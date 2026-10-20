Plusieurs villes au Québec devancent l'Halloween en 2026 et voici ce que tu dois savoir
Même si le 31 octobre tombe un samedi cette année...
Comme chaque automne, l'Halloween au Québec réserve son lot de surprises : ce ne sont pas tous les enfants qui feront la tournée des maisons le soir du 31 octobre en 2026.
Cette année, la fête des citrouilles tombe un samedi. Plutôt que de garder la date officielle, plusieurs municipalités ont annoncé que la cueillette de bonbons se fera la veille, soit le vendredi 30 octobre. Narcity en a repéré quelques-unes, surtout en Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans le Nord-du-Québec.
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En Abitibi-Témiscamingue, c'est notamment le cas à Amos, où les petits monstres pourront cogner aux portes de 16 h 30 à 20 h. À Barraute, la tournée se déroulera de 16 h à 20 h, en collaboration avec les pompiers de la municipalité. Même horaire du côté de Sainte-Gertrude-Manneville, qui invite aussi les automobilistes à garder l'œil ouvert pour les enfants costumés.
À Senneterre, le changement n'a rien d'une surprise. Le conseil municipal avait déjà adopté une résolution qui fixe l'Halloween au vendredi le plus près du 31 octobre, de 17 h à 20 h, pour 2025, 2026 et 2027, a rappelé la Ville dans une publication Facebook. Le Service incendie sera présent dans les rues pour assurer la sécurité des jeunes.
Pourtant, dans la même région, Val-d’Or s’en tient à la date officielle : la surveillance dans les rues y est prévue le samedi 31 octobre, de 16 h à 20 h 30. C’est aussi le cas de Rouyn-Noranda, où la tradition du samedi le plus près du 31 octobre tombe pile sur la vraie date cette année.
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans le Nord-du-Québec, ce changement de date est devenu une habitude. À Dolbeau-Mistassini, la cueillette se fait un vendredi depuis 2018, une décision prise après des discussions auprès de la population et des écoles, qui trouvaient le vendredi plus pratique pour les familles qu’un soir où il y a de l’école le lendemain. Cette année, les enfants pourront donc faire le porte-à-porte le 30 octobre, de 17 h 30 à 20 h.
La Ville de Chibougamau clarifie la décision de devancer l'Halloween. Ville de Chibougamau | Facebook
Plus au nord, Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau fixent aussi leur soirée de bonbons au vendredi 30 octobre. Dans le cas de la seconde, ce n’est ni un hasard ni un simple caprice : en 2024, la Ville a sondé sa population sur la formule à privilégier. La majorité ayant voté pour le vendredi, le conseil municipal en a fait la règle : depuis, la collecte a lieu chaque année le vendredi le plus près du 31 octobre. La Ville a même dû le rappeler en commentaire à quelques internautes surpris par la date.
Cette liste n’est pas exhaustive, et de nombreuses municipalités maintiennent la tradition du 31 octobre. Avant de sortir les costumes, vérifie auprès de ta municipalité ou sur ses réseaux sociaux pour savoir ce qui t’attend dans ton quartier en 2026.
Et si tu as de la famille dans une ville qui devance la fête, tu pourrais bien faire le plein de bonbons deux soirs de suite!
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