Ce château digne de Poudlard à 5 h 40 de Montréal devient féérique durant les Fêtes
Et un Dumbledore grandeur nature veille sur l’un de ses sapins.🎄
Tu as toujours rêvé de passer les Fêtes à Poudlard, entre les immenses sapins de la Grande Salle, le plafond enchanté qui laisse tomber la neige et l’ambiance du bal de Noël? On ne parle pas ici d’une expérience thématique Harry Potter, mais d’un vrai château tout aussi grandiose. À environ 5 h 40 de route de Montréal, un road trip en Ontario te mène jusqu’à Casa Loma qui, avec ses tours, ses vitraux et ses grands escaliers en bois, se pare de ses plus beaux habits des Fêtes du 4 décembre 2026 au 2 janvier 2027.
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Perché sur une colline de Toronto, ce manoir construit au début des années 1910 n’a rien d’un décor de film de Noël : ses salons, ses boiseries et ses plafonds ornés sont d’origine. Quand décembre arrive, ses pièces se remplissent de sapins scintillants, de chants de chorales et de lumières féériques qui donnent l’impression qu’un sort a été jeté sur les lieux.
Pendant la journée, l’expérience Christmas at the Castle te fait déambuler dans les pièces historiques du château, toutes décorées pour la saison. Cette année, plusieurs nouveaux sapins signés par des designers s’ajoutent au parcours, et celui qui va faire courir les fans se trouve dans la mezzanine : un arbre entièrement inspiré de l’univers de Harry Potter, avec un Dumbledore grandeur nature qui observe la scène du haut de la rampe.
Au fil de ta visite, tu croiseras aussi des spectacles, des activités pour toute la famille et, nouveauté cette année, des performances de chorales de la région.
Quand le soleil se couche, la magie se déplace dehors avec Holiday Lights. Les jardins du château se transforment en parcours lumineux avec des tunnels qui scintillent, des installations étincelantes et plusieurs coins aménagés pour les photos. Tu pourras aussi te promener dans des zones thématiques inspirées de Chouville, le village du Grincheux, et de la maison de Scrooge.
Petite nouveauté pour les nostalgiques : des classiques des Fêtes comme Rudolph et Frosty the Snowman sont projetés en plein air devant le pavillon, et tu peux les regarder confortablement depuis des sièges gonflables.
Un sentier boisé illuminé de lumières colorées. Casa Loma | Courtoisie
Toute cette marche va t’ouvrir l’appétit, et c’est tant mieux. Un marché extérieur propose des gâteries locales comme du sirop d’érable et du popcorn, alors que la boutique de souvenirs regorge d’articles festifs pour compléter ta liste de cadeaux. Dès 16 h, le Liberty Caffé sert aussi un menu des Fêtes avec, entre autres, une poutine de Noël, du cidre chaud et d’autres douceurs de saison. C’est la pause idéale entre la visite du château et la balade dans les jardins.
Les billets se vendent en ligne et chaque expérience demande son propre billet. Christmas at the Castle est offert à certaines dates seulement, à partir de 45 $ par personne, et tu peux ajouter Holiday Lights à ta sortie pour un montant supplémentaire.
Avec plus de cinq heures de route, on te conseille d’en faire une escapade d’une fin de semaine à Toronto!
Casa Loma
Coût : À partir de 45 $ par personne pour Christmas at the Castle
Quand : À certaines dates du 4 décembre 2026 au 2 janvier 2027
Adresse : Casa Loma - 1, Austin Terrace, Toronto, ON
Ceci est une adaptation de l’article « Casa Loma is transforming into a Christmas castle with Harry Potter decor and a cozy market », qui a été publié à l’origine par Madeline Forsyth sur Narcity Canada.
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