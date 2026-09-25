Cette trouvaille d'automne à 7$ chez Tigre Géant coûte jusqu'à 70% de moins que sur Amazon
Même déco d'automne, mais un prix complètement différent!
Chaque automne, c'est le même réflexe : on veut ajouter une petite touche saisonnière à la maison, mais on n'a pas envie de payer une fortune. Avant de remplir ton panier Amazon, voici une trouvaille du Tigre Géant qui va probablement te faire changer économiser.
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Le détaillant connu pour ses prix avantageux propose un distributeur de savon en forme de citrouille HomeStyles à seulement 7 $. Il mesure environ 8 po x 4 po, est rechargeable et tu peux te le procurer en blanc crème avec pompe chromée ou en orange classique avec pompe dorée : de quoi enjoliver ton évier de cuisine ou ta salle de bain à petit coût.
Ces distributeurs de savon en forme de citrouille, blanc ou orange, sont offerts à 7 $ au Tigre Géant. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Et voici où ça devient intéressant : des distributeurs de savon en forme de citrouille presque identiques, mais plus petits, se vendent beaucoup plus cher sur Amazon.
Le distributeur de savon en forme de citrouille orange de la marque Perodlly à 23,41 $ sur Amazon Canada.Amazon Canada
Un modèle orange de la marque Perodlly en céramique avec pompe dorée rechargeable (6,5 po x 3,9 po) coûte 23,41 $, ce qui te permet de faire une économie d'environ 70 % en optant pour le Tigre Géant. Une version blanche de la marque Hbbgdiy (5,6 po x 3,9 po), elle aussi en céramique avec pompe rechargeable, se détaille à 18,29 $, soit plus du double de chez son compétiteur.
Le distributeur de savon en forme de citrouille blanc de la marque Hbbgdiy à 18,29 $ sur Amazon Canada.Amazon Canada
Bref, si tu veux ajouter une déco de citrouille pratique et mignonne à ta maison cet automne, ça vaut la peine de faire un détour chez Tigre Géant avant de cliquer sur « Acheter maintenant » en ligne.
Le distributeur de savon citrouille HomeStyles chez Tigre Géant
Prix : 7 $