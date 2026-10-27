Ce programme à Québec avance ta mise de fonds pour acheter une maison et voici quoi savoir
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Amasser une mise de fonds, c’est souvent l’étape qui fait rêver le moins quand tu veux acheter ta première maison. À Québec, la Ville peut toutefois te donner un sérieux coup de main : avec son programme Accès Famille, elle avance la mise de fonds des ménages admissibles qui achètent une propriété neuve, et tu n’as aucun versement à faire chaque mois.
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Le coup de pouce tombe à point dans un marché où les prix restent élevés. Selon les plus récentes données de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), publiées le 2 octobre, le prix médian d’une maison unifamiliale dans la région de Québec atteignait 475 000 $ en septembre 2026, une hausse de 5 % en un an. Dans ce contexte, réunir une mise de fonds peut prendre des années, et l’aide de la Ville peut suffire à couvrir le minimum exigé par les prêteurs.
Attention toutefois : il s’agit d’un prêt, et non d’un cadeau. Tu devras rendre l’argent un jour, avec en prime une part du profit réalisé sur ta maison. Voici tout ce qu’il faut savoir avant de te lancer, selon les informations publiées par la Ville de Québec et le règlement qui encadre le programme.
Qui a droit au programme Accès Famille?
Malgré son nom, le programme ne s’adresse pas seulement aux familles avec enfants. Trois types de ménages peuvent en profiter, à condition que leur revenu brut total ne dépasse pas 165 000 $ et que la maison devienne leur résidence principale.
- Les couples avec enfant : tu dois avoir la garde d’un enfant mineur au moins 40 % du temps, ou attendre un bébé. Au moins une des deux personnes ne doit pas avoir été propriétaire au cours des cinq dernières années.
- Les couples sans enfant : l’âge des deux conjoints additionné ne doit pas dépasser 70 ans. Là aussi, au moins une des deux personnes ne doit pas avoir été propriétaire dans les cinq dernières années.
- Les familles monoparentales : la règle de la garde d’au moins 40 % du temps (ou d’une grossesse en cours) s’applique, mais pas celle sur les cinq ans sans propriété.
Ton lieu de résidence actuel n’a pas d’importance. Selon le site du courtier partenaire du programme, un ménage qui arrive d’une autre région ou d’une autre province peut être admissible, tant que la maison achetée se trouve sur le territoire de la ville de Québec.
Quelles maisons sont admissibles?
Pas question de magasiner n’importe quelle propriété sur Centris. Dans le volet principal du programme, la maison doit être neuve, vendue clés en main par un entrepreneur détenant une licence, et ne compter qu’un seul logement.
Son prix de vente ne peut pas dépasser 440 000 $, taxes incluses et ristourne comprise. Elle doit aussi offrir au moins deux chambres (une d’au moins onze mètres carrés et une autre d’au moins neuf mètres carrés) ainsi qu’un espace de rangement d’au moins quatre mètres carrés, sans compter les chambres et le garde-manger. Une maison qui n’a qu’une chambre peut tout de même passer si le plan démontre qu’il est possible d’en ajouter une deuxième plus tard.
Combien d’argent peux-tu recevoir?
Le prêt de la Ville, appelé crédit d’accession, équivaut à 5,5 % du prix d’achat, taxes et ristourne incluses. Le montant est transféré directement dans le compte en fidéicommis de ton ou ta notaire.
Si ta maison obtient l’homologation écoénergétique Novoclimat, l’aide grimpe d’un autre 3,5 % du prix. Ce bonus ne sert pas à la mise de fonds : il est appliqué directement en diminution de ton prêt hypothécaire.
Concrètement, pour une maison neuve de 440 000 $, la Ville prête 24 200 $ pour la mise de fonds, ce qui laisse une hypothèque de 415 800 $. Avec Novoclimat, 15 400 $ de plus sont retranchés, et l’hypothèque descend à 400 400 $ (sans compter la prime d’assurance prêt hypothécaire). Au total, l’aide atteint alors 39 600 $.
Quand et combien tu devras rembourser?
C’est ici que la nuance est importante. Tu n’as aucun paiement à faire sur ce prêt tant que tu restes dans la maison, mais il devient remboursable dès que l’une de ces situations survient :
- tu vends la maison;
- tu la mets en location;
- tu refinances ton hypothèque pour l’augmenter;
- tu arrives à la fin de la période d’amortissement initiale de ton premier prêt hypothécaire, généralement après 25 ans.
Tu devras alors rendre la totalité du montant reçu, en plus d’un pourcentage de la plus-value, c’est-à-dire l’écart entre le prix que tu as payé et la valeur marchande de la maison au moment du remboursement. Cette part est de 5,5 % pour une maison sans homologation et de 9 % pour une maison Novoclimat.
La Ville donne un exemple fictif : une maison achetée 440 000 $ qui vaut 480 000 $ au moment du remboursement, soit une plus-value de 40 000 $. Sans homologation, tu rembourserais les 24 200 $ reçus plus 2 200 $, pour un total de 26 400 $. Avec Novoclimat, ce serait les 39 600 $ reçus plus 3 600 $, soit 43 200 $.
Et si tu veux une maison qui n’est pas neuve?
La Ville teste aussi un volet pour les habitations existantes, qui fonctionne avec le même prêt de 5,5 % du prix d’achat. Les condos n’y sont toutefois pas admissibles.
Ce projet pilote est limité à 40 familles, choisies par tirage au sort parmi les candidatures déposées en 2025. Toutes les places ont été attribuées, et la Ville n’accepte plus de nouvelles demandes pour le moment. Elle compte suivre l’évolution du projet au cours de la prochaine année avant de décider de la suite.
Comment faire une demande
La démarche se fait en deux temps. D’abord, tu dois obtenir une attestation d’admissibilité de la Ville. C’est gratuit, ça ne t’oblige pas à acheter, et le document reste valide pendant douze mois. Il faudra le renouveler s’il expire ou si ta situation familiale change.
Pour l’obtenir, tu dois remplir le formulaire qui correspond à ta situation et fournir une préautorisation hypothécaire, ton plus récent avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada ainsi que différentes déclarations sous serment (garde de l’enfant, absence de propriété dans les cinq dernières années, vie de couple, etc.). La liste complète est détaillée sur la page des familles admissibles. La Ville propose aussi un questionnaire en ligne pour vérifier rapidement si tu y as droit.
Une fois la maison trouvée, tu dois ensuite faire ta demande de crédit d’accession, avec le contrat préliminaire, l’attestation de l’entrepreneur, le permis de construction, les plans de la maison et la confirmation de financement de ton institution financière. Le tout s’envoie par courriel.
La Ville confirme le montant accordé dans un délai de 20 jours ouvrables. Une convention, qui précise tes engagements et les modalités de remboursement, devra ensuite être signée avant que l’argent soit versé au ou à la notaire, dans un autre délai de 20 jours ouvrables. Garde en tête que seules les demandes complètes sont traitées et qu’aucune nouvelle demande n’est acceptée lorsque les fonds du programme sont épuisés.
Bref, Accès Famille ne te donne peut-être pas ta maison, mais il pourrait bien te donner tes clés quelques années plus tôt.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.