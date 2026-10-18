14 des meilleures trouvailles et nouveautés à petit prix chez Tigre Géant ce mois-ci
Le tapis « Here for the tea » est vraiment un 10/10! 😍😍😍
L'automne s'est installé en un clin d'œil. Bien que les rayons du soleil parviennent encore à nous dorer la couenne, ce dernier nous quitte de plus en plus tôt en soirée, marquant le retour des soupers aux chandelles. Malgré notre grand désir d'étirer la saison estivale au max, les magasins Tigre Géant accélèrent le processus de deuil en garnissant leurs tablettes de trouvailles automnales cozy à souhait.
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En ce mois d'octobre, tu pourras dénicher une multitude de produits qui te replongeront dans l'univers de tes séries et films prefs, dont Gilmore Girls et Halloween. Eh oui, pour faire honneur au grand retour des lattés à la citrouille et te transporter en plein Connecticut, Tigre Géant ramène les chapeaux beiges en feutrine et les vestes en laine aux teintes d'automne. Les adeptes de films d'horreur seront bien évidemment aux anges, les nombreux produits dérivés ont présentement la cote en magasin. Tu pourras faire le plein de trouvailles qui te tiendront au chaud en plus de te donner un look d'enfer.
Chapeau trappeur en fausse fourrure
Chapeaux de style trappeur en fausse fourrure en vente au Tigre Géant pour 10 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 10 $
Ce n'est pas pour te stresser tout de suite, mais les premiers matins où le mercure descendra sous zéro sont à nos portes. Mieux vaut donc prendre les devants pour ne pas se faire surprendre par le froid! Tigre Géant a déjà commencé à garnir ses rayons d'accessoires qui te tiendront au chaud au cours des prochains mois, dont ce chapeau de trappeur en fausse fourrure, aussi doux au toucher que tendance, à 10 $.
Cache-oreilles en fausse fourrure
Cache-oreilles en fausse fourrure en vente au Tigre Géant pour 8 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 8 $
Il a beau faire plus froid et plus gris, ce n'est pas une raison pour mettre ton excentricité de côté, et c'est exactement ce que te rappellent ces accessoires offerts en magasin. Ornés de fausses perles et de brillants, ces cache-oreilles à seulement 8 $ sont tout sauf ternes et risquent de faire tourner bien des têtes. Voilà une belle façon de joindre l'utile à l'agréable!
Tapis d'entrée
Tapis d'entrée avec slogan humoristique en vente au Tigre Géant pour 10 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 10 $
La réputation des tapis d'entrée aux slogans humoristiques du Tigre Géant n'est plus à faire. L'offre généreuse est renouvelée à chacune des saisons et est toujours à des années-lumières de décevoir. Ce modèle ne fait pas exception. En cette saison plutôt divertissante d'Occupation Double, disons que la porte est toujours ouverte pour échanger des potins sur les potentiels couples ou triangles amoureux.
Échelle à couvertures
Échelles à couvertures à cinq niveaux en vente au Tigre Géant pour 40 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 40 $
Il est plus que temps de ranger les draps d'été pour ressortir les doudous chaudes et moelleuses qui te garderont au chaud pendant que tu binges ta série d'automne favorite. Cette échelle à cinq niveaux est idéale pour ranger tes plus beaux jetés, tout en ajoutant une touche cocooning à la déco de ton salon. Un tout petit ajout qui fera une grande différence!
Gâteau en tasse Winnie l'ourson
Gâteau en tasse Winnie l'ourson en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Plusieurs propositions de cadeaux de Noël ont déjà fait leur apparition sur les tablettes des magasins Tigre Géant et, bien que ces gâteaux en tasse à l'effigie de Winnie l'ourson en fassent partie, toutes les occasions sont bonnes pour se cuisiner une petite douceur. Vendu dans une tasse de 20 oz au coût de 12 $, ce mélange à dessert chocolaté se prépare aisément à même son contenant et se déguste tout aussi facilement. Et le bonus? Tu as une tasse à conserver après avoir mangé ton dessert!
Chandelle sans flamme DEL
Chandelle sans flamme DEL en vente au Tigre Géant pour 3 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 3 $
Une chandelle sans flamme est décidément une invention pour les personnes anxieuses qui adorent se mettre dans une ambiance feutrée mais qui ont toujours la crainte d'avoir oublié de les éteindre en quittant la maison forçant même parfois un demi-tour pour s'en assurer. Cette nouveauté saisonnière du Tigre Géant fonctionne à batteries et ne comporte aucun risque de feu tout en créant une illusion de vraie chandelle. Tout le monde gagne!
Pyjama d'Halloween
Sélection de pyjamas d'Halloween en vente au Tigre Géant pour 20 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 20 $
Il n'y a pas qu'à Noël que tu peux écouter des films dans un pyjama de saison. Les magasins Tigre Géant sont d'ailleurs reconnus pour leur impressionnante sélection de produits dérivés pour chacune des grandes fêtes et l'Halloween ne fait pas exception. En plus d'être trop confos, ces ensembles de vêtements de détente sont disponibles pour les enfants et les adultes. À toi, les looks confos « family goals »!
Verres à Whisky
Duo de verres à whisky en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
La saison de l'épouvante rime souvent avec le retour des digestifs à base de bourbon ou de whisky. Impossible de résister à ce duo de verres à whisky arborant de mignons petits spectres en vente au Tigre Géant pour 12 $. Définitivement un achat à thématique d'Halloween à ajouter à ta liste de souhaits ou à offrir à un.e adepte de ces cocktails.
Décoration pour arbre de Noël Beetlejuice
Décoration pour arbre de Noël Beetlejuice en vente au Tigre Géant pour 13,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 13,99 $
Bien que la plupart des magasins ont déjà sorti leur stock de Noël, il est primordial de ne brûler aucune étape en soulignant l'Halloween qui marque ce passage décisif entre l'automne et la saison des Fêtes qui fera déjà son arrivée, pour plusieurs, dès le 1er novembre. Cette trouvaille qui représente le parfait mélange de ces deux célébrations est juste parfaite : tu peux l'installer maintenant près d'une citrouille, et dans ton arbre dans quelques semaines.
Coussin géant
Coussin géant en vente au Tigre Géant pour 49 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 49 $
Est-ce une immense peluche, un oreiller de corps ou un coussin géant? Peu importe la réponse, cette trouvaille des plus particulières mérite une place de choix dans ton univers. D'une douceur épatante, ce monstre qui rappelle le personnage de Mike Wazowski du film Monstres, Inc. est offert en vert fluo et en violet dans la section des jouets de la plupart des magasins Tigre Géant. Fort à parier que cette trouvaille sera disponible pour une durée limitée seulement. Fais vite!
Veste chevaux
Veste chevaux en vente au Tigre Géant pour 29 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 29 $
Ces petites laines d'inspiration western ajouteront une touche douillette à souhait à tous tes outfits d'automne. Offerts en deux modèles à 29 $ chacun, ces cardigans deviendront rapidement des incontournables de ta garde-robe, que ce soit pour braver les journées fraîches ou rester au chaud pendant ton blitz de fin de session. Allier confort et style n'aura jamais été aussi facile!
Chapeau panama
Chapeau Panama en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Ce chapeau de style panama au charme automnal est un must pour la saison de transition. Offert en beige et en noir, ce couvre-chef à seulement 12 $ accompagnera à merveille tes prochaines sorties d'autocueillette de courges ou tes balades dans un village bucolique du Québec, un latté chaï aux épices à la main.
Ensembles de turbans-serviettes
Ensembles de turbans-serviettes pour cheveux en vente au Tigre Géant pour 8$.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 8 $
Le temps est maintenant beaucoup plus propice aux longues douches chaudes lors desquelles tu peux t'adonner à des performances musicales à la hauteur de ton talent. Une fois ton spectacle terminé, rien de mieux que de se prélasser en robe de chambre pour les heures suivantes. Cet ensemble de turbans pour cheveux gardera ta chevelure bien enveloppée jusqu'à ce que tu décides de t'activer… ou pas.
Cadre pour photo
Cadres pour photo en vente au Tigre Géant pour 8 $ chacun.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 8 $
Ce n'est pas parce que la grisaille s'est installée qu'il faut pour autant que ta déco adopte des teintes aussi tristounettes. Tu peux bien sûr conserver quelques touches de couleur pour prolonger l'été, et ces adorables petits cadres, en jaune avec des motifs de bretzels ou en violet avec des croissants, mettront joliment en valeur tes souvenirs estivaux.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.