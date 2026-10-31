Ce village à 6h30 de Montréal est digne d’une carte postale féérique et ça vaut le road trip
On dirait un village sorti tout droit d’une boule à neige! ❄️✨
Si tu rêves d’un road trip d’hiver tout droit sorti d’un film de Noël, prends note de cette destination. À un peu plus de six heures de route de Montréal, Elora, un petit village ontarien perché au-dessus d’une gorge spectaculaire, est magnifique toute l’année, mais dès la mi-novembre, il s’illumine et prend carrément des airs de carte de Noël.
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Tu pourras donc profiter des festivités dès le 14 novembre, avec le retour du marché de Noël d’Elora. Pour l’occasion, plus de 88 000 lumières scintillent dans le village jusqu’en janvier. En y allant durant cette période, tu pourras entrer sur place par une allée lumineuse sur la rue Mill Ouest, puis te promener entre des chalets en cèdre remplis de produits gourmands, de déco et d’œuvres d’artistes de la région. Entre deux achats, tu pourras te réchauffer les mains autour des tables à feu avec une boisson chaude.
Vers la fin novembre, le père Noël fait aussi son entrée lors du défilé organisé par le Club Lions d’Elora. Chars illuminés et bonne humeur envahissent alors le centre-ville pour une soirée digne du pôle Nord.
En décembre, la magie continue avec les Elora Singers, un chœur professionnel reconnu au pays, qui présentent leur Festival of Carols les 15 et 16 décembre à l’église anglicane St. John’s. Les chants de Noël résonnent sous les voûtes de pierre, et plusieurs représentations sont offertes.
Tant qu'à être là, prends le temps d’admirer la gorge sous la neige. Le pont de la rue David offre une vue saisissante sur les falaises givrées, à plus de 20 mètres de hauteur. Tu peux aussi chausser tes raquettes sur les sentiers du Wellington County Museum and Archives.
Et pour t’assurer de bien manger durant ton séjour, The Friendly Society est l’une des adresses bien notées du village, avec son décor à la fois romantique et rustique et ses cocktails. Si tu as envie de te gâter, le restaurant de l’Elora Mill te permettra de souper avec une vue sur la gorge.
Côté hébergement, tu pourras poser tes valises au Kat Florence Hotel, situé juste à côté du marché de Noël, ou directement à l’Elora Mill Hotel & Spa, installé dans un ancien moulin perché au-dessus des chutes. Ce dernier possède même une piscine extérieure chauffée ouverte toute l’année. Imagine-toi flotter dans l’eau chaude pendant que la vapeur s’élève dans l’air glacial et que la neige recouvre la gorge. De quoi finir ton séjour en plein décor féérique!
Que ce soit pour magasiner sous les lumières, te laisser porter par une chorale ou te prélasser au-dessus d’une rivière gelée, Elora a tout pour rendre ton hiver magique. Il ne te reste plus qu’à choisir ta semaine ou ton week-end!
Site Internet d'Elora & Fergus Tourism