14 des meilleures trouvailles et nouveautés à petit prix chez Tigre Géant ce mois-ci

Le tapis « Here for the tea » est vraiment un 10/10! 😍😍😍

Façade d'un magasin Tigre Géant.​ Droite : Tapis vendu au Tigre Géant.

Les trouvailles d'automne valent le détour au Tigre Géant.

Steph Von Rob | Narcity Québec
Rédactrice pigiste

L'automne s'est installé en un clin d'œil. Bien que les rayons du soleil parviennent encore à nous dorer la couenne, ce dernier nous quitte de plus en plus tôt en soirée, marquant le retour des soupers aux chandelles. Malgré notre grand désir d'étirer la saison estivale au max, les magasins Tigre Géant accélèrent le processus de deuil en garnissant leurs tablettes de trouvailles automnales cozy à souhait.

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En ce mois d'octobre, tu pourras dénicher une multitude de produits qui te replongeront dans l'univers de tes séries et films prefs, dont Gilmore Girls et Halloween. Eh oui, pour faire honneur au grand retour des lattés à la citrouille et te transporter en plein Connecticut, Tigre Géant ramène les chapeaux beiges en feutrine et les vestes en laine aux teintes d'automne. Les adeptes de films d'horreur seront bien évidemment aux anges, les nombreux produits dérivés ont présentement la cote en magasin. Tu pourras faire le plein de trouvailles qui te tiendront au chaud en plus de te donner un look d'enfer.

Chapeau trappeur en fausse fourrure 

Chapeaux de style trappeur en fausse fourrure en vente au Tigre G\u00e9ant pour 10 $.

Chapeaux de style trappeur en fausse fourrure en vente au Tigre Géant pour 10 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 10 $

Ce n'est pas pour te stresser tout de suite, mais les premiers matins où le mercure descendra sous zéro sont à nos portes. Mieux vaut donc prendre les devants pour ne pas se faire surprendre par le froid! Tigre Géant a déjà commencé à garnir ses rayons d'accessoires qui te tiendront au chaud au cours des prochains mois, dont ce chapeau de trappeur en fausse fourrure, aussi doux au toucher que tendance, à 10 $.

Cache-oreilles en fausse fourrure 

\u200bCache-oreilles en fausse fourrure en vente au Tigre G\u00e9ant pour 8 $.

Cache-oreilles en fausse fourrure en vente au Tigre Géant pour 8 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 8 $

Il a beau faire plus froid et plus gris, ce n'est pas une raison pour mettre ton excentricité de côté, et c'est exactement ce que te rappellent ces accessoires offerts en magasin. Ornés de fausses perles et de brillants, ces cache-oreilles à seulement 8 $ sont tout sauf ternes et risquent de faire tourner bien des têtes. Voilà une belle façon de joindre l'utile à l'agréable!

Tapis d'entrée 

\u200bTapis d'entr\u00e9e avec slogan humoristique en vente au Tigre G\u00e9ant pour 10 $.

Tapis d'entrée avec slogan humoristique en vente au Tigre Géant pour 10 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 10 $

La réputation des tapis d'entrée aux slogans humoristiques du Tigre Géant n'est plus à faire. L'offre généreuse est renouvelée à chacune des saisons et est toujours à des années-lumières de décevoir. Ce modèle ne fait pas exception. En cette saison plutôt divertissante d'Occupation Double, disons que la porte est toujours ouverte pour échanger des potins sur les potentiels couples ou triangles amoureux.

Échelle à couvertures 

\u00c9chelles \u00e0 couvertures \u00e0 cinq niveaux en vente au Tigre G\u00e9ant pour 40 $.

Échelles à couvertures à cinq niveaux en vente au Tigre Géant pour 40 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 40 $

Il est plus que temps de ranger les draps d'été pour ressortir les doudous chaudes et moelleuses qui te garderont au chaud pendant que tu binges ta série d'automne favorite. Cette échelle à cinq niveaux est idéale pour ranger tes plus beaux jetés, tout en ajoutant une touche cocooning à la déco de ton salon. Un tout petit ajout qui fera une grande différence!

Gâteau en tasse Winnie l'ourson 

\u200bG\u00e2teau en tasse Winnie l'ourson en vente au Tigre G\u00e9ant pour 12 $.

Gâteau en tasse Winnie l'ourson en vente au Tigre Géant pour 12 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 12 $

Plusieurs propositions de cadeaux de Noël ont déjà fait leur apparition sur les tablettes des magasins Tigre Géant et, bien que ces gâteaux en tasse à l'effigie de Winnie l'ourson en fassent partie, toutes les occasions sont bonnes pour se cuisiner une petite douceur. Vendu dans une tasse de 20 oz au coût de 12 $, ce mélange à dessert chocolaté se prépare aisément à même son contenant et se déguste tout aussi facilement. Et le bonus? Tu as une tasse à conserver après avoir mangé ton dessert!

Chandelle sans flamme DEL

\u200bChandelle sans flamme DEL en vente au Tigre G\u00e9ant pour 3 $.

Chandelle sans flamme DEL en vente au Tigre Géant pour 3 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 3 $

Une chandelle sans flamme est décidément une invention pour les personnes anxieuses qui adorent se mettre dans une ambiance feutrée mais qui ont toujours la crainte d'avoir oublié de les éteindre en quittant la maison forçant même parfois un demi-tour pour s'en assurer. Cette nouveauté saisonnière du Tigre Géant fonctionne à batteries et ne comporte aucun risque de feu tout en créant une illusion de vraie chandelle. Tout le monde gagne!

Pyjama d'Halloween 

S\u00e9lection de pyjamas d'Halloween en vente au Tigre G\u00e9ant pour 20 $.

Sélection de pyjamas d'Halloween en vente au Tigre Géant pour 20 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 20 $

Il n'y a pas qu'à Noël que tu peux écouter des films dans un pyjama de saison. Les magasins Tigre Géant sont d'ailleurs reconnus pour leur impressionnante sélection de produits dérivés pour chacune des grandes fêtes et l'Halloween ne fait pas exception. En plus d'être trop confos, ces ensembles de vêtements de détente sont disponibles pour les enfants et les adultes. À toi, les looks confos « family goals »!

Verres à Whisky 

Duo de verres \u00e0 whisky en vente au Tigre G\u00e9ant pour 12 $.

Duo de verres à whisky en vente au Tigre Géant pour 12 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 12 $

La saison de l'épouvante rime souvent avec le retour des digestifs à base de bourbon ou de whisky. Impossible de résister à ce duo de verres à whisky arborant de mignons petits spectres en vente au Tigre Géant pour 12 $. Définitivement un achat à thématique d'Halloween à ajouter à ta liste de souhaits ou à offrir à un.e adepte de ces cocktails.

Décoration pour arbre de Noël Beetlejuice 

D\u00e9coration pour arbre de No\u00ebl Beetlejuice en vente au Tigre G\u00e9ant pour 13,99 $.

Décoration pour arbre de Noël Beetlejuice en vente au Tigre Géant pour 13,99 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 13,99 $

Bien que la plupart des magasins ont déjà sorti leur stock de Noël, il est primordial de ne brûler aucune étape en soulignant l'Halloween qui marque ce passage décisif entre l'automne et la saison des Fêtes qui fera déjà son arrivée, pour plusieurs, dès le 1er novembre. Cette trouvaille qui représente le parfait mélange de ces deux célébrations est juste parfaite : tu peux l'installer maintenant près d'une citrouille, et dans ton arbre dans quelques semaines.

Coussin géant 

Coussin g\u00e9ant en vente au Tigre G\u00e9ant pour 49 $.

Coussin géant en vente au Tigre Géant pour 49 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 49 $

Est-ce une immense peluche, un oreiller de corps ou un coussin géant? Peu importe la réponse, cette trouvaille des plus particulières mérite une place de choix dans ton univers. D'une douceur épatante, ce monstre qui rappelle le personnage de Mike Wazowski du film Monstres, Inc. est offert en vert fluo et en violet dans la section des jouets de la plupart des magasins Tigre Géant. Fort à parier que cette trouvaille sera disponible pour une durée limitée seulement. Fais vite!

Veste chevaux 

\u200bVeste chevaux en vente au Tigre G\u00e9ant pour 29 $.

Veste chevaux en vente au Tigre Géant pour 29 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 29 $

Ces petites laines d'inspiration western ajouteront une touche douillette à souhait à tous tes outfits d'automne. Offerts en deux modèles à 29 $ chacun, ces cardigans deviendront rapidement des incontournables de ta garde-robe, que ce soit pour braver les journées fraîches ou rester au chaud pendant ton blitz de fin de session. Allier confort et style n'aura jamais été aussi facile!

Chapeau panama 

\u200bChapeau Panama en vente au Tigre G\u00e9ant pour 12 $.

Chapeau Panama en vente au Tigre Géant pour 12 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 12 $

Ce chapeau de style panama au charme automnal est un must pour la saison de transition. Offert en beige et en noir, ce couvre-chef à seulement 12 $ accompagnera à merveille tes prochaines sorties d'autocueillette de courges ou tes balades dans un village bucolique du Québec, un latté chaï aux épices à la main.

Ensembles de turbans-serviettes 

Ensembles de turbans-serviettes pour cheveux en vente au Tigre G\u00e9ant pour 8$.

Ensembles de turbans-serviettes pour cheveux en vente au Tigre Géant pour 8$.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 8 $

Le temps est maintenant beaucoup plus propice aux longues douches chaudes lors desquelles tu peux t'adonner à des performances musicales à la hauteur de ton talent. Une fois ton spectacle terminé, rien de mieux que de se prélasser en robe de chambre pour les heures suivantes. Cet ensemble de turbans pour cheveux gardera ta chevelure bien enveloppée jusqu'à ce que tu décides de t'activer… ou pas.

Cadre pour photo 

\u200bCadres pour photo en vente au Tigre G\u00e9ant pour 8 $ chacun.

Cadres pour photo en vente au Tigre Géant pour 8 $ chacun.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 8 $

Ce n'est pas parce que la grisaille s'est installée qu'il faut pour autant que ta déco adopte des teintes aussi tristounettes. Tu peux bien sûr conserver quelques touches de couleur pour prolonger l'été, et ces adorables petits cadres, en jaune avec des motifs de bretzels ou en violet avec des croissants, mettront joliment en valeur tes souvenirs estivaux.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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trouvailles tigre géant
Québec Lifestyle Canada
  • Steph Von Rob
    Steph Von Rob est rédactrice à la pige chez Narcity, spécialisée dans le contenu « trouvailles » au Québec. Véritable passionnée de friperies, elle les a toutes explorées : elle connaît les incontournables à découvrir, les perles rares à ne pas manquer et les pièges à éviter. Lorsqu’elle n’écrit pas pour Narcity, elle se consacre à son blogue Ma Banlieue, anime pour la Télévision des Basses-Laurentides et prête sa voix au balado Pet Sauce — pour ne nommer que quelques-uns de ses nombreux projets.

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