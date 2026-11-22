Ce meuble parfait pour les petits espaces coûte 58 % de moins au Tigre Géant que sur Amazon
Même « look » minimaliste, pas mal moins cher.
Tu as envie de donner un petit coup de neuf à ton salon ou à ta chambre sans dépenser une fortune? Avant de remplir ton panier sur Amazon, ça pourrait valoir la peine de jeter un œil du côté de Tigre Géant. On y a repéré une table d’appoint à seulement 25 $ qui ressemble beaucoup à un modèle vendu près de 60 $ sur le géant du commerce en ligne.
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Et quand on regarde les deux meubles côte à côte, difficile de ne pas remarquer leurs ressemblances. Plateau rond blanc, trois pattes en bois naturel et look minimaliste : les tables ont pas mal la même vibe, même si elles ne sont pas identiques.
La table d’appoint circulaire HomeStyles chez Tigre Géant. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Chez Tigre Géant, c’est la table d’appoint circulaire HomeStyles qui a attiré notre attention. Affichée à 25 $, elle mesure 38 cm de diamètre et 51 cm de hauteur. Ses trois pieds en bois de pin et son plateau blanc lui donnent un style assez passe-partout pour s’agencer à plusieurs décors.
Tu pourrais aussi bien l’installer à côté de ton divan pour y déposer ton café et ta télécommande que l’utiliser comme petite table de chevet. Et avec son format compact, elle pourrait être pratique dans un appartement où chaque centimètre compte.
De son côté, Amazon propose une table d’appoint de la marque GORELAX à 59,99 $. Elle reprend le même concept avec son plateau blanc et ses trois pieds en bois, mais présente quelques différences. Elle mesure 40 cm de diamètre et 44 cm de hauteur, ce qui la rend légèrement plus large, mais aussi plus basse que celle de Tigre Géant.
Amazon propose une table d’appoint de la marque GORELAX.Amazon Canada
Le modèle d’Amazon possède également un rebord surélevé de 3 cm autour du plateau, conçu pour aider à empêcher les objets de glisser. C’est surtout au moment de passer à la caisse que la comparaison devient intéressante. La table de Tigre Géant coûte 34,99 $ de moins que celle d’Amazon, soit environ 58 % d’économie.
Évidemment, on ne parle pas exactement du même produit, et le modèle d’Amazon possède certaines caractéristiques différentes. Mais si c’est principalement le style que tu recherches, difficile d’ignorer l’option à 25 $.
Bref, pas besoin de prévoir un gros budget pour ajouter un petit meuble à ton décor. Et avec les 35 $ que tu pourrais économiser, il te resterait même de quoi magasiner quelques accessoires pour compléter ton nouveau coin cozy.
La table d’appoint circulaire HomeStyles chez Tigre Géant
Prix : 25 $
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