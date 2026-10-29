2 produits vendus chez Walmart Canada sont rappelés : cesse de les utiliser immédiatement
Si tu magasines chez Walmart, jette un œil à ça. 👀
Si tu fais une partie de ton épicerie ou de tes achats pour bébé chez Walmart Canada, deux produits méritent un petit détour par ton garde-manger et la chambre des enfants. Le détaillant a ajouté ce mois-ci deux nouveaux rappels à la page qui répertorie les produits retirés du marché. L'un a été émis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), l'autre par Santé Canada.
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Ces rappels ne viennent pas de Walmart directement. Les autorités fédérales les ont publiés le 16 et le 22 octobre, puis le géant du détail les a affichés sur son site, où ces avis restent généralement en ligne pendant environ 90 jours. Ils s'ajoutent aux chocolats Hershey's et aux pulvérisateurs Godrej Aer qui figurent sur la liste depuis août.
Les deux nouveaux venus n'ont rien en commun : une pâtisserie qui contient un allergène absent de l'étiquette, et un accessoire pour nourrisson jugé non conforme aux normes canadiennes. Voici ce qu'il faut savoir sur chacun.
Nids et coussins pour bébé Kozy et Nido de marque SimmonsDes nids et coussins pour b\u00e9b\u00e9 Kozy et Nido de marque Simmons rappel\u00e9s en raison d'un risque de chute. Sant\u00e9 Canada
Les nids et coussins pour bébé ressemblent à de petits lits rembourrés, conçus un peu comme un coussin. Santé Canada a déterminé que les modèles Kozy et Nido de Simmons ne respectent pas le Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses, qui encadre les produits destinés au sommeil des bébés. Résultat : un risque de chute pour l'enfant.
Le rappel touche beaucoup de familles. L'importateur, Jasztex Fibers Inc., qui fait affaire sous le nom de Jupiter Industries, à Mississauga, rapporte que 25 088 unités ont été vendues au Canada entre janvier 2022 et septembre 2026. Les produits sont fabriqués en Chine. En date du 19 octobre, l'entreprise n'avait reçu aucun signalement d'incident ou de blessure au pays.
Six modèles sont visés. Le numéro de modèle se trouve sur l'étiquette d'avertissement cousue sur le produit, et le code CUP figurait sur l'emballage :
- Kozy gris : modèle 59900, CUP 7 74021 59900 2
- Kozy taupe : modèle 59902, CUP 7 74021 59902 6
- Nido ivoire : modèle 59950, CUP 7 74021 59950 7
- Nido taupe : modèle 59955, CUP 7 74021 59955 2
- Nido lait de coco : modèle 59960, CUP 7 74021 59960 6
- Nido clair de lune : modèle 59965, CUP 7 74021 59965 1
Si l'un de ces modèles est chez toi, cesse immédiatement de l'utiliser et débarrasse-t'en de façon sécuritaire, pour que personne ne puisse s'en servir. N'essaie pas de le revendre ou de le donner : la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation interdit de vendre, de redistribuer ou même de donner un produit rappelé au Canada, y compris dans un bazar ou sur Marketplace.
Santé Canada rappelle aussi que l'endroit le plus sûr pour faire dormir un bébé reste sur le dos, sur une surface ferme et plate prévue pour le sommeil. L'organisme propose un guide pour créer un environnement de sommeil sécuritaire.
« Mooncake à la pâte de graines de lotus blanc et 2 jaunes d'oeufs »
Des « mooncakes » sont visés par un rappel important au Canada.
Agence canadienne d'inspection des aliments
Ce produit-là risque d'être plus difficile à reconnaître, puisqu'il n'affiche aucune marque : l'emballage ne porte que des caractères chinois, précise l'ACIA. Il faut donc se fier au code CUP 4 897002 743648, inscrit sur la boîte de 600 g, qui contient quatre gâteaux de 150 g. Seule la date « meilleur avant » 2026-NO-30, soit le 30 novembre 2026, est visée.
Ces mooncakes, sont traditionnellement offerts lors de la fête de la Mi-Automne. Une boîte achetée cet automne pourrait donc encore traîner dans une armoire. Or, ces pâtisseries contiennent des arachides qui ne figurent pas sur l’étiquette.
Le rappel découle d’une plainte du public, et l’ACIA confirme qu’une réaction a été signalée après que quelqu’un a mangé le produit. L'agence poursuit son enquête sur la salubrité des aliments, ce qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits.
La boîte a été disponible dans tout le pays, tant en magasin qu’en ligne, y compris chez Walmart. C'est l'entreprise New Evergrow Global Trading Inc. qui procède au retrait.
Si tu es allergique ou sensible aux arachides, ne consomme surtout pas ce produit, car il pourrait provoquer une réaction grave, voire mortelle. Allergie ou pas, l'ACIA précise que le produit ne doit être ni servi, ni vendu, ni distribué : il devrait être jeté ou rapporté à l'endroit où il a été acheté.
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