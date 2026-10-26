Les prévisions météo de l'Halloween au Québec sont sorties et voici à quoi t'attendre

Spoiler : ça va brasser d'ici samedi! 👻

Des passants le soir de l'Halloween.

La météo au Québec sera pluvieuse pour le soir de l'Halloween 2026.

Denys Kovtun | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Le compte à rebours est lancé : dans moins d'une semaine, les petits monstres vont envahir les rues pour la traditionnelle tournée de bonbons. Et comme l'Halloween au Québec tombe un samedi cette année, bien des familles risquent d'étirer la fête du jour jusqu'au soir. Reste à savoir si la météo va jouer le jeu.

À lire également : Plusieurs villes au Québec devancent l'Halloween en 2026 et voici ce que tu dois savoir

Pluie, neige, froid glacial : on en a vu de toutes les couleurs le soir de l’Halloween au fil des ans. Cette fois-ci, Dame Nature semble vouloir nous laisser tranquilles samedi. Mais avant d’en arriver là, accroche-toi, parce que la semaine risque de brasser.

À quoi t'attendre d'ici l'Halloween?

Disons que le chemin jusqu’à l’Halloween risque d’être pas mal sinueux. Entre un froid digne de novembre et un retour de chaleur presque estival, le mercure va jouer au yo-yo toute la semaine, assez pour garder une petite part de mystère sur ce qui t’attend vraiment samedi.

Le mercure devrait descendre jusqu’à 0 °C à Montréal, jusqu’à -4 °C à Québec et à Gatineau, et même jusqu’à -9 °C à Sherbrooke dans la nuit de mardi à mercredi. Jeudi, le contraste sera frappant, avec un maximum de 19 °C prévu à Montréal et à Gatineau. De quoi ressortir les manches courtes une dernière fois avant novembre.

Quelle météo est prévue le soir de l’Halloween?

Selon les plus récentes prévisions météo d’Environnement Canada, publiées ce lundi 26 octobre, voici à quoi pourrait ressembler le samedi 31 octobre dans les principales régions de la province.

Dans le sud du Québec, c'est le soleil qui devrait accompagner les préparatifs. À Montréal, Environnement Canada prévoit une journée ensoleillée samedi, avec un maximum de 11 °C, soit légèrement au-dessus de la normale de saison (10 °C). Les nuages gagneraient toutefois du terrain en soirée, avec 30 % de probabilité d'averses pendant la nuit et un minimum de 7 °C.

Même scénario plutôt clément en Outaouais, où Gatineau et les environs auraient droit à une alternance de soleil et de nuages et à un maximum de 12 °C, alors que la normale tourne autour de 9 °C. Le ciel deviendrait nuageux en soirée, mais le mercure ne descendrait pas sous les 8 °C, de quoi en faire une des soirées les plus douces de la province.

Dans la région de la Capitale-Nationale, il faudra sortir une petite laine de plus. À Québec, on annonce une alternance de soleil et de nuages et un maximum de 9 °C, un brin au-dessus de la normale (8 °C). La soirée s'annonce sèche, sous des passages nuageux, mais le thermomètre glisserait jusqu'à 4 °C. La pluie se pointerait plutôt la veille, puisque vendredi s'annonce nuageux avec 40 % de probabilité d'averses.

En Estrie, c’est même là que le mercure serait le plus généreux samedi. À Sherbrooke, Environnement Canada prévoit une alternance de soleil et de nuages et un maximum de 13 °C, soit six degrés de plus que la normale de saison (7 °C). La soirée resterait sèche, sous des passages nuageux, avec un minimum de 3 °C. Comme à Québec, c’est plutôt vendredi que la pluie se pointerait, avec 60 % de probabilité d’averses.

Le répit serait toutefois de courte durée. Dimanche, la probabilité d’averses passerait à 60 % à Montréal, à 40 % à Gatineau et à 30 % à Sherbrooke. Pour te consoler, on recule l'heure dans la nuit de samedi à dimanche : une heure de sommeil de plus pour te remettre de ton overdose de sucre.

Comme les prévisions peuvent encore changer d'ici samedi, garde un œil sur celles de ta région avant de finaliser ton costume d'Halloween.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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