Rappels importants d’Amazon Canada : jette ou remplace ces 7 produits immédiatement
Des objets de tous les jours qui pourraient être dangereux. ⚠️😳
Avec le froid qui s'installe et le temps des Fêtes qui approche, les boîtes d'Amazon vont bientôt s'empiler sur bien des perrons. Avant d'ajouter un autre colis à la pile, ça vaut la peine de jeter un œil à ce que tu as déjà commandé.
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Au cours des derniers mois, Santé Canada a publié une série d’avertissements visant des articles vendus sur Amazon Canada ou par des marques qui y sont bien présentes, du jouet pour tout-petits aux détecteurs de fumée. Le portrait est révélateur : dans la plupart des cas, le vendeur étranger n’a jamais répondu aux demandes de l’organisme fédéral, et deux des objets visés sont carrément interdits au pays.
Pour bien comprendre la liste, une nuance s'impose. Un rappel survient quand l'entreprise responsable collabore avec Santé Canada pour retirer son produit du marché. Une mise en garde est publiée quand l'organisme juge un article dangereux ou non conforme, mais que le vendeur reste muet. Dans ce deuxième cas, aucun remboursement n'est prévu : la seule chose à faire est d'arrêter de s'en servir et de s'en débarrasser.
Livre d'activités pour tout-petits Esjay
Plus de 32 300 unités du livre d'activités Esjay ont été vendues au Canada.
C'est le rappel le plus important de la liste : 32 340 exemplaires de ce jouet ont été vendus au Canada entre août 2023 et septembre 2026, selon Santé Canada.
Le rappel, publié le 7 octobre, vise le livre d'activités Montessori pour tout-petits de marque Esjay, en version bleue avec des dinosaures. En feutre bleu, il compte cinq pages, une poignée de transport et une fermeture à cordon élastique et à bouton. Des dinosaures illustrent le devant, tandis que le dos présente 26 petits carrés qui associent chacun une lettre de l'alphabet à un animal.
Le danger se trouve à la deuxième page. Ses petites pièces rouges peuvent se détacher et présenter un risque d'étouffement pour les enfants de moins de trois ans. En date du 22 septembre, l'entreprise n'avait reçu aucun signalement d'incident ou de blessure au Canada.
L'avis canadien ne précise pas où le jouet a été vendu au pays. Aux États-Unis, il a été vendu sur Amazon.com de mars 2023 à juillet 2026, à un prix de 18 à 30 $ US, selon la Consumer Product Safety Commission. La marque offre aussi plusieurs autres produits sur Amazon.ca.
En attendant, retire le livre des mains de ton enfant. Tu n'as pas besoin de le jeter au complet : détache la page aux pièces rouges en ouvrant sa fermeture à glissière, écris « RECALLED » des deux côtés, puis jette-la. Envoie ensuite une photo de la page jetée à esjay-service@outlook.com pour recevoir gratuitement une page de remplacement.
Détecteurs de fumée Gedsffati et IQYEFLes détecteurs de fumée Gedsffati (gauche) et IQYEF (droite) sont visés par des avis de Santé Canada. Santé Canada
Le retour à l'heure normale, ce dimanche 1er novembre, est le bon moment pour vérifier tes détecteurs de fumée. Si l'un d'eux a été acheté sur Amazon.ca sous la marque Gedsffati ou IQYEF, il vaut mieux le remplacer.
Au printemps, Santé Canada a publié deux mises en garde visant ces appareils. La première, le 6 mai, concerne le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone à brancher Gedsffati, modèles HD11 et HD11-CS. La seconde, le 8 mai, vise le détecteur combiné de fumée, de gaz combustibles et de monoxyde de carbone IQYEF, modèles HD11 et HD11-CGS. Les deux sortent de la même usine chinoise. Le numéro de modèle figure sur une étiquette au dos de l'appareil et sur l'emballage.
Aucun de ces détecteurs ne porte de marque de certification canadienne, pourtant exigée par le Règlement sur les détecteurs résidentiels. Selon Santé Canada, rien ne garantit donc que l'alarme se déclenche en présence de fumée, ce qui pourrait priver les occupants d'un avertissement en cas d'incendie.
Amazon.ca a déclaré 7 296 détecteurs IQYEF et 3 588 détecteurs Gedsffati vendus au Canada, pour un total de plus de 10 800 appareils. Les vendeurs étrangers n'ont pas répondu aux demandes de rappel volontaire, et les deux modèles ont été retirés de la plateforme. Aucun incident ni aucune blessure n'a été signalé.
Si tu en as un au plafond, cesse de t'y fier. Remplace-le par un détecteur qui porte une marque de certification canadienne, et dépose l'ancien à un endroit qui accepte les déchets dangereux.
C'est ici pour l'avis de Santé Canada sur le détecteur Gedsffati
C'est ici pour l'avis de Santé Canada sur le détecteur IQYEF
Trousses de résine époxy TQELFSS Crystal Clear
Plusieurs trousses de résine époxy TQELFSS font l'objet d'un rappel au Canada.
Santé Canada
Si une trousse de résine époxy TQELFSS traîne dans ton atelier ou ton garage, ne t’en sers plus. Dépose-la plutôt dans un lieu qui accepte les déchets dangereux, en suivant les directives de ta municipalité. C’est la consigne de Santé Canada dans sa mise en garde du 31 juillet.
Le danger ne vient pas de la résine elle-même, mais de ce qui manque sur l’emballage. L’étiquette ne respecte pas les exigences du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001). Sans les renseignements requis, une personne pourrait être exposée au produit sans le savoir, ce qui pourrait causer des maladies ou des blessures graves, précise l’organisme fédéral.
Pour savoir si ton ensemble est visé, compare son format avec cette liste et le numéro d’identification Amazon correspondant :
- 3,74 litres (un gallon), numéro B0DMYV752G;
- 2 litres (68 onces), numéro B0DMZKM2QW;
- 1 litre (34 onces), numéro B0DB1Y6L2G.
Le grand format est de loin le plus répandu : 2 350 des 2 868 unités vendues au Canada, selon les chiffres fournis par Amazon. Les produits ont depuis été retirés du site Web.
Marchette multifonctionnelle MUELODSIC
Les marchettes pour bébé sont interdites au Canada.
Les marchettes pour bébé sont interdites au Canada. Selon les chiffres fournis par Amazon à Santé Canada, 133 exemplaires de ce modèle ont pourtant été vendus au pays.
L'objet en question est une marchette à hauteur et à vitesse réglables, que l'enfant peut pousser ou utiliser en position assise, avec un pare-soleil. Elle portait le numéro d'identification Amazon B0FWGCCJ14.
Ce type de produit a été banni en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Selon Santé Canada, un enfant qui se déplace en marchette s'expose à des dangers qu'il ne courrait pas autrement, dont une chute dans les escaliers qui peut entraîner des blessures, voire la mort.
La mise en garde a été publiée le 21 août. L'entreprise étrangère n'a pas donné suite aux demandes de rappel volontaire, et le produit a été retiré d'Amazon.ca. Aucun incident n'a été signalé jusqu'à présent.
Si tu as cette marchette à la maison, arrête immédiatement de t'en servir et élimine-la afin qu'elle ne puisse plus être utilisée.
Couvertures et coussins chauffants JKMAX
Les couvertures et coussins chauffants de JKMAX font l'objet d'un rappel au Canada.
C'est la saison où on ressort la couverture chauffante du placard. Si la tienne est de marque JKMAX, mieux vaut la laisser débranchée. Santé Canada a publié le 22 octobre une mise en garde visant les couvertures et les coussins chauffants de cette marque, vendus sur Amazon.ca.
Selon l'organisme fédéral, les fils chauffants à l'intérieur peuvent surchauffer, ce qui expose à des risques d'incendie et de brûlure.
Les modèles visés sont les JKMAX-002, JKMAX-6284B, JKMAX-7284B, JKMAX-8490B et JKMAX-10090B. Ces articles en polyester, lavables à la machine, existent en bleu, en gris, en brun et en rouge, dans plusieurs grandeurs. Pour trouver le numéro de modèle, retourne la télécommande blanche amovible : il est inscrit à l'arrière. Il figure aussi sur une étiquette blanche apposée sur l'emballage.
Au total, 74 unités ont été vendues au Canada entre septembre 2024 et septembre 2026, et aucun incident ni aucune blessure n'a été signalé. Le distributeur, établi en Chine, n'a pas répondu aux demandes de rappel volontaire, et les produits ont été retirés d'Amazon.ca.
Si tu en possèdes une, cesse immédiatement de l'utiliser et débarrasse-t'en de façon à ce qu'elle ne puisse plus servir à personne.
Ensemble de gonflage de ballons « Plastic Balloons »
Des ensembles de gonflage de ballons « Plastic Balloons » ne doivent pas être utilisés au Canada.
Le principe a de quoi amuser les enfants : on presse un peu de pâte d'un tube, on la fixe au bout d'une paille, puis on souffle pour former une bulle. Le hic, c'est le mélange lui-même. Les ensembles de ce genre qui contiennent des solvants sont interdits au Canada, puisqu'en soufflant, l'enfant risque d'en inhaler les vapeurs.
Selon Santé Canada, une exposition prolongée peut provoquer de l'euphorie, des hallucinations, des étourdissements et de la difficulté à coordonner ses mouvements. Dans les cas les plus graves, elle peut mener à des contractions musculaires, à une perte de conscience, voire au coma.
Ce rappel, publié le 26 octobre, vise l'ensemble Plastic Balloons vendu en paquets de douze tubes avec pailles sur Amazon.ca, sous le numéro d'identification Amazon B0BV8B1HD3.
Si ce jouet se trouve chez toi, cesse immédiatement de l'utiliser et élimine-le en suivant les consignes de ta municipalité pour les déchets dangereux.
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