Ce manoir oublié au cœur de la forêt s'est transformé en hôtel enchanteur près d'Ottawa
L'escapade romantique parfaite existe. 😍
Si tu rêves d'une petite escapade romantique dans un décor qui semble tout droit sorti d'un film, un nouvel endroit qui risque de te donner envie de faire tes valises sur-le-champ. Caché en pleine forêt, aux abords du lac Meech, dans le parc de la Gatineau, un impressionnant manoir construit en 1930 renaît après avoir été laissé pratiquement à l'abandon pendant des décennies. Aujourd'hui transformé en hôtel champêtre, ce petit bijou centenaire vaut à lui seul le road trip en Outaouais.
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Située à Chelsea, la Maison O'Brien a récemment été transformée en un hôtel-boutique où tu peux dormir dans un décor enchanteur, profiter d'un thé à l'anglaise et décrocher du quotidien, le tout entouré de nature.
De maison abandonnée à décor digne d'un roman d'amour
Avant d'accueillir les adeptes de petites escapades en nature, la Maison O'Brien a elle-même eu toute une histoire. Construite en 1930 comme résidence d'été pour l'homme d'affaires Ambrose O'Brien, cette immense demeure appartenait autrefois à l'un des fondateurs du Canadien de Montréal. Avec son architecture d'époque, ses fondations en granit et son revêtement de bois, le manoir a conservé un charme qu'on ne retrouve pas dans les hôtels modernes.
Après avoir été vendue à la Commission de la capitale nationale en 1964, la demeure est restée pratiquement inoccupée pendant plusieurs décennies. Elle a été reconnue comme édifice fédéral du patrimoine en 1984. Malgré des rénovations totalisant près de quatre millions de dollars et une première tentative de transformation en hôtel il y a quelques années, il aura fallu attendre 2026 pour qu'un nouveau projet lui redonne véritablement vie. Mais ça en aura valu la peine! C'est maintenant le seul hôtel de tout le parc de la Gatineau, et la vue qu'il offre est à couper le souffle.
L'établissement a ouvert ses portes un peu plus tôt cette année, mais c'est à l'apogée de la saison des couleurs que je m'y suis rendue. Située en hauteur, la Maison O'Brien offre un panorama impressionnant sur le parc, particulièrement depuis les chambres à l'étage.
La vue d'une chambre à la Maison O'Brien.Narcity Québec
Et même si l'automne en met plein la vue, le paysage se transforme au fil des saisons, offrant chaque fois un spectacle différent : forêt dense l'été, couleurs flamboyantes l'automne et paysage digne d'un winter wonderland l'hiver. L'une des chambres offre même une vue à près de 180 degrés, de quoi se sentir comme à l'intérieur d'une boule à neige de Noël tout juste secouée lorsque les flocons se mettent à tomber.
L'expérience du thé à l'anglaise
L'expérience du thé à l'anglaise est offerte le samedi et dimanche chez Adèle, le restaurant de la Maison O'Brien.Narcity Québec
Le coup de cœur du séjour : le thé de l'après-midi servi les week-ends, dont tu peux d'ailleurs profiter même sans séjourner sur place. Cette expérience est proposée chez Adèle, le restaurant de la Maison O'Brien, qui offre également une vue sur la forêt.
Et oui, c'est tout ce que tu imagines : une sélection de thés accompagnée de délicieuses petites bouchées présentées sur un plateau à étages. Au menu : un assortiment de bouchées salées, de pâtisseries et d'autres douceurs sucrées.
De quoi te sentir comme dans un épisode de Bridgerton.
À savoir si tu y séjournes
L'établissement est assez intime, avec onze chambres et un petit restaurant. Ce dernier est ouvert du mercredi au samedi de 9 h à 21 h, et le dimanche de 9 h à 17 h. Un petit-déjeuner continental est néanmoins inclus tous les matins, même lorsque le restaurant Adèle est fermé.
Tu as le choix entre trois catégories de chambres : Classique, Supérieure et Prestige, cette dernière étant la plus spacieuse et offrant la meilleure vue. L'ambiance mise sur l'intimité plutôt que sur le grand luxe tape-à-l'œil, ce qui donne vraiment l'impression de séjourner dans une maison de campagne d'une autre époque.
L'hôtel propose quelques offres pour économiser : trois nuits pour le prix de deux du dimanche au jeudi, ainsi que 10 % de réduction sur les réservations effectuées au moins 60 jours à l'avance.
Un circuit de type spa nordique devrait également s'ajouter dès 2027. Disons que l'endroit a tout pour devenir une destination de choix pour une fin de semaine avec ta personne préférée.
Quoi faire dans les environs?
Le Square Old Chelsea est particulièrement charmant l'automne.Narcity Québec
L'un des gros avantages de la Maison O'Brien, c'est aussi son emplacement. À moins d'une dizaine de minutes de route se trouve Old Chelsea, l'un de mes villages coups de cœur au Québec pour une petite escapade. Avec ses cafés chaleureux, ses restos hyper charmants et son accès direct au parc de la Gatineau, c'est le genre d'endroit où tu peux facilement passer une journée complète à flâner.
Pour commencer la journée du bon pied, direction Biscotti & Cie, un café installé dans une adorable petite maison rouge. Que tu aies envie d'un bon café, d'un chocolat chaud ou d'une petite douceur, l'endroit est parfait pour une pause gourmande. Sa terrasse est particulièrement mignonne et vaut le détour à elle seule.
Si tu préfères bouger un peu, le parc de la Gatineau regorge de sentiers à découvrir. Parmi mes incontournables, il y a le lac Pink, dont l'eau aux teintes turquoise et émeraude offre un contraste spectaculaire avec les arbres, surtout pendant la saison des couleurs. Tu peux aussi partir à la découverte des impressionnantes ruines Carbide Willson, situées à proximité de magnifiques chutes.
Les ruines Carbide Willson et le lac Pink, tous deux dans le parc de la Gatineau.Narcity Québec
Pour les personnes qui aiment les sensations fortes, Camp Fortune propose également des activités comme la tyrolienne et la luge de montagne sur monorail, selon la saison.
Et après une journée à explorer, rien de mieux qu'un bon repas ou un petit apéro. Tu peux t'arrêter au Chelsea Pub pour un souper réconfortant (gros coup de coeur pour leur soupe à l'oignon), profiter de l'ambiance animée de la Terrasse du Square ou encore t'installer au Petit Bar à Vin, un de mes endroits chouchous pour partager quelques bouchées et prendre un verre dans une ambiance intime.
Bref, entre les petits commerces, les bonnes adresses gourmandes et les paysages à couper le souffle, tu risques de tomber sous le charme.
Maison O'Brien
Coût : À partir d'environ 220 $ la nuit pour deux adultes
Quand :
Hôtel : Tous les jours
Restaurant Adèle : Mercredi au samedi, de 9 h à 21 h. Dimanche, de 9 h à 17 h
Thé d'après-midi : Samedi et dimanche, de 13 h à 15 h
Adresse : 650, ch. du Lac-Meech, Chelsea, QC
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
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