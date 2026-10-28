Aéroport de Montréal : Le débarcadère des arrivées fermé 5 nuits/semaine jusqu'en décembre

Ce sera plaisant d'aller chercher quelqu'un! 🫠

L'aéroport de Montréal (YUL).

Le débarcadère des arrivées de l'aéroport de Montréal (YUL) sera fermé les nuits de semaine jusqu'en décembre.

YUL Aéroport international Montréal-Trudeau | X
Éditeur Junior, Nouvelles

Les automobilistes qui devront se rendre à l'aéroport de Montréal (YUL) en soirée pour récupérer un ou une proche devront s'armer de patience, puisque le débarcadère des arrivées sera complètement fermé de nuit jusqu'à la mi-décembre en raison de travaux.

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C'est ce qu'a annoncé la direction de l'aérogare montréalaise sur ses réseaux sociaux, ce mardi 27 octobre. Seuls les soirs de semaine seront touchés.

Des travaux liés à la future station du Réseau express métropolitain (REM) seront effectués de nuit, forçant la fermeture du débarcadère de 22 h à 6 h le lendemain matin. La circulation sera alors redirigée vers la rampe des départs par le personnel de sécurité aéroportuaire.

La mise en service de l'antenne YUL-Aéroport-Montréal-Trudeau est prévue pour la fin de 2027, selon l'échéancier actuel. Aux heures de pointe, les rames du REM passeront toutes les 10 minutes, contre 15 minutes en dehors de ces périodes.

Il faudra compter 26 minutes pour se rendre à YUL depuis la Gare Centrale, au centre-ville de Montréal, 43 minutes depuis Brossard et 31 minutes depuis Deux-Montagnes.

Rappelons qu'en plus du REM, d'autres chantiers sont en cours à travers le territoire de l'aéroport, dans le cadre de la modernisation de YUL, le Plan de vol 2028-2035, un projet d'environ 10 milliards de dollars réparti sur 10 ans.

Le projet comprend notamment la reconfiguration du réseau routier, la construction de nouveaux débarcadères dont la capacité sera triplée, un bâtiment reliant la future station du REM, un nouveau stationnement étagé de plus de 6 000 places, de nouvelles aires d'attente pour les véhicules professionnels ainsi que l'agrandissement de l'aérogare en façade.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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