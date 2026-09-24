Cette friperie à 50 minutes de Montréal vend du vintage et du Y2K à partir de 2 $
Les petits prix, sans la « fast fashion »!
Tu veux diminuer ta consommation de fast fashion et tu aimes les morceaux de vêtement à petit prix? Il y a fort à parier qu'une adresse dans les environs de la métropole correspond à ce que tu cherches. À Salaberry-de-Valleyfield , à environ 50 minutes de Montréal, la friperie Garde-Robe Capsule attire les adeptes de mode de seconde main avec son mélange de vintage, de pièces upcyclées ou venant des années 2000 (Y2K), et d'objets d'art.
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La boutique, ouverte depuis 2023, cache aussi la galerie d'art Albatique, qui met de l'avant des artistes d'ici et d'ailleurs dans le même espace. On y trouve donc autant de trouvailles vestimentaires que d'œuvres à admirer, dans un décor qui a pris de l'expansion récemment pour accueillir plus de styles et plus de créations locales.
Niveau garde-robe, on parle d'un mélange éclectique : chandails tricotés, chemises en denim vintage, robes, vestons façon fourrure et lingerie, le tout pour ajouter du caractère à ton look sans passer par les grosses productions de mode.
Côté prix, ça peut beaucoup varier entre les morceaux upcyclés, les confections maison ou les pièces de marque, mais la majorité du stock en boutique se situe entre 15 $ et 35 $. Il y a même des paniers à seulement 2 $ et un rack de liquidation où les trouvailles se vendent à moins de 10 $, question de rester accessible peu importe ton budget.
Si tu cherches une nouvelle adresse pour dénicher des pièces qui sortent de l'ordinaire, Garde-Robe Capsule mérite un détour la prochaine fois que tu roules du côté de Salaberry-de-Valleyfield.
Garde-Robe Capsule
Prix : À partir de 2 $ par morceau
Quand : Le lundi de 12 h à 17 h, les jeudi et vendredi de 11 h à 18 h et le week-end de 12 h à 17 h
Adresse : 42, chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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