhaites surtout faire des découvertes gourmandes, rapporter un petit souvenir ou partager un moment avec tes proches.
Bref, que tu prévoies une escapade romantique avec ta personne préférée, une journée entre ami.e.s ou une sortie en famille, tu viens de trouver une belle excuse pour prendre la route vers Québec et te mettre dans l'ambiance de Noël.
Marché de Noël allemand de Québec
Prix : Accès gratuit, forfaits optionnels de 35 $ à 85 $
Quand : Du 19 novembre au 23 décembre, du jeudi au dimanche, ainsi que les 21, 22 et 23 décembre 2026
Adresse : Place D'Youville, place d’Armes, place de l'Hôtel-de-Ville, jardins de l'Hôtel-de-Ville, rue Sainte-Anne et ruelle de l'église derrière la cathédrale Holy Trinity, Québec
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