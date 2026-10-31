Ce produit beauté d’une marque culte est 35 % moins cher au Costco qu’au Sephora

Ton maquillage (et ton budget) va te dire merci!

La façade d'un Costco.

Costco offre un produit de beauté populaire à prix compétitif.

Narcity Québec
Éditrice Junior

Dans le monde du maquillage, la Fix+ de MAC fait figure de produit culte depuis plusieurs années déjà. Si ce vaporisateur fixateur fait partie de ta routine, garde l’oeil ouvert chez Costco : il y est présentement vendu pas mal moins cher que chez Sephora.

À lire également : Costco vend ces masques coréens viraux pour près de 42 % moins cher que chez Sephora

Selon la fiche de Sephora, cette formule multitâche s’utilise avant le maquillage comme base, ou encore pendant et après l’application pour fixer le tout et redonner un coup de fraîcheur au teint en cours de journée.

Côté ingrédients, on y trouve notamment des extraits de thé vert, de camomille et de concombre. Non comédogène, le fixateur se veut aussi hydratant, ce qui pourrait plaire aux peaux sèches qui commencent à tirer avec l’arrivée du froid. Le fini annoncé? Éclatant.

Brume fixante MAC Fix+ sans alcool de 100 ml et son \u00e9tiquette de prix chez Costco. La brume fixante Fix+ de MAC est affichée à 29,99 $ au Costco. Narcity Québec

Chez Costco, la bouteille standard de 100 millilitres est affichée à 29,99 $. Le même format se vend actuellement 46 $ chez Sephora, soit une différence de 16,01 $, ou près de 35 % d’économie.

Même en t’inscrivant au réapprovisionnement automatique du détaillant, qui retranche 5 % de la facture, tu paierais 43,70 $, donc 13,71 $ de plus qu’en entrepôt. Ramené au millilitre, ça donne environ 0,30 $ chez Costco, contre 0,46 $ chez Sephora.

Capture d\u2019\u00e9cran de la brume fixante MAC Fix+ sur le site de Sephora Canada. Sephora vend le vaporisateur Fix+ de 100 ml pour 46 $ à prix régulierSephora

Bref, si ta bouteille de Fix+ tire à sa fin, ou si tu avais envie de l’essayer depuis un moment, ton prochain passage chez Costco pourrait valoir le détour. Garde toutefois en tête que la disponibilité peut varier selon l’entrepôt et que ce genre de trouvaille beauté a tendance à s’envoler rapidement.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
trouvailles costcoaubaines costcosephora canadatrouvaillesaubaines au québec
QuébecAubainesCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Costco vend ces masques coréens viraux pour près de 42 % moins cher que chez Sephora

Ne marche pas, cours!

Costco vend ce « must » pour la maison environ 62 % moins cher que Best Buy

Une aubaine + un nouvel organisateur pour ta cuisine? OUI!

Les « accros du Costco » dévoilent leurs 14 meilleures trouvailles du moment

Il y a des items qui valent VRAIMENT le détour! 👀🔥

12 des meilleures trouvailles à bon prix au Costco qui valent la visite en août 2026

À toi les aubaines et les coups de cœur!

OD Panama : Le condo de 300 000 $ à gagner est en fait une location et voici ce qu'on sait

Fini le chalet, bonjour le bail! 🔑🧐

Engie d'OD Panama se confie sur sa relation avec Billy, Olivier, et sur la maison des filles

« Nous, on est entrées et on s'est toutes fait dire que c'était Imane et Sab, le problème. » 👀

Salaire moyen au Canada : Les Québécois gagnent plus par semaine et voici combien

Es-tu au-dessus ou en dessous de la moyenne? 💰

Les services secrets recrutent au Québec et tu peux gagner plus de 83 000 $ sans bac

Pas besoin de diplôme universitaire pour postuler!

Rougeole sur la Rive-Nord de Montréal : D'autres endroits à risque s'ajoutent à la liste

Une nouvelle éclosion est déclarée au Québec : vérifie si tu as fréquenté ces lieux. 👀

Cette déco dorée à 5 $ du Tigre Géant va rendre ton salon féérique pour les Fêtes

La magie des Fêtes à petit prix? C'est oui! ✨🎄

Charles-Philippe revient sur ses relations à OD et révèle plusieurs moments coupés au montage

« Moi, quand j'ai regardé les émissions, je pensais qu'on allait voir tout ça, alors qu'en fait, j'ai réalisé qu'on s'en fout. C'était quand même un choc pour moi. » 👀

Québec veut bannir les signes religieux chez les enfants à l'école : Voici quoi savoir

Une promesse électorale « non négociable » qui deviendra bientôt réalité?

Voici 5 régions où c'est possible d'acheter une maison à moins de 100 000 $ au Québec

Tu peux te permettre quelque chose à Montréal, mais il y a un mais.

Le SPVM dans l'eau chaude : Un policier aurait effacé des preuves de violence conjugale

Il aurait reconnu le conjoint de la présumée victime.