Cet accessoire de cuisine pratique chez Tigre Géant coûte 52 % de moins que sur Amazon
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Si tu fais partie des gens qui plongent une fourchette (ou leurs doigts, on ne juge pas... okay peut-être un peu) dans le pot pour attraper le dernier cornichon, cette trouvaille du Tigre Géant risque de te simplifier la vie, en plus d'être moins cher que sur Amazon.
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Le détaillant connu pour ses prix avantageux propose un bocal à cornichons à retourner de 50 onces à seulement 12 $. Le principe est simple : tu renverses le contenant pour séparer les cornichons de leur jus, puis tu te sers sans avoir les mains mouillées.
Sa base antidérapante aide à le garder stable quand tu le manipules, et il convient aussi aux olives ou à toute autre collation conservée en bocal. De quoi faire le bonheur des fans de marinades à petit coût.
Le bocal à cornichons à retourner vert offert à 12 $ au Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Et c’est ici que ça devient intéressant : un contenant semblable, mais plus petit, se vend beaucoup plus cher sur Amazon Canada.
Ce modèle de la marque WhiteRhino, également en verre avec une base antidérapante en silicone, a une capacité de 34 onces. Offert en plusieurs couleurs sur Amazon Canada, il se vend 24,99 $ au prix régulier. Certaines déclinaisons, comme celle au couvercle bleu, affichent toutefois un prix conseillé allant jusqu’à 32,99 $ (en date du 16 octobre).
Le bocal à cornichons en verre de la marque WhiteRhino, offert à partir de 24,99 $ sur Amazon Canada.Amazon Canada
À prix régulier, il coûte environ deux fois plus cher que la trouvaille du Tigre Géant : tu économises environ 52 % en passant par le détaillant (et jusqu’à 64 % par rapport au prix conseillé le plus élevé), en plus d’obtenir 16 onces de capacité supplémentaire.
Bref, si tu es team cornichons, un petit détour par le Tigre Géant pourrait valoir la peine avant de cliquer sur « Acheter maintenant » en ligne.
Le bocal à cornichons à retourner chez Tigre Géant
Prix : 12 $
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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