Rougeole sur la Rive-Nord de Montréal : D'autres endroits à risque s'ajoutent à la liste

Une nouvelle éclosion est déclarée au Québec : vérifie si tu as fréquenté ces lieux. 👀

Une salle d'attente d'une clinique avec des gens qui portent un masque.

Une nouvelle éclosion de rougeole est en cours au Québec en octobre 2026.

Alfredo Garcia Saz | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Les lieux exposés à la rougeole au Québec continuent de se multiplier dans les Laurentides. Après le cégep Lionel-Groulx et deux commerces achalandés de Boisbriand, de nouveaux endroits de la Rive-Nord de Montréal s'ajoutent à la liste du gouvernement. Cette fois, ils comprennent une salle d'urgence et une épicerie.

À lire également : Rougeole au Québec : De nouveaux lieux exposés au virus sur la Rive-Nord de Montréal

Ces ajouts s’inscrivent dans une nouvelle éclosion de rougeole au Québec, confirmée par le gouvernement. Moins de cinq cas ont été déclarés jusqu’ici, le plus récent le 22 octobre. Il s’agit de la cinquième éclosion dans la province depuis 2024. Elle a été déclarée quelques jours à peine après que l’Agence de la santé publique du Canada a annoncé, le 19 octobre, la fin d’une autre éclosion, à l’échelle du pays celle-là. Celle-ci durait depuis octobre 2024 et avait touché plus de 6 400 personnes.

Même si ces lieux viennent d’être ajoutés à la liste, les visites en question remontent au début d’octobre.

Des dates d'exposition plus anciennes que les précédentes

Les nouveaux lieux ont été fréquentés entre le 5 et le 10 octobre. C'est quelques jours avant les visites au cégep de Sainte-Thérèse et dans les commerces de Boisbriand, qui dataient des 13 et 14 octobre. Le gouvernement ne précise pas si ces lieux sont liés aux cas annoncés plus tôt.

La date de surveillance indiquée pour chaque endroit tombe 21 jours après l'exposition. Ce délai correspond à la période maximale avant l'apparition des symptômes.

Les quatre nouveaux lieux sur la liste

À Saint-Eustache

  • Urgence du Centre hospitalier de Saint-Eustache - 250, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, QC
    • 5 octobre 2026, de 9 h 07 à 11 h (symptômes à surveiller jusqu'au 26 octobre)
    • 7 octobre 2026, de 3 h 20 à 5 h 30 (jusqu'au 28 octobre)

À Blainville

  • GMF Fontainebleau - 10, boul. des Châteaux, bureau 102, Blainville, QC
    • 6 octobre 2026, de 10 h 45 à 14 h (jusqu'au 27 octobre)
    • 8 octobre 2026, de 10 h à 13 h (jusqu'au 29 octobre)
    • 9 octobre 2026, de 16 h 45 à 19 h 30 (jusqu'au 30 octobre)

À Sainte-Thérèse

  • Imagix - 233, rue Turgeon, bureau 104, Sainte-Thérèse, QC
    • 6 octobre 2026, de 11 h 30 à 14 h (jusqu'au 27 octobre)
    • 8 octobre 2026, de 11 h 30 à 14 h (jusqu'au 29 octobre)

À Boisbriand

  • IGA Boisbriand - 2605, rue d'Annemasse, Boisbriand, QC
    • 10 octobre 2026, de 16 h à 18 h 15 (jusqu'au 31 octobre)

Le GMF Fontainebleau est un groupe de médecine de famille, et Imagix est une clinique de radiologie. Le passage le plus récent visé est celui du IGA. Si tu y étais ce soir-là, ta période de surveillance se termine le 31 octobre.

Le tableau officiel est mis à jour chaque jour ouvrable, et un lieu peut en être retiré au fil des enquêtes. Si un endroit disparaît de la liste, les personnes qui l'ont fréquenté ne sont plus considérées comme des contacts.

Ce que ça change si tu y étais

Tout dépend de ta protection contre la rougeole. Selon le gouvernement, elle est reconnue dans ces cas : ta naissance remonte à avant 1970, tu as une preuve écrite de vaccination, une prise de sang a démontré la présence d’anticorps, ou une attestation médicale confirme que tu as eu la maladie avant 1996. Les personnes nées à partir de 1980 doivent avoir reçu deux doses de vaccin. Pour la plupart de celles nées entre 1970 et 1979, une seule dose suffit.

Si ta protection est reconnue, le risque de tomber malade est très faible. Les autorités te demandent tout de même de surveiller l’apparition de symptômes jusqu’à la date indiquée.

Sans protection, la consigne habituelle prévoit un isolement à la maison. Celui-ci commence le cinquième jour après la première exposition et dure jusqu’au 14e jour après la dernière. Pour des visites qui remontent au 10 octobre au plus tard, cette période est déjà passée. La surveillance des symptômes reste donc l’élément à retenir.

La Direction de santé publique régionale peut aussi joindre directement certaines personnes exposées, par message texte ou par téléphone.

Les signes à surveiller et les personnes plus vulnérables

La maladie commence généralement par de la fièvre, de la toux, un nez qui coule et des yeux rouges. Quelques jours plus tard, des plaques rouges apparaissent sur le visage, puis s'étendent au reste du corps.

Le gouvernement insiste sur un point : si tu consultes ou prends un rendez-vous après une exposition possible, avise le personnel de santé dès le départ. Il pourra ainsi prendre les précautions nécessaires pour éviter de transmettre le virus.

Les complications touchent surtout trois groupes : les bébés de moins d'un an, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les personnes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées. Ces personnes sont invitées à appeler Info-Santé 811 rapidement en cas d'exposition.

La vaccination demeure la meilleure façon de se protéger, rappelle Québec. Si tu as un doute sur ton statut vaccinal, tu peux joindre ton CLSC ou composer le 1 877 644-4545. Tu peux aussi prendre rendez-vous sur Clic Santé.

Pour la liste complète et à jour, consulte la page officielle sur l'éclosion de rougeole du gouvernement du Québec.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

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