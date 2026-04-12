Cette friperie près de Montréal vend ses vêtements 0,50 $ à 2 $ : voici mes trouvailles
Il y a plusieurs morceaux de vêtements qui valent des centaines de dollars. 😍💸
Les ressourceries et friperies du Québec ont de plus en plus la cote, et ce, pour plusieurs raisons, dont le souci environnemental, le désir de changer ses habitudes de consommation, sans oublier l’augmentation fulgurante du coût de la vie. Le magasinage de vêtements et d’accessoires usagés est davantage acquis pour bon nombre de personnes : certaines cherchent des articles nichés vendus à des prix plus élevés, tandis que d’autres magasinent les aubaines pour le bien de toute la famille.
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La ressourcerie Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides, située à Saint-Eustache, propose une variété de biens de toutes sortes à des prix aussi bas que 0,50 $ chacun. Avec le changement de saison qui est à nos portes, il s’agit de l’occasion parfaite pour dénicher des trouvailles de qualité à petit prix, tout en soutenant un organisme qui favorise l’intégration socioprofessionnelle de personnes en situation vulnérables grâce à des stages en milieu de travail au sein du magasin.
Tu trouves que ce n'est déjà pas cher? Attache ta tuque avec de la broche, car tous les articles présentement en vente dans la section liquidation à 0,50 $ et 2 $ tombent à 0,25 $ lors de la grosse vente à 25 sous qui a lieu chaque dernier samedi du mois!
J'y ai fait une virée, et voici à quoi ressemble les trouvailles.
Veston AllSaints
Veston en lainage de la marque AllSaints en vente Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides pour 2 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2 $
J’en suis restée bouche bée : un veston de la prestigieuse marque anglaise AllSaints pour 2 $! Je n’en reviens toujours pas. Comme quoi les visites fréquentes en ressourcerie peuvent être payantes, littéralement. J’ai consulté le site Web de l’entreprise pour me faire une idée de la valeur dudit veston, et j’ai été flabbergastée de constater qu’un modèle similaire à celui trouvé à la friperie Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides vaut en moyenne 680 $ à prix régulier.
Tricot long sans manche H&M
Tricot sans manche H&M en vente pour 2 $ Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2 $
Avec la surproduction de vêtements pour laquelle sont reconnus, entre autres, les magasins de mode rapide H&M, c’est presque une certitude que tu trouveras une sélection de pièces de la marque suédoise. Un modèle comparable à celui-ci (en version un peu plus courte) est disponible en ligne pour 34,99 $. Vive les friperies!
Tricot rayé H&M
Tricot rayé H&M en vente pour 2 $ Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2 $
Ce tricot rayé de la marque H&M est d’une douceur incomparable et deviendrait assurément ton chandail d’entre-saison préféré. Un petit coup de rasoir à tissus qui, soit dit en passant, est mon activité méditative favorite, et le tour est joué!
À 2 $, ce serait plate de s’en passer.
Robe COS
Robe de la marque COS en vente pour 2 $ Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2 $
Cette magnifique robe noire de la marque COS se trouvait dans le fin fond d’un des bacs de vêtements en liquidation à 2 $. Comme quoi la patience et la persévérance portent fruit. Vendue pour moins cher qu’un paquet de biscuits aux brisures de chocolat à l’épicerie, un modèle similaire de cette robe se détaille à près de 200 $ CAD en ligne sur le site de la boutique. Pas plate comme trouvaille!
Polo Lacoste
Polo Lacoste vert en vente Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides pour 2 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2 $
Il y a des pièces classiques qui ne se démodent jamais, et les polos de la marque Lacoste ne font pas exception. J’ai vu mon grand-père en porter toute ma vie, et voilà que je surfe moi aussi sur cette vague intemporelle en ayant hérité de ses pièces indémodables. Le petit crocodile a ce je-ne-sais-quoi qui remplit mon cœur de nostalgie et, à 133 $ de moins que le prix régulier, cela rend le tout d’autant plus spécial.
Manteau court Le Château
Manteau court Le Château en vente pour 2 $ Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2 $
Bien que la populaire chaîne de magasins Le Château ait fait faillite en 2020, puis recommencé à vendre des vêtements par l’entremise des boutiques Suzy Shier peu de temps après, la marque québécoise a habillé bon nombre de milléniaux pour leur bal de finissants et leurs événements spéciaux au cours des dernières décennies. Ce n’est donc pas rare de retrouver des vestiges de cette époque, dont ce superbe manteau court qui aurait jadis coûté sans doute une centaine de dollars, récemment déniché pour 2 $ à la ressourcerie de Saint-Eustache.
Veston H&M
Veston H&M en vente pour 2 $ Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2 $
Dur à croire que ce veston bleu marine à bordures rouges, de style militaire, de la marque H&M soit disponible pour la modique somme de 2 $, alors qu’il est comparable à 22 $ sur un site de revente populaire. Avec son style bien unique, ce veston est un ajout intéressant à toute garde-robe pour ajouter un pop de couleur à ton look.
Veste en fausse fourrure
Veste en fausse fourrure en vente pour 2 $ Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2 $
Si tu n’as pas gardé les fameuses pièces clés des années 2000 qui traînaient dans ta garde-robe, voici l’occasion de renouer avec le style de l’époque, qui est revenu à la mode. Ça vaut la peine de fouiller dans chaque petit recoin des friperies pour dénicher des trouvailles comme celles-ci, surtout pour 2 $!
Camisole en satin de la marque Dynamite
Camisole Dynamite en vente pour 2 $ Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2 $
Bon, cette camisole est bien fripée, étant donné qu’elle se trouvait dans un des bacs de liquidation, mais une fois repassée, elle fera assurément le plus beau top pour tes soirées estivales. Fouiller dans les friperies demande assurément de la patience, mais aussi de la créativité et de l’imagination, surtout face à une pièce qui nécessite un petit rafraîchissement.
Chandail à manches longues « Pickle » de la marque Renwick
Chandail à manches longues «Pickle » en vente pour 2 $ Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2 $
La recherche par photo sur l’application Google est très utile, surtout lors d’une séance de magasinage en friperie, pour découvrir des marques dont on ignore l’existence. C’est le cas pour ce chandail « Pickle » de la marque Renwick, qui tombe à point avec la sortie du nouveau livre de recettes à base de cornichons de Geneviève Everell. Un modèle similaire de ce chandail, actuellement en vente pour aussi peu que 2 $, se détaille à 205 $ sur le site officiel de la marque. Une belle trouvaille de qualité, en tout cas!
Jeans amples Garage
Jeans amples Garage en vente Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides pour 2 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2 $
Parmi les trouvailles à petit prix dans la section liquidation de la ressourcerie Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides, cette paire de jeans amples à seulement 2 $ m’était clairement destinée. Je n’achète pratiquement jamais rien de neuf, encore moins quand je peux me procurer une paire de pantalons pour l’équivalent d’un paquet de gommes, comparativement à 74,95 $ dans les magasins Garage pour un modèle similaire. Le choix n’est pas trop difficile à faire, disons!
Manteau Orage
Manteau de la marque Orage en vente pour 2 $ Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2 $
L’hiver est peut-être derrière nous, mais une chose est certaine : il sera de retour en un rien de temps. Cela dit, le début du printemps est souvent le moment idéal pour faire le plein de vêtements et d’accessoires d’hiver à prix réduit. En parlant d’aubaines, je suis tombée sur ce manteau de grande qualité de l’entreprise québécoise Orage pour aussi peu que (tenez-vous bien) 2 $, soit 567,99 $ de moins que le prix régulier en ligne pour un modèle similaire.
Blouse pour adolescente Zara
Blouse blanche Zara en vente Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides pour 50 sous.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 0,50 $
Cette petite blouse blanche, dénichée dans la section liquidation pour enfants de la ressourcerie Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides pour seulement 50 sous, est exactement ce qu’il faut pour tes brunchs printaniers ou tes visites dans les champs de fleurs.
Chandail à manches courtes du casse-croûte Chez Denise
Chandail Chez Denise en vente pour 2 $ Au Grenier Populaire des Basses-Laurentides.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2 $
Comment est-ce que ce chandail à l'effigie du populaire casse-croûte Chez Denise situé à Shannon s'est retrouvé sur les racks de la ressourcerie eustachoise? Cette grande question existentielle ne sera pas répondue aujourd'hui, mais le niveau de cuteness de ce gaminet mérite une place de choix dans ta garde-robe ne serait-ce que pour soutenir une entreprise familiale québécoise qui met de l'avant les enfants et la bouffe de chez nous.
Au Genier Populaire
Prix : Vêtements pour enfants à 0,50 $ et pour adultes à 2 $ dans la section liquidation
Quand : Le lundi de 13 h à 17 h et du mardi au samedi de 9 h 30 à 17 h
Adresse : 217, rue Saint-Laurent, Saint-Eustache, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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