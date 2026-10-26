Ce « road trip » à 3 h de Montréal mène vers une ville carrément digne de films de Noël

Attention : la magie des Fêtes pourrait te faire tomber en amour avec le « small town boy » de la place. 🥰🎄

Une personne devant un commerce d'Almonte en hiver. Droite : Une rue d'Almonte en Ontario.

Road trip près du Québec : Une petite ville où des films de Noël ont été filmés vaut la visite en hiver.

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Éditrice Junior

Montréal est honnêtement magnifique lorsque les décorations du temps des Fêtes illuminent les rues du centre-ville et du Vieux-Port, mais il reste que c'est une grande métropole qui grouille de vie et où les choses semblent aller à 100 à l'heure du matin au soir. Si jamais tu as envie de t'évader en road trip vers une petite ville plus paisible, qui rappelle tellement les villages de films de romance que plusieurs productions Hallmark et Lifetime y ont été tournées, Almonte, en Ontario, est à mettre sur ta bucket list.

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Cette destination située à environ trois heures de Montréal est connue comme le « mini Hollywood du Nord ». Alors, pour te préparer avant ton voyage, tu peux regarder des films qui ont utilisé cette bourgade comme lieu de tournage, dont Christmas Around the Corner, Under the Christmas Tree, A Christmas Stray et Christmas by Design. Une fois sur place, ce sera ton tour de te balader dans des rues dignes des récits quétaines qu'on adore regarder à l'écran.

Tu pourras te laisser porter d’une vitrine à l’autre sur la rue Mill, comme si tu étais toi-même la vedette du prochain film des Fêtes. Chez Cheerfully Made, tu trouveras des pièces faites à la main par des artisans et artisanes d’un peu partout au pays, de quoi cocher quelques noms sur ta liste de cadeaux. L’Almonte Heritage Court & Mall regroupe aussi plusieurs commerces sous un même toit, parfait quand le froid se fait sentir. Si tu trippes friperie, Almonte Antiques & Collectibles et Big Vintage sont de vraies cavernes aux trésors où chaque objet semble avoir une histoire à raconter. Et pour prolonger la magie une fois rentré.e à la maison, un détour chez Mill Street Books, une librairie indépendante, pourrait te permettre de dénicher le roman parfait pour tes soirées sous ta doudou.


Entre deux boutiques, Almonte a aussi de quoi te garder au chaud. Le dimanche, le brunch du Sterling, installé dans un bâtiment patrimonial de la rue Mill, est une belle façon de commencer la journée sans te presser. Plus tard, Joe’s Italian Kitchen te permet de savourer un plat réconfortant avec vue sur les chutes de la rivière Mississippi, un décor qui a tout d’une scène de film quand la neige tombe doucement. Et pour une pause sucrée, Hummingbird Chocolate Maker, sur la rue Ottawa, fabrique son chocolat à partir de la fève. Tu peux y siroter un chocolat chaud tout en jetant un œil à la production derrière la vitre.



Et si tu prévois ton road trip le 4 décembre 2026, tu pourras même assister à Light Up the Night, un événement des Fêtes qui transforme la rue Mill en véritable décor de Noël. Au programme : un spectacle musical en plein air dès 19 h, des kiosques de gourmandises et un feu d'artifice pour terminer la soirée en beauté. De quoi te sentir encore plus dans un film Hallmark.

Quand le soleil d’hiver fait briller la neige, Almonte devient encore plus féérique. L’Almonte Riverwalk longe la rivière Mississippi au cœur du village, idéal pour une balade tranquille, tuque bien enfoncée sur la tête. Et pour faire de la randonnée, l’aire de conservation Mill of Kintail, à quelques minutes de route, propose environ six kilomètres de sentiers au milieu des arbres enneigés, le genre d’endroit où le temps semble s’arrêter.

Que tu sois fan de romance ou simplement à la recherche d'une escapade, avec ses petites boutiques et ses rues qui semblent avoir été conçues pour un plateau de film de Noël, Almonte a tout ce qu'il faut pour un week-end hivernal qui sort de l'ordinaire, sans avoir à partir trop loin de Montréal.

Site Internet d'Almonte Ontario

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

This charming town near Ottawa has a waterfall-filled downtown and Hallmark-movie vibes

It's perfect for a summer day trip. ☀️

Cette ville en Ontario apparait dans des films d'amour Hallmark et ça vaut le road trip

Histoire de romantiser ta vie!

This real-life Hallmark village near Ottawa has cozy autumn streets and fiery fall colours

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