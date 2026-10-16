Cet accessoire de cuisine pratique chez Tigre Géant coûte 52 % de moins que sur Amazon

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La façade d'un Tigre Géant

Une accessoire de cuisine au Tigre Géant coûte moins cher que sur Amazon.

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Éditrice Junior

Si tu fais partie des gens qui plongent une fourchette (ou leurs doigts, on ne juge pas... okay peut-être un peu) dans le pot pour attraper le dernier cornichon, cette trouvaille du Tigre Géant risque de te simplifier la vie, en plus d'être moins cher que sur Amazon.

À lire également : Cette déco luxueuse chez Tigre Géant coûte 58 % moins cher que sur Amazon

Le détaillant connu pour ses prix avantageux propose un bocal à cornichons à retourner de 50 onces à seulement 12 $. Le principe est simple : tu renverses le contenant pour séparer les cornichons de leur jus, puis tu te sers sans avoir les mains mouillées.

Sa base antidérapante aide à le garder stable quand tu le manipules, et il convient aussi aux olives ou à toute autre collation conservée en bocal. De quoi faire le bonheur des fans de marinades à petit coût.

Le bocal \u00e0 cornichons \u00e0 retourner vert offert \u00e0 12 $ au Tigre G\u00e9ant.Le bocal à cornichons à retourner vert offert à 12 $ au Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec

Et c’est ici que ça devient intéressant : un contenant semblable, mais plus petit, se vend beaucoup plus cher sur Amazon Canada.

Ce modèle de la marque WhiteRhino, également en verre avec une base antidérapante en silicone, a une capacité de 34 onces. Offert en plusieurs couleurs sur Amazon Canada, il se vend 24,99 $ au prix régulier. Certaines déclinaisons, comme celle au couvercle bleu, affichent toutefois un prix conseillé allant jusqu’à 32,99 $ (en date du 16 octobre).

Le bocal \u00e0 cornichons en verre de la marque WhiteRhino, offert \u00e0 partir de 24,99 $ sur Amazon Canada.Le bocal à cornichons en verre de la marque WhiteRhino, offert à partir de 24,99 $ sur Amazon Canada.Amazon Canada

À prix régulier, il coûte environ deux fois plus cher que la trouvaille du Tigre Géant : tu économises environ 52 % en passant par le détaillant (et jusqu’à 64 % par rapport au prix conseillé le plus élevé), en plus d’obtenir 16 onces de capacité supplémentaire.

Bref, si tu es team cornichons, un petit détour par le Tigre Géant pourrait valoir la peine avant de cliquer sur « Acheter maintenant » en ligne.

Le bocal à cornichons à retourner chez Tigre Géant

Prix : 12 $

C’est ici pour te procurer cet article

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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