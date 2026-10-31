Ce produit beauté d’une marque culte est 35 % moins cher au Costco qu’au Sephora
Ton maquillage (et ton budget) va te dire merci!
Dans le monde du maquillage, la Fix+ de MAC fait figure de produit culte depuis plusieurs années déjà. Si ce vaporisateur fixateur fait partie de ta routine, garde l’oeil ouvert chez Costco : il y est présentement vendu pas mal moins cher que chez Sephora.
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Selon la fiche de Sephora, cette formule multitâche s’utilise avant le maquillage comme base, ou encore pendant et après l’application pour fixer le tout et redonner un coup de fraîcheur au teint en cours de journée.
Côté ingrédients, on y trouve notamment des extraits de thé vert, de camomille et de concombre. Non comédogène, le fixateur se veut aussi hydratant, ce qui pourrait plaire aux peaux sèches qui commencent à tirer avec l’arrivée du froid. Le fini annoncé? Éclatant.
La brume fixante Fix+ de MAC est affichée à 29,99 $ au Costco. Narcity Québec
Chez Costco, la bouteille standard de 100 millilitres est affichée à 29,99 $. Le même format se vend actuellement 46 $ chez Sephora, soit une différence de 16,01 $, ou près de 35 % d’économie.
Même en t’inscrivant au réapprovisionnement automatique du détaillant, qui retranche 5 % de la facture, tu paierais 43,70 $, donc 13,71 $ de plus qu’en entrepôt. Ramené au millilitre, ça donne environ 0,30 $ chez Costco, contre 0,46 $ chez Sephora.
Sephora vend le vaporisateur Fix+ de 100 ml pour 46 $ à prix régulierSephora
Bref, si ta bouteille de Fix+ tire à sa fin, ou si tu avais envie de l’essayer depuis un moment, ton prochain passage chez Costco pourrait valoir le détour. Garde toutefois en tête que la disponibilité peut varier selon l’entrepôt et que ce genre de trouvaille beauté a tendance à s’envoler rapidement.
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